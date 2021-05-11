«План Украины бесперспективен»: что стоит за заявлением Генсека ООН о поддержке Минских соглашений

ООН выступает за сохранение нормандского формата в нынешнем виде и выполнение минских договорённостей для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил Генсек организации Антониу Гутерреш в рамках встречи с представителями российских СМИ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о необходимости изменить Минские соглашения, а также включить новых «крупных игроков» в переговоры «нормандской четвёрки». Эксперты напоминают, что подобные инициативы Киева ранее не встречали энтузиазма со стороны участников процесса, а высказывание главы ООН подтверждает их несостоятельность.

ООН выступает за сохранение нормандского формата переговоров по Донбассу и за выполнение Минских соглашений. Об этом в рамках встречи с представителями российских СМИ заявил Генсек организации Антониу Гутерреш.

«Мы решительно поддерживаем Минские соглашения, мы решительно поддерживаем полное выполнение Минских соглашений и решительно поддерживаем дипломатические действия в контексте нормандского формата», — приводит РИА Новости слова главы ООН.

Гутерреш добавил, что организация не стремится играть главную роль в этом вопросе.

«Мы просто хотим быть полезными там, где могут счесть полезной нашу роль члены нормандского формата», — отметил он.

Комментируя высказывание главы ООН по статусу нормандского формата и Минских соглашений, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT отметил, что слова Гутерреша демонстрируют отношение международных институтов к попыткам Киева отказаться от возложенных на него обязательств по урегулированию конфликта.

«Это объективный и взвешенный подход, тем более что, кроме администрации Зеленского и её представителей на переговорах, никто не подвергает сомнению Минские соглашения или нормандский формат», — подчеркнул эксперт.

Ревизия формата

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о необходимости изменить или отменить Минские соглашения. Об этом украинский лидер высказался в интервью газете Financial Times 26 апреля.

«Есть два варианта: можно изменить минский формат, скорректировать его или можно использовать какой-то другой формат», — сказал Зеленский.

Эту позицию Зеленский аргументировал тем, что Минские соглашения были подписаны до того, как он вступил в должность главы государства, а процесс переговоров в рамках трёхсторонней контактной группы «должен служить целям настоящего, а не прошлого».

Кроме того, президент Украины в ходе этого интервью заявил о необходимости расширить нормандский формат за счёт США, Великобритании и Канады.

Вскоре Зеленский во время поездки в Херсонскую область высказался за создание альтернативного нормандскому формата переговоров по ситуации на востоке Украины. Он в очередной раз заявил, что привлечение новых участников к переговорам может способствовать урегулированию конфликта.

«Это может быть расширение нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьёзными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение», — сказал Зеленский.

При этом он опять призвал к пересмотру Минских соглашений.

«Я считаю, что «Минск» должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать «Минск». Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлёнными», — сказал Зеленский.

Комментируя новые призывы лидера Украины к пересмотру существующих соглашений и площадок переговоров по конфликту на востоке страны, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что администрация Зеленского «извивается как может» в попытках уйти от выполнения своих обязательств.

В свою очередь, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова позднее отметила, что заявления Зеленского подтверждают отказ от выполнения Минских соглашений как официальную позицию Киева, а не личное мнение отдельных украинских чиновников.

«Если подобный подход будет доминировать в переговорном процессе... рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе не приходится», — предупредила представитель МИД России.

Встреча лидеров стран нормандского формата в декабре 2019 года

Reuters

© Christophe Petit Tesson/Pool

Предложения Зеленского не вызвали энтузиазма и во Франции: в Париже отметили, что нормандский формат переговоров остаётся самой действенной площадкой по урегулированию ситуации в Донбассе.

Франция также напомнила, что реализация Минских соглашений — одобренная всеми сторонами основа для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Несостоятельная позиция

Стоит отметить, что с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского его администрация и окружение активизировали обсуждение вопроса об изменении нормандского формата. В основном это обсуждение было направлено на включение в переговоры Вашингтона.

Так, в мае 2019 года глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев будет добиваться включения США в число участников нормандского формата.

В том же 2019 году сам Зеленский записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором предлагал провести встречу по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе с участием не только лидеров стран «нормандской четвёрки» — России, Украины, Германии и Франции, но и Великобритании и США.

Комментируя инициативу украинского президента, глава МИД России Сергей Лавров тогда отметил, что она была озвучена «экспромтом», а участники формата и сами США не видят необходимости в его изменении.

Призывы к привлечению новых участников в «нормандскую четвёрку» продолжились и в 2021 году. Так, в начале апреля за подключение США высказался вице-премьер украинского правительства Алексей Резников.

Тогда замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США «нечего делать в нормандском формате».

Владимир Оленченко в беседе с RT разъяснил позицию Гутерреша о невмешательстве ООН в переговорный процесс по Донбассу: оно не требуется, так как у сторон есть все необходимые средства для урегулирования конфликта.

«Самостоятельно Генсек ООН может выделить спецпредставителя, чтобы тот занимался урегулированием той или иной ситуации. Но для этого должны быть веские основания, например трудности в переговорном процессе. Однако к Украине это всё не применимо, поскольку это внутренний конфликт регионов и центральных властей. В данном случае нет основания для того, чтобы ООН в это дело вмешивалась», — пояснил политолог.

Владимир Оленченко отметил, что ранее предложения Зеленского уже были отвергнуты участниками «четвёрки», теперь их несостоятельность отметил и глава ООН.

«Заявление Гутерреша подводит черту под инициативами, которые продвигает Украина для того, чтобы подвергнуть сомнению Минские соглашения», — подчеркнул эксперт.

Несмотря на все старания по размыванию переговоров и соглашений по Донбассу, Зеленский, очевидно, не может добиться в этом деле каких-либо значимых успехов, отметил в комментарии RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

«Желание подключить к данному вопросу США или Великобританию поддерживается только Зеленским и его администрацией. Учитывая, что Франция и Германия сохраняют свою приверженность существующим форматам, у остальных стран есть понимание, что план Украины бесперспективен, а любые перемены могут привести к худшему», — рассказал собеседник RT.

Президент Украины Владимир Зеленский в Донбассе

© president.gov.ua

Заявление же Генерального секретаря ООН по этому вопросу можно расценить как очередное поражение Киева в его кампании по пересмотру Минских соглашений, считает Олег Неменский. Однако попытки Киева провести ревизию существующих инструментов по урегулированию конфликта в Донбассе вряд ли прекратятся, отметил эксперт.

«Власти Украины, чувствуя свою слабость из-за того, что они не могут настоять на формальном пересмотре Минских соглашений, на пустом месте изображают активность. Киеву необходимо изображать какую-то деятельность в этом процессе, чтобы Украину не обвинили в воспрепятствовании урегулированию конфликта», — заключил политолог.