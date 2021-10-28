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Планировал теракты на военных объектах: в Мурманской области ликвидирован сторонник ИГ
28 октября 2021, 14:25 • 82 • В России
На окраине города Кандалакша в Мурманской области ликвидирован местный житель, активный сторонник «Исламского государства»* — он оказал вооружённое сопротивление при задержании, сообщили в пресс-центре ФСБ. По данным ведомства, злоумышленник планировал совершить теракты на военных объектах региона по указанию зарубежных эмиссаров террористической организации. В ходе обысков изъяты готовое к применению СВУ, холодное и огнестрельное оружие, а также средства конспиративной связи.
© РИА Новости / ФСБ РФ
В Мурманской области ликвидирован сторонник террористической группировки «Исламское государство»*, который планировал совершение терактов на военных объектах региона. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, пособник террористов был уничтожен ответным огнём, когда оказал вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ, пытавшимся его задержать в момент извлечения им самодельного взрывного устройства из тайника, который тот заранее оборудовал на окраине города Кандалакша.
Подчёркивается, что никто из гражданских и сотрудников правоохранительных органов не пострадал.
Кроме того, при осмотре места происшествия, а также в ходе проведения обысков по адресам проживания и временного пребывания злоумышленника были обнаружены и изъяты: готовое к применению СВУ и компоненты для его изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи, которые подтверждают намерения по совершению террористических актов.
Также силовики опубликовали видеозапись с места происшествия.
Спецоперации ФСБ против террористов
На прошлой неделе, 22 октября, сотрудники ФСБ предотвратили попытку совершения теракта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства. Осуществить преступление планировал сторонник ИГ, его задержали. Было возбуждено уголовное дело по статьям: «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств».
14 октября в семи регионах России (Москва, Республика Дагестан, Хабаровский край, Курганская, Пензенская, Ульяновская и Самарская области) были задержаны 14 лиц, причастных к финансированию запрещённой в России международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»**.
В отношении пяти задержанных заведены уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности».
4 октября в Москве и Московской области была пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»***. Силовики задержали двух главарей и шесть её активных участников. В ФСБ указывали, что участники ликвидированной ячейки «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путём действующей власти».
1 октября в Карачаево-Черкесии по подозрению в подготовке теракта был задержан молодой человек 2001 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у задержанного компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства. В его телефоне была обнаружена переписка с членами террористической организации, подтверждающая преступные намерения.
В ФСБ возбудили уголовное дело по статьям: «Приготовление к совершению террористического акта» и «Участие в деятельности организации, которая признана террористической».
30 сентября второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 18 до 25 лет пятерых участников ИГ, готовивших теракты в зданиях полиции и образовательном учреждении в Москве. При этом после реализации своих преступных намерений они собирались выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических структур.
Главу этой террористической ячейки приговорили к 25 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тыс. рублей, а четырёх его подельников — к тюремным срокам от 18 до 19 лет.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
*** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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