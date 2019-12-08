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План Зеленского сработает? СНБО Украины определился со сценарием реинтеграции Донбасса

08 декабря 2019, 14:39  •  132 • Политика
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил, что принял решение по поводу сценария реинтеграции Донбасса, выбрав один из пяти вариантов. Однако подробности - каковы именно будут действия официального Киева - там не уточнили.
Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоялось в субботу. Его члены рассмотрели пять вариантов сценария реинтеграции Донбасса, которые были подготовлены офисом президента Незалежной Владимира Зеленского.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, члены совета утвердили окончательный вариант, а также обсудили вопросы территориальной обороны страны и кибербезопасности. Однако подробности он раскрыть отказался.
Ранее сообщалось, что в офисе украинского лидера Владимира Зеленского состоялось совещание в рамках подготовки к нормандскому саммиту.

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