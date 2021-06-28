План войны с Россией найден на остановке в грязи

Так не бывает, но так было. Ровно за день до опаснейшей провокации против России некто в Англии теряет на автобусной остановке папку с планом секретной операции эсминца Defender. Папка попадает в распоряжение вещательной корпорации Би-Би-Си, чьи сотрудники присутствовали и на самой операции по нарушению границ России. Не слишком ли много совпадений? Попробуем разобраться, кто в руководстве Британии решил таким образом встать против безумной политики "английского поросёнка", премьера Бориса Джонсона.

Вообще, в этой истории там много чудесных совпадений, что впору мотать головой, стряхивая паутину версий и предположений.

Завязка и кульминация

Английский эсминец Defender/"Защитник" нёсся сквозь русские воды на всех своих паспортных 30 узлах, чтобы русские пограничные катера его не догнали. Чем капитан по фамилии Оуэн потом жутко гордился в разговоре с журналистами. Ах, какой мужественный дядька! – решил указать русским их место не признаваемых "мировым сообществом" оккупантов якобы украинского Крыма и потому улепётывал со всех ног от их сторожевых катеров! И он же одновременно что-то вещал про непроходимую храбрость английского флота, который идёт туда, куда хочет, невзирая на сопротивление! Как это может вязаться в одном мозгу, непонятно. Тем более что всё закончилось предсказуемо: русские попросту подняли в воздух авиацию. А фронтовой бомбардировщик Су-24М уж всяко быстрее любого морского корабля. Так что он просто положил четыре бомбы по курсу англичанина, который тут же вильнул в нейтральные воды. Не стал принимать бой и защищать территориальную целостность Украины. Потому что очень храбрый.

Кажется, ну, прошёл и прошёл. Хотя при желании русских давно бы лежал на дне, потому что противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" комплексов береговой обороны "Бастион" летают ещё быстрее, чем Су-24М. На двух Махах против полутора.

Британская пропаганда тут же завела шарманку о том, что это а) был "мирный проход" и б) что это был законный проход через украинские территориальные воды. И мы только делаем большие глаза, вдруг увидев там русских.

Зрада случилась там, где не ждали. Сначала присутствовавший на борьбу "Дефендера" корреспондент Би-Би-Си растрезвонил на всю Ивановскую, что английский эсминец знал, что идёт через воды русские. И более того – готовится с русскими воевать, вооружаясь к бою.

А затем та же Би-Би-Си рассказала, что в её офис явился некий сознательный гражданин, пожелавший сохранить инкогнито, и передал папку с почти 50 листами распечаток секретного совещания британского министерства обороны. Информационная корпорация оказалась сознательной в духе неизвестного гражданина и тут предала секретные бумаги огласке.

И оказалось, что найденные за автобусной остановкой в графстве Кент документы действительно принадлежат высокопоставленному чиновнику Минобороны, что оное министерство тут же и признало. Но главное – что было в тех бумагах.

А были в них материалы совещания в этом ведомстве, что состоялось за несколько дней до "мирного" прохода эсминца "Дефендер". И оказалось , что проход, точнее "просквоз" британского парохода осуществлялся в рамках операции Op Ditroite. Операция должна была продемонстрировать поддержку Англией Украины. По факту – поддержку нацистского режима в Киеве.

Был спор: всё же потыкать медведя палкой в его берлоге или просочиться мимо русских территориальных вод? Задавался вопрос:

Что мы понимаем о возможном "радушном приеме"?

Как раз со стороны представителя Постоянного совместного штаба, который планирует и контролирует все военные операции.

Победили в споре "храбрецы", которые очень хотели "продемонстрировать, что Британия считает воды вблизи Крыма украинскими", но при этом обещали, что "планируют операцию аккуратно, анализируя все возможные риски". И слово своё, как видим, сдержали: эсминец пролетел по краю территориальных вод как мог скорее, так что предупредительная стрельба пограничных катеров ему была действительно не страшна – со своими 21 узлами "Океаны" его не догоняли никак. А про "Ониксы" и Су-24 английские военные, наверное, забыли.

А вернее, просто понадеялись на традиционный разум и миролюбие русских. Сколько раз уж такое бывало, что пропускали и отпускали явных нарушителей, покамест те совсем не наглели и не грозили оружием. Но когда-то "терпелка" кончалась – и любой историк холодной войны вспомнит вам не меньше дюжины случаев, когда нарушитель в лучшем случае оказывался в советской тюрьме. А в худшем – на дне моря.

Развязка

Но и это ещё не всё самое интересное. То, что в британском военном ведомстве вместо защиты своего отечества планируют вооружённые провокации против России, чреватые войною, - не самое любопытное. И даже потеря секретных документов – не самое забавное. Это ведь были выходные. А в выходные каждый британец считает своим долгов варварски нажраться спиртного в пабе. Вынес дядечка секретную папку, дёрнул рюмку, дёрнул вторую, - с кем не бывает.

Прелесть этой истории в другом. Сначала секретная папка покидает границы совещательной комнаты, а затем – и военного ведомства. Это настолько вопиюще для любой армии мира, что просто не лезет в голову нормальным военным. Во всяком случае, в разговоре с Царьградом каждый (!) наш военный собеседник обращал внимание на эту деталь.

Затем документы были забыты по пьяной лавочке на остановке. Но кто же это такой заботливый гражданин, что не только поднял папочку, прочёл документики, но и догадался отнести их не в Минобороны (может, медальку бы какую дали), а сразу журналистами? Да не в какую-нибудь яркоголосую бульварную газетёнку, гонящуюся за тиражами, а в саму правительственную вещательную корпорацию. А та – тоже не возвращает секреты военным, а тут же начинает о них вещать!

Ау, британцы, какая там из ваших МИ за Петрова с Бошировым отвечает? Проверяли их маршруты в эти выходные?

А там ещё и более важные секреты были, в той папочке, - конфиденциальное обсуждение возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после вывода оттуда войск США…

Каков же ответ на эти вопросы?

Их два. Первый: право свободного прохода не зависит от того, за кем мировое сообщество признаёт то или иное побережье. У мирового сообщества очень много непризнанных побережий, споры по которым между странами ведутся подчас столетия. Мировой сообщество и Гибралтар за Британией не признаёт, однако та не торопится возвращать его Испании. Мировая морская практика показывает, что право мирного прохода могут ограничивать или вовсе запрещать и державы, которые оккупируют некие территории и благодаря этому контролируют их территориальное море. Британия может хоть на стенку лезть, называя Россию "оккупантом" Крыма, - но пока здесь состояние вооружённого конфликта, Москва может вообще никого не пускать ни в каком качестве.

Ах, нет вооружённого конфликта между Россией и Украиною? Так это же подрыв всей политики Запада на украинском направлении! "Дефендер" на это нацеливали?

А на второй вопрос предельно серьёзно ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в только что вышедшей статье в газете "Коммерсант" напомнивший о результатах встречи президентов России и США в Женеве. По его словам, встреча закончилась желанием начать предметный диалог о стратегической стабильности, констатацией недопустимости ядерной войны, а также пониманием необходимости консультаций по проблемам кибербезопасности и некоторым другим вопросам. Причём результат на каждом из направлений возможен лишь с помощью нахождения "баланса интересов".

Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо обозначать прежние установки,

— подчеркнул Сергей Лавров.

И означают эти слова предельно простую вещь. На саммите в Женеве действительно обозначились подвижку к лучшему в стратегических отношениях между Россией и США. И в перспективе они могли привести к большей стабильности и меньшему ожесточению в отношениях между Москвой и Западом. Но очень многим на Западе это не нужно. Не нужно милому "английскому поросёнку", как его прозывают, Борису Джонсону, премьеру Британии. Не нужно серьёзным кругам в Британии – от "храбрых" среди военных до тихих среди тихих, но способных указать государственной вещательной корпорации на полезность раскрытия военных секретов.

Этого не нужно и многим в Европе. Тем, кто истериками и прыжками в ширину заблокировал инициативу глав ФРГ и Франции Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона продолжить курс Женевы на встрече уже Европы с Владимиром Путиным.

Но на третий вопрос ответа пока нет: это сознательный курс части Запада на войну с Россией? То есть это та самая непроходимая глупость, последняя глупость Запада?