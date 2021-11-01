План Украины по захвату Донбасса: Леонков представил 7 спецопераций ВСУ

Военный эксперт Алексей Леонков представил 7 спецопераций ВСУ по захвату Донбасса и отсечению ополченцев от помощи со стороны России.

Командование Вооружённых сил Украины планирует боевые операции против Донбасса, цель которых - быстрый выход к русской границе с отсечением обороняющихся от возможной военной помощи со стороны России. К такому выводу пришёл военный эксперт Алексей Леонков, проанализировав недавние действия ВСУ.

Речь идёт о переброске украинской военной техники к линии боевого соприкосновения (БСП), применении турецких ударных беспилотников Bayraktar, захвате населённых пунктов в "серой" зоне, а также в общем обострении ситуации. По мнению Леонкова, всё идёт к тому, что ВСУ попытаются осуществить "карабахский" или "хорватский" сценарий. Военный эксперт представил 7 спецопераций, которые могут осуществить украинские военные против ополченцев Донбасса.

1. Диверсионные операции в тылу армии ЛДНР подразделениями ССО. 2. Достижение тотального информационного превосходства посредством опережающего уничтожения (вывода из строя, подавления) системы разведывательно-информационного обеспечения ЛДНР (средств разведки, узлов связи, центров боевого управления). 3. Массированная артиллерийская и миномётная подготовка наступления, включающая в себя контрбатарейное подавление артиллерии ЛДНР. 4. Массированное применение ударных и разведывательных беспилотников. Завоевание превосходства в воздухе после уничтожения систем ПВО ЛДНР. 5. Боевое маневрирование механизированных бригад на основе американской концепции "сетецентрических войн" с быстрым выходом на границу с Россией, захват контроля над границей. 6. Постепенное уничтожение оставленных без управления и информации основных средств поражения ЛДНР (артиллерия, ракетные комплексы, бронетехника и т.д.). 7. Окончательное подавление или уничтожение очагов сопротивления армии ЛДНР.

- перечислил Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".

Эксперт подчеркнул, что война в Донбассе не закончилась, она всего лишь затихла - на время. И она начнётся - внезапно.