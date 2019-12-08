|
План Зеленского сработает? СНБО Украины определился со сценарием реинтеграции Донбасса
08 декабря 2019, 14:39 • 132 • Политика
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил, что принял решение по поводу сценария реинтеграции Донбасса, выбрав один из пяти вариантов. Однако подробности - каковы именно будут действия официального Киева - там не уточнили.
Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоялось в субботу. Его члены рассмотрели пять вариантов сценария реинтеграции Донбасса, которые были подготовлены офисом президента Незалежной Владимира Зеленского.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, члены совета утвердили окончательный вариант, а также обсудили вопросы территориальной обороны страны и кибербезопасности. Однако подробности он раскрыть отказался.
Ранее сообщалось, что в офисе украинского лидера Владимира Зеленского состоялось совещание в рамках подготовки к нормандскому саммиту.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
132
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 декабря 2019, 09:54
|
07 декабря 2019, 22:24
|
07 декабря 2019, 19:09
|
03 декабря 2019, 17:39
|
07 декабря 2019, 22:09
|
05 декабря 2019, 02:09
|
03 декабря 2019, 17:39