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Плана по возвращению Крыма нет, но угрозу игнорировать нельзя: Эксперты оценили заявления людей Зеленского

23 ноября 2019, 17:09  •  74 • Политика
Эксперты и политики оценили заявления людей президента Украины Владимира Зеленского, указав на то, что у Киева нет плана по возвращению Крыма. Однако гибридную угрозу игнорировать нельзя.
У украинской стороны нет никакой стратегии по возвращению Крымского полуострова, который в 2014 году воссоединился с Россией. Об этом заявил Ura.ru политолог Владислав Ганжара.
Ранее так называемый "постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о том, что в Киеве работают над стратегией по возращению полуострова. Поручение дал сам Владимир Зеленский, а речь идёт о концепции "переходного правительства".
"Мы убеждены в том, что Крым - наш", - заявил Кориневич.
Комментируя ситуацию, Ганжара подчеркнул, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно ни при каких обстоятельствах. Он уверен, что Зеленский просто пытается отвлечь внимание украинцев от более важных проблем, стоящих перед страной в данный момент.
"Стратегии по возвращению Крыма в состав Украины просто не существует, поскольку это невозможно ни при каких обстоятельствах", - пояснил эксперт.
Другую позицию заняла член Совета Федерации Ольга Ковитиди. Она уверена, что угрозы со стороны Украины не стоит недооценивать. Да, Крым окончательно стал частью РФ, но подобные сигналы говорят о том, что против Москвы ведётся гибридная война, которая идёт в связке с провокациями.
"К атаке на Россию в связи с темой Крыма подключаются межгосударственные организации, для которых информационная война - это возможность сформировать антироссийский морально-психологический фон на международной арене", - добавила парламентарий в интервью РИА ФАН, призвав российские власти не расслабляться раньше времени.

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