Плана по возвращению Крыма нет, но угрозу игнорировать нельзя: Эксперты оценили заявления людей Зеленского

У украинской стороны нет никакой стратегии по возвращению Крымского полуострова, который в 2014 году воссоединился с Россией. Об этом заявил Ura.ru политолог Владислав Ганжара.

Ранее так называемый "постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о том, что в Киеве работают над стратегией по возращению полуострова. Поручение дал сам Владимир Зеленский, а речь идёт о концепции "переходного правительства".

"Мы убеждены в том, что Крым - наш", - заявил Кориневич.

Комментируя ситуацию, Ганжара подчеркнул, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно ни при каких обстоятельствах. Он уверен, что Зеленский просто пытается отвлечь внимание украинцев от более важных проблем, стоящих перед страной в данный момент.

"Стратегии по возвращению Крыма в состав Украины просто не существует, поскольку это невозможно ни при каких обстоятельствах", - пояснил эксперт.

Другую позицию заняла член Совета Федерации Ольга Ковитиди. Она уверена, что угрозы со стороны Украины не стоит недооценивать. Да, Крым окончательно стал частью РФ, но подобные сигналы говорят о том, что против Москвы ведётся гибридная война, которая идёт в связке с провокациями.

"К атаке на Россию в связи с темой Крыма подключаются межгосударственные организации, для которых информационная война - это возможность сформировать антироссийский морально-психологический фон на международной арене", - добавила парламентарий в интервью РИА ФАН, призвав российские власти не расслабляться раньше времени.