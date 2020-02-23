План возвращения величия России: без "двойных агентов" для русского православного большинства • 45 • Политика Председатель общества "Двуглавый орёл" Константин Малофеев в ходе Всероссийского съезда говорил сегодня о плане возвращения величия России - без "двойных агентов" для русского православного большинства. Целиком и полностью этот план основан на принципах сбережения народа. Кроме того, Малофеев отметил задачи на 2020 год, когда общество будет сосредоточено на стратегии "Русская мечта - 2050". В ходе Всероссийского съезда общества "Двуглавый орёл" более 200 делегатов из 73 регионов страны - депутаты Госдумы, сенаторы, учёные и публицисты обсуждают план возвращения России былого величия, способы остановить демографический кризис и улучшить благосостояние жителей нашей страны. С докладом к присутствующим обратился председатель общества "Двуглавый орёл", учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев. Свой доклад Малофеев начал с напоминания о событиях, которые случились в России в начале года, отметив, что совершенно провидческим образом ещё до этого съезд был перенесён на февраль. И это прекрасно, поскольку можно акцентировать внимание на важных моментах в свете перемен внутри страны. Чуть ниже Царьград приводит основные тезисы выступления. Русская трагедия случилась в 90-х, но поправки в Конституции помогут забыть о ней Сегодня Россия живёт обсуждением поправок в Конституцию, о которых ранее сообщил президент Владимир Путин. Малофеев напомнил о главных пунктах работы. "15 января президент выступил с посланием, объявил об изменениях в Конституции, и поэтому мы сейчас с вами живём практически в другой стране. Мы обсуждаем поправки в Конституцию, которые должны изменить ту страну, что началась в 1993 году. Нас это не может не радовать, потому что Конституция 1993 года была Конституцией русской трагедии. В октябре 1993 года в столице нашей Родины была гражданская война, а через два месяца после этого принимается Основной закон. Надо ли говорить, что это было в нездоровом обществе? Состояние общества было очень тяжёлым, это было дно и в социальном смысле - государство лежало в разрухе, и в международном смысле - с точки зрения отношения стран мира к нам". В этой связи работа над поправками в Конституцию - важнейшее событие, которое сегодня происходит в жизни нашей страны. Это и возможность избавиться от примата международного права в тексте Основного закона России, и инструмент для поддержки семьи, а также традиционных ценностей, подчеркнул Константин Малофеев. Русский народ получил возможность окончательно избавиться от ельцинской Конституции, и шанс следует использовать, уверены представители "Двуглавого орла". Фото: Царьград Кроме того, поправки должны стать инструментом для закрепления русского народа в Основном законе страны. В десятках конституций мира нет проблемы с собственной идентичностью. К сожалению, наш Основной закон представляет собой торжество меньшинств над большинством. Это касается и общности русского народа, и упоминания Бога, отметил Малофеев. Председатель "Двуглавого орла" привёл европейское исследование, согласно которому в России живёт лишь 4 процента атеистов. В России есть русское православное большинство, и оно заслуживает упоминания в Конституции, уверен Малофеев. Особенно важно закрепление в Основном законе принципов народосбережения - это решение проблем демографии через заботу о семье, добавил Малофеев. Напомним, Константин Малофеев ранее представил собственные поправки в Основной закон. Помимо перечисленного он говорил, например, об исторической правопреемственности России. Сегодняшний Основной закон не учитывает тысячелетней истории страны, а Россия будто бы наследница только Советского Союза. Это неправильно. Весь период Российской Империи пропал, но возвращение правопреемственности в Конституцию могло бы снять проблему. В деталях о поправках в Конституцию - таких, какие бы объединили нас, с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывает здесь. Кроме того, мнениями в рамках дискуссии об изменении основного документа страны мы делимся в специальном разделе сайта. Леонид Решетников напомнил сегодня ещё об одной важной составляющей работы "Двуглавого орла" - это организация детских и взрослых спортивных соревнований по всей России. Фото: Царьград Демография - высший национальный приоритет Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию стало точкой отсчёта в череде больших изменений внутри нашей страны. Главными стали меры по народосбережению, созвучные тем, что представили на Всемирном Русском Народном Соборе осенью прошлого года, напомнил Константин Малофеев. "Президент обозначил демографию высшим национальным приоритетом России. Сбережение и приумножение народа - высший национальный приоритет. Эти слова стали мёдом для наших ушей. Призыв всех людей традиционных взглядов - а нас большинство в России, людей, для которых семья и дети являются основным, - был услышан. Это и призыв Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, звучавший 19 октября на Всемирном Русском Народном Соборе. Тогда мы обратились к президенту и правительству со Стратегией народосбережения, включающей 114 конкретных пунктов о том, как улучшить демографическую ситуацию в стране. Мы рады, что большое количество наших предложений было главой государства поддержано. Им были внесены и свои предложения, и в результате эти меры для поддержки семей с детьми, многодетных семей были приняты и в настоящее время принимаются Государственной Думой". Малофеев подчеркнул: указанные меры поддержки очень важны, поскольку Россия впервые столкнулась с серьёзной депопуляцией. А ещё 100 лет назад в Российской Империи прирост населения составлял около 2 миллионов человек в год. Каким образом это достигалось? Если тогда коэффициент рождаемости на одну женщину был 7, то сегодня это лишь 1,5, напомнил Малофеев. "Безусловно, многодетность связана с большей религиозностью общества. И материальные меры, к которым мы призывали, должны идти вместе с мерами, направленными на повышение нравственности в обществе. Без осознания того, что у нас демографическая катастрофа, невозможно двигаться дальше. К 2050 году, по расчётам экспертов ООН, в худшем случае - в пессимистичном прогнозе - численность населения России упадёт до 100 млн человек с нынешних 140 млн. Это катастрофическая яма, в которой мы находимся. Базовый сценарий прежнего правительства России - 137 млн человек, то есть убыль была заложена как программа", - подчеркнул Малофеев. Ещё 100 лет назад в Российской Империи прирост населения составлял около 2 миллионов человек в год, напомнил Малофеев. А сегодня у нас демографическая яма. Фото: Царьград Говоря о том самом базовом сценарии населённости России, Малофеев напомнил об инциденте, случившемся в ходе Всемирного Русского Народного Собора осенью прошлого года. "На Собор были приглашены большие государственные чиновники. А послание президента зачитывал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. В своей речи он отметил, что наши предложения будут услышаны и администрация над ними работает. Так и случилось. Были полномочные представители президента, были силовые министры, и не было ни одного министра социального блока. Все четыре министра социального блока, которых пригласили на Всемирный Русский Народный Собор, проигнорировали событие. Их уже нет. Ни один из них не сохранил пост в нынешнем правительстве. И мы очень надеемся, что пришедшие им на смену прислушаются к голосу Собора, а "Двуглавый орёл" является базовой массовой организацией для Всемирного Русского Народного Собора. Мы готовы к диалогу, готовы потратить свои силы и энергию, чтобы помочь правительству достичь целей, поставленных президентом России", - резюмировал Малофеев. Кабмин одобрил изменения в процедуре возбуждения уголовных дел за сбыт наркотиков О кадровых перестановках мы писали чуть раньше. Действительно, весь социальный блок был сменён. Как известно, министра здравоохранения России Веронику Скворцову в должности сменил Михаил Мурашко. Вместо Максима Топилина Министерство труда и социальной защиты теперь возглавляет Антон Котяков. В Министерстве культуры России Владимир Мединский уступил место Ольге Любимовой. А Министерство просвещения, проводив Ольгу Васильеву, встретило Сергея Кравцова. "Двойные агенты" - на выход Сегодняшняя работа над поправками в Конституцию - показатель того, что Россия не просто укрепила свой суверенитет, но и намерена окончательно избавиться от примата международного права над русским обществом. Примата, навязанного нам в 1993 году на страницах ельцинской Конституции, напомнил председатель общества "Двуглавый орёл", учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в ходе сегодняшнего Всероссийского съезда. Кроме того, Малофеев указал на ещё один важнейший пункт - это национализация элиты. Через президентскую поправку о запрете двойного гражданства для целого ряда чинов мы полностью изменим государственный аппарат. "Невозможно описать, как же изменится наш ландшафт в случае, если все, у кого есть двойное гражданство, покинут государственную власть. И их очень много. Это только кажется, что их мало. Есть различные расчёты о том, что таких отставников, кого эта норма коснулась, может оказаться до 30 процентов. Они же это не рекламируют. А что означает гражданство другого государства? Это же не только паспорт, но и обязательства перед другим государством - от воинской до налоговой, это легализованная пятая колонна внутри государства. Это совершенно невозможно в суверенном государстве". Константин Малофеев подчеркнул: например, в Америке такие двойные стандарты невозможны, потому что она суверенное государство. А у нас до последнего времени это было возможно. "Но теперь появилось предложение Владимира Путина, которое поможет изменить положение вещей. И мы посмотрим, сколько депутатов из прежних созывов останется в Госдуме после очередных выборов. Ну, а шутку про правительство вы и так все знаете: в 13:00 президент Путин объявил о том, что имеющие двойное гражданство не могут занимать пост министра, а в 16:30 правительство попросилось в отставку. Мы знаем, что это шутка, но в каждой шутке, как говорится, есть доля истины". Так кто из чиновников с двойным гражданством уйдёт в отставку? Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Globallookpress. Отдельно Малофеев высказался о конспирологии, связанной с поправками в Конституцию. Есть огромное количество как анонимных, так и вполне экспертных мнений на разных площадках - от телеграм-каналов до официальных платформ, где размышляют, например, об усилении Госсовета России или новой ответственности Государственной Думы. "Мол, для чего всё это делается, нам же всего не расскажут, что за этим стоит? Так на самом деле за этим стоит очевидное. Безусловно, президент Путин, собираясь покинуть пост президента, желает сохранить стабильность в стране. И здесь нет никакой конспирологии. Конечно, именно для этого и нужны поправки. Он правильно и совершенно верно - для нас, контрреволюционеров, - думает о будущем страны. Мы с вами говорили год назад о том, что после президента Путина никто не сумеет удержать Россию так, как это делает он. Поэтому он и собирается изменить систему государственной власти так, чтобы была система балансов. И тут не надо никакой конспирологии - это правда. Пушков прокомментировал слова Гончарука о газовом контракте с Россией Государственный совет в новом статусе - это очень хорошо. Потому что так мы с вами возвращаемся семимильными шагами к основным законам Российской Империи 25 апреля 1906 года. Посмотрите, что происходит? У нас появляется Государственный совет. Государственная Дума появилась чуть раньше. Может быть, мы когда-нибудь доживём и до Государя Императора". Кроме того, Малофеев напомнил вот о чём. Ранее Владимир Путин уже говорил о том, что в России невозможна исключительно парламентская республика. А нужна крепкая президентская власть. "А кто такой президент, например, в европейских государствах сегодня? Это заместитель монарха. Это эрзац монарха. Где президенты в Европе? Напоминаю, это Германия, Италия, Австрия, Болгария... Практически, кроме Франции, которая является 200-летней республикой со своей особенной историей, во всех европейских республиках в ХХ веке президент появился вместо монарха. И сегодняшние изменения в Конституции ведут нас в правильном направлении. Потому что это направление конституционной монархии. И президента в свете поправок, которые мы будем принимать 22 апреля, заменить на конституционного монарха будет очень просто. Поэтому наши с вами мечты могут воплотиться в реальность", - пояснил Малофеев. Благодаря поправкам в Конституции произойдёт национализация элит. Таким образом, удастся избежать появления "двойных агентов" во власти, подчеркнул Малофеев. Фото: Царьград Цели 2020 года Обращаясь к собравшимся, Константин Малофеев ещё раз подчеркнул: "Двуглавый орёл" стал к этому году главной массовой организацией Всемирного Русского Народного Собора. А значит, во всех регионах России сеть представительств должна развиваться, а "Двуглавый орёл" должен помочь в распространении идей Собора. Всемирный Русский Народный Собор этого года будет посвящён стратегии "Русская мечта - 2050", сказал Малофеев, добавив, что послание Путина Федеральному Собранию показала: власть слышит. И теперь есть основания полагать, что и "Русская мечта - 2050" найдёт поддержку. "Первая часть этой стратегии уже была озвучена – это народосбережение. Потому что, если людей не будет, писать о том, что и как должно происходить в стране, бессмысленно. Теперь мы как раз работаем над практической частью стратегии. Над этим работают пять комитетов, больше 100 экспертов. Мы собираем комплексный взгляд людей, которые любят Россию, не собираются уезжать, не относятся к стране, как к колонии, в которой надо создавать агломерации, где папуасы жили бы поближе к центрам управления из метрополии. Мы собрали всех думающих людей, профессоров, экспертов, академиков, и сейчас эта стратегия практически готова на уровне комитетов - международного, социально-экономического, пространственно-регионального развития, культурного, научно-технического. И если вы ещё не участвовали, но у вас есть мысли, идеи - просьба в своих регионах подготовить и провести круглые столы по стратегии "Русская мечта - 2050". Мы обязательно пришлём туда наших экспертов. Свои личные письменные идеи тоже присылайте нам. Самые смелые мечты присылайте нам, все ваши наработки мы прочтём и учтём, если в них будет рациональное зерно". В посольстве РФ прокомментировали обвинения США в кибератаках против Грузии Среди непосредственных задач "Двуглавого орла" Константин Малофеев назвал поддержку и разъяснение необходимости поправок в Конституцию в свете возможностей, которые открылись для России сегодня - и в вопросе избавления от примата международного права, и на уровне задач по закреплению традиционных ценностей в основном законе страны. В 2020 году для всех членов общества "Двуглавый орёл" будет несколько важных исторических дат, о чём также напомнил Малофеев. Это: 18 июля, в день убийства Царской семьи, мы приглашаем всех приехать в Екатеринбург. И пройти вместе с нами Крестным ходом. В прошлом году в Крестном ходе поучаствовали 500 членов общества. В этом году на Крестном ходу будет вдвое больше - 1000 членов "Двуглавого орла".

В 2020 году мы будем отмечать и другую скорбную дату - столетие исхода белых войск из Крыма. Весь год общество "Двуглавый орёл", начиная с марта, будет проводить различные мероприятия: конференции, круглые столы, конкурсы, выставки, устанавливать мемориальные доски, проводить реконструкции, поминовения, посвящённые этой дате.

В этом году мы отпразднуем 640 лет Куликовской битвы, положившей начало независимости Руси от Золотой Орды. Эта великая победа создала единую русскую нацию. Создан оргкомитет празднования в составе первого заместителя губернатора и председателя правительства Тульской области Валерия Шерина, статс-секретаря - заместителя министра культуры России Аллы Маниловой и председателя общества "Двуглавый орёл", учредителя телеканала Царьград, заместителя главы ВРНС Константина Малофеева.

По традиции общество широко отметит 4 ноября - день Казанской Иконы Божией Матери и День народного единства. Ждём от членов общества в этот день особой активности. Это наш консервативный праздник, смотр наших сил. Ждём предложений от региональных отделений, как они будут проводить у себя на местах этот славный день. До последнего времени у нас во главе государства постоянно находились люди, которые всё время что-то разрушали, "перестраивали" или подвергали сомнению ранее сделанное, напомнил Малофеев. И чтобы оградить Россию от подобного разрушающего плана, следует оградить себя от подобных руководителей. Как это сделать? Участвуя в выборах. "Некоторые члены "Двуглавого орла" уже избрались в депутаты в различных регионах: например, руководитель Иркутского отделения Михаил Корнев избрался в городскую думу, а Иван Рысев из Ростовской области стал депутатом Батайского муниципального совета депутатов", - напомнил Малофеев. Кроме того, общество "Двуглавый орёл" продолжит и в этом году борьбу с демоническими символами и названиями на улицах наших городов. Исполнительный директор общества "Двуглавый орёл" генерал-лейтенант Леонид Решетников в своей части речи также обратил внимание на этот момент, подчеркнув, что работа по переименованию улиц в разных точках России, и в первую очередь в Москве, будет продолжена. Кроме того, Решетников обратил внимание на важную работу по проведению спортивных соревнований для детей и взрослых. У родителей всё это находит большой отклик. Например, большой турнир для детей по хоккею прошёл в Белгородской области, никого не оставив равнодушным. Кроме того, каждый год общество проводит Кубок "Двуглавого орла" - турнир по смешанным единоборствам, посвящённый святому Александру Невскому. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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