|
План Украины по захвату Донбасса: Леонков представил 7 спецопераций ВСУ
01 ноября 2021, 17:40 • 78 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков представил 7 спецопераций ВСУ по захвату Донбасса и отсечению ополченцев от помощи со стороны России.
Командование Вооружённых сил Украины планирует боевые операции против Донбасса, цель которых - быстрый выход к русской границе с отсечением обороняющихся от возможной военной помощи со стороны России. К такому выводу пришёл военный эксперт Алексей Леонков, проанализировав недавние действия ВСУ.
Речь идёт о переброске украинской военной техники к линии боевого соприкосновения (БСП), применении турецких ударных беспилотников Bayraktar, захвате населённых пунктов в "серой" зоне, а также в общем обострении ситуации. По мнению Леонкова, всё идёт к тому, что ВСУ попытаются осуществить "карабахский" или "хорватский" сценарий. Военный эксперт представил 7 спецопераций, которые могут осуществить украинские военные против ополченцев Донбасса.
- перечислил Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".
Эксперт подчеркнул, что война в Донбассе не закончилась, она всего лишь затихла - на время. И она начнётся - внезапно.
Подпишитесь на нас
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 октября 2021, 15:05
|
31 октября 2021, 11:20
|
30 октября 2021, 12:35
|
28 октября 2021, 07:30
|
26 октября 2021, 05:55
|
31 октября 2021, 17:10
|
27 октября 2021, 02:55