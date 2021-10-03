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План Украины по возвращению Крыма приведёт к развалу страны - Роман Чегринец

03 октября 2021, 14:50  •  140 • Политика
По мнению сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца, слова Киева о возврате к 2030 году Крыма - чушь. Такая риторика приведёт, наоборот, к развалу страны, уверен он.
Слова Киева о возвращении под свой контроль полуострова к 2030 году - это обман и чушь. Такое мнение выразил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
Ранее депутаты партии "Слуга народа" заявили, что к 2030 году Крым снова войдёт в состав Украины - такую цель поставили в Верховной раде.
Чегринец же считает, что к 2030 году Украины не будет как государства. Он сказал, что ему жалко народ, где "такие "слуги", и ещё он уверен, что правящая партия готовит для украинцев очередной обман и обворовывание.
"Что за чушь они несут? Какие вещества они там употребляют? Крым был, есть и всегда будет российским. Всё. Точка", - резюмировал Роман Чегринец. Он полагает, что риторика Украины - это риторика краха и в итоге Украина "развалится, как Югославия".
Чегринец также отметил, что этот факт все понимают, а власти Украины играют на публику.

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