План Трампа заблокирован: Суд запретил тратить деньги Пентагона на строительство стены на мексиканской границе

Как сообщает Washington Post, судья Дэвид Брионес счёл незаконной попытку администрации Трампа использовать средства, выделенные на строительство военных объектов.

Теперь перераспределение средств для строительства пограничной стены подобным образом будет запрещено на постоянной основе. Такого решения и пытались добиться в суде истцы - представители округа Эль-Пасо и организации Border Network for Human Rights.

Для того чтобы выделить указанные 3,6 миллиарда долларов на строительство стены протяжённостью 281 километр (175 миль), предполагалось перераспределить финансирование, выделенное Пентагону на 127 программ.

Напомним, в августе Пентагон дал согласие на строительство дополнительных 32 километров стены на границе с Мексикой. Кроме того, здесь будет проложена новая дорога и проведено дополнительное освещение, писало Nation News.

Продолжение строительства так называемой стены Трампа стало возможным благодаря тому, что военному ведомству удалось договориться с подрядчиками выполнить работы по более низким ценам, чем планировалось.

Проблема миграции для Трампа, судя по всему, едва ли не самая главная. А чтобы решить её, американский президент нередко выступает с самыми радикальными предложениями, среди которых и стрельба по ногам мигрантов, и стена на границе под напряжением и даже с шипами, и рвы с водой, кишащие аллигаторами и змеями.