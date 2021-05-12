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План сдачи Белоруссии: Тихановская получила инструкции

12 мая 2021, 20:25  •  66 • Политика
Пока русские люди, разделённые в 1991 году кучкой предателей, праздновали День Победы, белорусская оппозиция в лице её лидера Светланы Тихановской, без особого шума и пыли готовила план сдачи Белоруссии "западным партнёрам".

Продай немного Родины

Причём "план сдачи" страны можно воспринимать в прямом смысле этого слова. ЕС представил Светлане Тихановской проект "Всеобъемлющего плана по Беларуси", так об этом сообщила сама Тихановская. Работа над этим "планом" велась последние несколько месяцев. И всё бы ничего, если бы это был действительно план продуманный, проработанный опытными специалистами и представленный умелым управленцем. Так ведь с чем, по сути, мы имеем дело: план политических и экономических реформ, разработанный – внимание! – МВФ, Всемирным банком и ЕБРР, презентует домохозяйка, которая, судя по неухоженному виду ейного супруга (когда тот ещё по недоразумению гулял на свободе), и гардеробом-то мужа не умеет управлять.
Боевая тройка – МВФ, Всемирный банк и ЕБРР – это три структуры боевых экономистов, которые хорошо помнят те, кто выжил в 90-е в России. Выжил не в результате братковских разборок, а просто выжил в том состоянии общества, в которое загнали нашу страну эти доброхоты. Эти "специалисты" заточены только на разорение и подчинение стран через долговую яму. Вот именно они и подготовили для Тихановской план развития, который она будет реализовывать, если оборони Создатель придёт к власти. И белорусам не стоит питать иллюзий, которые питают многих граждан республики, что Тихановская назначит "новые честные выборы". Никто ей этого сделать не позволит. Не для того этой пустышке готовят "планы спасения".
Об этом можно говорить с известной долей уверенности, поскольку, прежде чем получить деньги за продажу Белоруссии, республика должна стать "демократической", а никак не авторитарной. А кто поручится, что в результате выборов, которыми прикармливает лохов Тихановская, не придёт другой "диктатор"? Поэтому только Тихановская, или какой-то другой ручной зверёк.
Медийные ресурсы Евросоюза сейчас, скорее всего, будут широко освещать и раскручивать этот проект финансовой "помощи" республике, поскольку протестная активность в Белоруссии явно спала, а "шатать рЫжим" нужно сейчас. Подвесить морковку перед мордочкой осла – беспроигрышный вариант для достижения задач.

Белоруссия? Не, не слыхали

Причём, похоже, что и в самом ЕС не особо верят в проект Тихановской. Поэтому Светлана Тихановская проедется с турне для вербовки сомневающихся. Так, сегодня, 12 мая, Тихановская начала рабочий визит в Грецию, куда её официально пригласил греческий МИД. Для чего? Для "мобилизации политической поддержки в странах, где к беларускому кризису меньше внимания". Так гласит официальное сообщение на сайте Тихановской. Кстати, в Греции она расскажет местным политикам о том, как они могут помочь белорусскому гражданскому обществу и СМИ. Проще говоря, турне пройдёт под лозунгом "дайте денег".
Там же, в Греции, будет проходить Дельфийский экономический форум, где выступит неудавшийся президент Белоруссии. Тут она расскажет, как расцветёт Беларусь, когда она придёт к власти, и как Европа может в этом помочь. Отдельно будет затронут "вопрос политзаключённых и бесчеловечного содержания их в тюрьмах". Ну а какое шоу без страшилок. Какое это имеет отношение к экономическому форуму? Да пёс его знает. Тихановская с этой шоу-программой только что посетила Австрию, Италию и Словению. Почему бы ещё и в Греции не показать пару номеров.

Домохозяйка-президент

Вообще, высылка в адрес Тихановской плана по сдаче Белоруссии носит позитивный характер, несмотря ни на что. Во-первых, стал понятен план "зарубежных" партнёров для республики. Её пустят с молотка, как в 90-е пустили Россию и чуть позже Украину. Тут из минусов только то, что в республике сейчас объективно трудное экономическое положение, и многие белорусы могут купиться на эту самую ослиную морковку. Во-вторых, гордость, с которой теперь Тихановская размахивает этой капитулятивной бумагой, в которой она ни буквы не понимает, окончательно показывает, что собой представляет эта теоретическая президентка и кто её настоящие работодатели.
Вопрос только в одном: смогут ли белорусы сопоставить опыт соседних России и Украины, чтобы не наступить на те же грабли. Если Россию можно извинить за наивность 90-х, то вот Украину уже сложнее, но там свидомость затмевает здравый смысл. А вот белорусам, если они купятся на посулы МВФ и иже с ним, простить предательство родины будет уже сложно, практически невозможно.

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