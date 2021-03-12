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"Плана нет": Кравчук рассказал о действиях Киева по Донбассу
12 марта 2021, 15:45 • 75 • Политика
В Незалежной ждут ответа Москвы
Новые инициативы Киева по урегулированию в Донбассе нельзя называть планом. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
"Плана нет. Чтобы это был план, под ним должна поставить подпись Россия. Потому что война у нас не с Францией и не с Германией, а с Россией",
– заявил Кравчук в эфире украинского 5 канала.
При этом Кравчук дал понять, что остальные члены "нормандской четверки" изменение политики по Донбассу поддерживают. Более того, сами это предложили. Украина лишь дополнила инициативу и передала российской стороне для ознакомления.
"План разработан Германией, Францией, доработан Украиной. И сейчас находится на изучении в России",
– пояснил Кравчук, при этом поправив себя, что это все-таки не план, а некие "предложения".
Ранее о новом плане Незалежной по урегулированию в Донбассе заявил глава администрации президента Украины Андрей Ермак. В Москве эта новость вызвала удивление. В России сообщили, что остаются привержены Минским соглашениям. При этом, пока Киев не начнет выполнять уже взятые на себя обязательства, о встрече Владимира Зеленского с лидером РФ можно не мечтать, напомнили в Кремле.
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