План Трампа в действии: Израиль в июле объявит Западный берег своей территорией

В отношении распространения суверенитета у нас есть оговоренный срок - июль, и мы не намерены его менять, - отметил глава правительства.

Идея распространить суверенитет на Западный берег была озвучена в мирном плане президента США Дональда Трампа, который предлагал узаконить еврейские поселения на палестинской территории и передать Израилю контроль над всем Иерусалимом. Палестине же Трамп обещал увеличение территорий и помощь в государственном строительстве.