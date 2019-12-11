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Планировал взрыв в Мурманске: ФСБ задержала готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

11 декабря 2019, 17:09  •  149 • Украина
Следователи возбудили уголовное дело в отношении сторонника украинской радикальной организации «Правый сектор»*. Россиянин планировал совершить теракт в Мурманске. ФСБ задержала мужчину, когда он изымал из тайника самодельную бомбу большой мощности.
 
 

ФСБ пресекла деятельность сторонника украинской праворадикальной организации «Правый сектор»*, который планировал устроить взрыв у административного здания в Мурманске. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении ЦОС.

В ведомстве уточнили, что 10 декабря задержали гражданина России 1983 года рождения при изъятии бомбы из тайника. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту.

ФСБ неоднократно задерживала причастных к этой радикальной организации. Так, в апреле, сотрудники ведомства совместно с МВД задержали члена «Правого сектора» Игоря Пирожка. По данным ведомства, используя псевдоним Роман Чирка, он создал отряд «Хорти» («Борзые»), задачей которого было вести «партизанскую войну против России».

Игорь Пирожок действовал в Московском регионе, куда он приехал в 2018 году. Проживал по различным конспиративным адресам, распространял агитационные материалы «Правого сектора», стремясь вовлечь россиян в работу организации.

В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли пропагандистскую литературу, националистическую символику, агитационные материалы и прочие доказательства экстремистской деятельности задержанного.

Угроза от украинских радикалов

Отметим, что 10 декабря глава ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил о продолжающихся попытках радикальных элементов с Украины дестабилизировать ситуацию в Крыму.

«Сохраняются устремления украинских радикальных элементов по дестабилизации обстановки в Крыму», — предупреждал он.

Об этом Бортников заявил во время итогового заседания НАК и Федерального оперативного штаба (ФОШ), его слова приводит РИА Новости. В ходе заседания он также сообщил, что российские сотрудники силовых структур не допустили за этот год ни одного теракта.

«В текущем году сохранилась тенденция к снижению числа преступлений террористической направленности. Скоординированные действия силовых структур позволили предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов», — подчеркнул он.

Всего в России предотвращено 50 преступлений террористической направленности, а совершено в итоге было три. При этом в 2018 году их было девять, тогда как в 2013 году — 218. К подобным преступлениям, помимо самих терактов, относятся вербовка в террористические организации, призывы к терроризму, захват заложников и другие.

Так, по данным НАК, было пресечено распространение террористической пропаганды на 50 тыс. страницах в интернете, заблокированы счета 2 тыс. подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Помимо этого, в ходе контртеррористических операций были нейтрализованы 32 боевика, задержаны 41 главарь банд, 241 бандит и 606 их пособников. Всего была пресечена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций, 83 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия.

Также ведётся работа по профилактике террористических преступлений.

«Повысилась роль и ответственность органов власти, участвующих в исполнении Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2019—2023 годы. Проведено более 12 тыс. адресных профилактических мероприятий с лицами, подверженными воздействию террористической пропаганды, около 14 тыс. мероприятий с лицами, отбывающими наказание за совершение преступлений, около 35 тыс. мероприятий с трудовыми мигрантами», — говорится на сайте НАК.

Несмотря на это, угрозы, исходящие от международных террористических организаций, сохраняются, подчеркнул Бортников.

«Террористы продолжают предпринимать попытки формирования законспирированных ячеек, нацеленных на совершение терактов», — констатировал глава ФСБ.

 

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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