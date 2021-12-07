«Планировал совершение резонансных акций»: в Ярославской области задержали подозреваемого в изготовлении взрывчатки

Силовики задержали в Рыбинском районе Ярославской области анархиста, который призывал к насильственным действиям против сотрудников правоохранительных органов, а также планировал резонансные акции в регионе. Злоумышленником оказался гражданин РФ 2005 года рождения, учащийся одного из средних специальных учебных заведений. Как сообщили в Следственном комитете, подозреваемый самостоятельно изготовил взрывчатое вещество из общедоступных компонентов. Возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ.

В Ярославской области силовики задержали несовершеннолетнего анархиста, который планировал совершение «резонансных акций» в регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации в Ярославской области пресечена противоправная деятельность сторонника анархизма, причастного к незаконному обороту средств поражения, взрывчатых веществ и взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что был задержан гражданин России 2005 года рождения — учащийся одного из средних специальных учебных заведений. По данным силовиков, он состоял в закрытых чатах Telegram, в которых общаются радикально настроенные граждане.

«Посредством сети интернет он призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе», — подчеркнули в ФСБ.

Для осуществления этих целей задержанный изготавливал взрывчатые вещества из общедоступных компонентов. В ходе обыска силовики изъяли самодельное бризантное взрывчатое вещество, компоненты для его синтеза, незаконно хранящиеся обрез охотничьего ружья и боеприпасы, средства связи и коммуникации.

«Установлено, что в период до 5 декабря 2021 года подозреваемый... находясь по месту жительства в посёлке Каменники Рыбинского района Ярославской области, из заранее приобретённых химических веществ самостоятельно изготовил взрывчатое вещество — триперекись ацетона, которое впоследствии незаконно хранил по месту проживания», — сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Следователями решается вопрос об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по этому делу продолжаются.

Задержание подростка в Ярославской области

Также во вторник, 7 декабря, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что около одной из московских школ задержали вооружённого 18-летнего молодого человека, который ранее писал в соцсети «ВКонтакте» о планах устроить теракт.

«Сотрудники департамента образования при мониторинге соцсети «ВКонтакте» обнаружили комментарий от молодого человека, который писал о планах устроить в школе теракт 7 декабря. Информация была передана правоохранителям. Молодого человека задержали прямо у входа в школу», — говорится в сообщении.

У задержанного при обыске нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа. Организована доследственная проверка.

Борьба с радикальными элементами в России

В ноябре сотрудники ФСБ предотвратили вооружённое нападение на образовательное учреждение в Казани. Был задержан несовершеннолетний гражданин России, которого к совершению массового убийства «склонял... некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины». У подростка были изъяты пневматическая винтовка, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке этого вида оружия в боевое, материалы о вооружённых нападениях на школы и колледжи.

В конце октября была пресечена деятельность экстремистского сообщества праворадикальной направленности на территории Бурятии. Силовики задержали организатора этой группы и троих её активных участников, в отношении них возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества и об участии в нём. По данным ФСБ, задержанные планировали акции прямого действия в отношении представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе, и отдельных социальных групп.

30 сентября во Владивостоке был задержан лидер регионального неонацистского объединения «Правые Приморья». Радикал 2000 года рождения готовился осуществить теракт с использованием самодельного взрывного устройства, чтобы повлиять на миграционную политику российских властей.

27 сентября в Уфе задержали пятерых сторонников неонацистской группировки в возрасте от 17 до 20 лет, готовивших теракт с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств на одном из объектов правоохранительных органов в Республике Башкортостан. У них изъяли СВУ, компоненты и инструкции для её изготовления, девять единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, портреты главарей Третьего рейха и украинского националиста Степана Бандеры, а также националистическую атрибутику.