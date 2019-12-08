План Зеленского сработает? СНБО Украины определился со сценарием реинтеграции Донбасса

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоялось в субботу. Его члены рассмотрели пять вариантов сценария реинтеграции Донбасса, которые были подготовлены офисом президента Незалежной Владимира Зеленского.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, члены совета утвердили окончательный вариант, а также обсудили вопросы территориальной обороны страны и кибербезопасности. Однако подробности он раскрыть отказался.

Ранее сообщалось, что в офисе украинского лидера Владимира Зеленского состоялось совещание в рамках подготовки к нормандскому саммиту.