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Планировал ли Рейган взорвать советский газопровод с помощью компьютерного вируса

29 января 2020, 03:24  •  31 • В России

«КРУПНЕЙШИЙ НЕЯДЕРНЫЙ»

39 лет назад, в январе 1981 года, в Белый дом въехал новый президент - республиканец Рональд Рейган. За два срока на посту Рейган вывел страну из экономического кризиса, усилил внешнеполитическое давление и военные расходы. Считается, это привело к началу краха коммунистических режимов по всей Европе.

Реальные факты о тогдашней работе ЦРУ против «русской угрозы» порой сложно отличить от домыслов и откровенных анекдотов. «В 1982 году президент подписал секретный план по уничтожения советского газопровода в Сибири… результатом стал крупнейший неядерный взрыв в истории», - пишет современный американский публицист Тед Ролл в статье для небольшого издания CounterPunch.

Катастрофы на наших трубопроводах в то время действительно были, в том числе с человеческими жертвами. Неужели за ними стояли «ястреб» Рейган и ЦРУ?

ДВОЙНОЙ АГЕНТ ВЕТРОВ

К концу 1970-х годов СССР заметно отставал от Запада в области высоких технологий. Например, для управления компрессорными станциями в газопроводах использовались компьютеры. Скажем, если труба получит повреждение и давление упадет, то автомат сразу перекроет аварийный участок, чтобы не допустить утечки. Но такого оборудования советская промышленность предложить не могла…

Уповать приходилось на западные секреты. Добыванием закрытой научной и технической информации за рубежом тогда занималось Управление «Т» в составе Первого главного управления КГБ (советской внешней разведки). Но в рядах чекистов оказался предатель: офицер Владимир Ветров успел передать на Запад досье из почти 4000 документов о методах работы Управления «Т», перед тем как крота разоблачили и приговорили к высшей мере.

БЫЛ ТЕРАКТ ИЛИ НЕТ?

В начале 1982 года Рейгану якобы попался на глаза отчет о «досье Ветрова». В лучших традициях Голливуда, где президент-актер когда-то снимался, он придумал хитрый план: вскрыв один из каналов советского шпионажа, описанный Ветровым, осуществить «контролируемую поставку». Через Канаду советским представителям подсунули контроллеры для газопроводов... зараженные компьютерными вирусами. Об этом пишет, например, разведчик и экс-советник Рейгана Томас Рид в книге под названием «В бездне: история холодной войны от ее тайного участника», вышедшей в 2004 году.

«Программное обеспечение трубопровода, которое должно было управлять компрессорами и клапанами, было запрограммировано на выход из строя. Насос продолжает работать при закрытом клапане, давление поднимается и рвет сварные швы», - утверждает Рид. Итог - тот самый «грандиозный взрыв на газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород» в Западной Сибири якобы в 1982 году.

1983 год, Уренгой. Отсюда взял начало длиннющий газопровод, протянувшийся до Ужгорода на западной границе СССР и далее в Европу. Фото: И. Сапожков/ТАСС

В советских газетах о катастрофе ни слова. Цензура? Но всего через 5 - 6 лет началась эпоха гласности, должны были остаться свидетели. Да и если «взрыв сравним с ядерным», разрушения должны быть как от Тунгусского метеорита! Где это все? Даже место трагедии Рид указал приблизительно - «под Тобольском» (там, кстати, эта труба вообще не проходит). Наконец, официально газопровод Уренгой - Помары - Ужгород был достроен заметно позже описываемых событий, в 1984-м.

- Объективными источниками, например рассекреченными архивами, все эти данные пока не подтверждаются, - объясняет историк американских спецслужб Ярослав Левин. - Как вообще возник подобный сюжет? Версий несколько. Первая: Рид писал годы спустя, по собственным обрывочным воспоминаниям, и мог элементарно что-нибудь перепутать. Вторая: байка о «компьютером вирусе-убийце» - элемент информационной войны, призванный убедить, что США были и остаются лидером в компьютерных технологиях. Наконец, третья - автор мог намеренно исказить детали некоей реальной операции, чтобы знающие люди не установили ее исполнителей.

ЧТО В ИТОГЕ

Свыше 600 погибших…

Все же зацепка есть. Взрыв газопровода с жертвами имел место, но не «под Тобольском», а под Уфой, и не в 1982-м, а в 1989 году. Тем летом на трубопроводе Сибирь - Урал - Поволжье произошла утечка.

В низине у железной дороги образовалось невидимое глазу «газовое озеро». Встречными путями шли два пассажирских поезда. Из-за чего случилась трагедия - уже не узнаем: искра в электроприборах, сигарета в тамбуре… Но ее хватило, чтобы «газовое озеро» детонировало.

По некоторым оценкам, мощность взрыва была сравнима с атомной бомбой над Хиросимой (снова вспоминаем слова о «самой грандиозной неядерной катастрофе в истории»). Неизвестно даже точное число погибших - 550 - 650.

Официальная версия: за пять лет до катастрофы экскаваторщик повредил трубу при укладке. Со временем та прохудилась, началась утечка. Но возможно ли, что «бесцветная смерть» как раз и наступила из-за преднамеренного сбоя контроллера в газопроводе?

Защищая террористов в Идлибе, американцы стараются оттянуть собственное изгнание из Сирии

- К концу своего существования Советский Союз столкнулся с валом техногенных аварий: Чернобыль, авиационные и железнодорожные катастрофы, - рассказывает политолог и эксперт по кибертехнологиям Михаил Фрибен. - Сложно предположить, что все это происходило из-за козней ЦРУ. Версия об «атаке компьютерными вирусами» сомнительна. Оборудование покупалось на Западе в рамках официальной сделки: мы им - газ, они нам - трубы и оборудование для перекачки. Вряд ли международные партнеры стали бы так подставляться.

Скорее эта история была виртуозным блефом Рейгана, как и многие другие его дела. Взять хотя бы знаменитый проект «звездных войн»: мол, США готовы ударить по Советам из космоса, если Москва не согласится на американские условия. Оказалось, что все это было масштабной дезинформацией.

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