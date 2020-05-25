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План Трампа в действии: Израиль в июле объявит Западный берег своей территорией

25 мая 2020, 23:55  •  47 • Политика
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил планы по легализации статуса еврейских поселений, расположенных на Западном берегу реки Иордан. Об этом он заявил в ходе заседания своей партии "Ликуд" в израильском парламенте.
В отношении распространения суверенитета у нас есть оговоренный срок - июль, и мы не намерены его менять, - отметил глава правительства.
Идея распространить суверенитет на Западный берег была озвучена в мирном плане президента США Дональда Трампа, который предлагал узаконить еврейские поселения на палестинской территории и передать Израилю контроль над всем Иерусалимом. Палестине же Трамп обещал увеличение территорий и помощь в государственном строительстве.
Отметим, что палестинская сторона не согласна ни с планом Трампа, ни с попытками Израиля закрепиться на Западном берегу. Рамалла считает действия своего соседа незаконной оккупацией. Лидер Палестины Махмуд Аббас уже объявил о разрыве всех соглашений, заключённых с Израилем и США, а также предупредил еврейское государство о последствиях "его захватнической политики".

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