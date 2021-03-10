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«Планировал совершить убийство одноклассников»: ФСБ предотвратила теракт в школе в Пензенской области

10 марта 2021, 18:45  •  91 • В России
ФСБ совместно со Следственным комитетом предотвратила теракт в Пензенской области. По данным следователей, подросток 2005 года рождения планировал напасть на своих сверстников, используя при этом охотничье ружьё. Злоумышленник задержан и помещён под домашний арест. Заведено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.
 
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
 

В Пензенской области предотвращён теракт в образовательном учреждении. За его подготовку задержан подросток 2005 года рождения, который собирался совершить нападение в школе, сообщили в Следственном комитете.

«По данным следствия, 16-летний подросток, испытывая неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам, планировал в апреле 2021 года совершить террористический акт в своей школе», — заявили в СК.

Как уточняет ФСБ, по адресу проживания задержанного изъяты незаконно хранящиеся охотничье ружьё и порох, а также средства связи, в которых найдены инструкции по изготовлению СВУ.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

СК отмечает, что задержанный планировал совершить нападение в школе в апреле 2021 года. Эту информацию подтвердил сам злоумышленник в ходе допроса, видеозапись которого позднее опубликовали правоохранительные органы. В ролике также видны обнаруженные у подростка предметы.

«В апреле 2021 года я планировать совершить убийство с ружьём. Планировал я совершить это в апреле 2021 года на своих одноклассников, а также на тех, кто помешает мне», — сказал он.

  • ФСБ предотвратила теракт в школе в Пензенской области

Сообщается, что следователи просили суд поместить задержанного под стражу, однако его отправили под домашний арест. Отмечается, что это решение планируется обжаловать.

Напомним, в конце декабря 2020 года силовые ведомства задержали в Туле 18-летнего местного жителя, который планировал нападение на учебное заведение. У злоумышленника изъяли обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, в которых обнаружена информация об аналогичных преступлениях.

До этого, в сентябре, ФСБ задержала в нескольких регионах 13 граждан РФ, которые, по данным ведомства, планировали массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ), зажигательных смесей и холодного оружия.

Как отметили в ведомстве, как минимум один из задержанных намеревался совершить теракт в школе 1 сентября. В частности, на опубликованной ФСБ записи была показана переписка, в которой задержанный рассказал о планах устроить теракт в учебном заведении на линейке.

В июне ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде. Сотрудники ведомства задержали 14-летнего школьника, который, по сведениям силовиков, планировал взорвать в своём учебном заведении самодельную бомбу, начинённую поражающими элементами. Таким способом он намеревался отомстить однокласснику.

При осмотре квартиры, в которой проживал подросток, силовики нашли СВУ и компоненты, необходимые для изготовления взрывных устройств, среди которых металлические поражающие элементы, а также 18 бутылок с зажигательной смесью.

Как рассказали в Следственном комитете, сам задержанный заявлял, что якобы намеревался воспользоваться обнаруженными у него предметами в развлекательных целях. Однако, по данным следствия, ученик планировал нападение на школу. Его целью был сотрудник учебного заведения и один из учащихся, с которым у злоумышленника произошёл конфликт.

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Кроме того, в апреле ФСБ предотвратила нападение на школу в Тюменской области. Молодой человек 2001 года рождения планировал вооружённую атаку на одно из учебных заведений региона. У злоумышленника изъяли гладкоствольное охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В ФСБ отметили, что показания самого задержанного и свидетелей подтверждают его намерения осуществить нападение. По данным следствия, атаку он планировал совершить в апреле 2020 года.

В том же месяце в Красноярске задержали подростка, который, как сообщали в ФСБ, планировал вооружённое нападение на учебное заведение. В ходе обысков дома у задержанного силовики обнаружили оружие, патроны и предметы, похожие на самодельные взрывные устройства. Как заявил сам подросток 2006 года рождения, он планировал применить всё это «для расстрела в школе».

Как уточнили следователи, злоумышленник нашёл инструкции по изготовлению СВУ в интернете, собрал по ним несколько бомб, а затем спрятал их в постройке, принадлежащей членам его семьи.

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