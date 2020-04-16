План Розенберга по "перестройке" России • 256 • Аналитика

Рейхсляйтер Альфред Розенберг приветствует военнослужащих люфтваффе на аэродроме Бровары под Киевом. Слева от Розенберга идет рейхскомиссар Украины Эрих Кох. Розенберг прибыл в Киев с инспекционной проверкой

В 1941 году нацистский идеолог Альфред Розенберг изложил Гитлеру план расчленения СССР-России. Суть плана Розенберга была в том, чтобы навсегда разделить Россию, чтобы русский мир и русский народ утратили единство.



План Розенберга

В январе 1941 года один из наиболее влиятельных членов и идеолог Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), глава Внешнеполитического управления НСДАП Альфред Эрнст Розенберг представил Гитлеру несколько докладов, в которых описывал план «перестройки» Советского Союза после победы Третьего рейха. Украина, Белоруссия, Дон и Кавказ становились «самостийными», им прирезали часть территории Великой России, остальная часть России становилась резервацией, местом для депортации.







Интересно, что сам Розенберг был «русским немцем». Он родился в Ревеле-Таллине в 1862 году (тогда Прибалтика была частью Российской империи) в семье с немецкими и французскими корнями. Учился в Ревельском реальном училище, Рижском политехническом институте, в 1918 году окончил Московское высшее техническое училище, получил диплом инженера-архитектора. Пытался в Прибалтике вступить в германский добровольческий корпус, но Розенберга не взяли как «русского».



Перебрался в Германию, где стал членом эзотерического «Общества Туле», сошёлся с Адольфом Гитлером и в 1920 году стал членом НСДАП. Стал одним из главных идеологов нацистов, главным редактором их центрального печатного органа — «Фёлькишер беобахтер» (нем. Völkischer Beobachter, «Народный обозреватель»). Розенберг оказал серьёзное влияние на становление взглядов Гитлера, его идеи вошли в книгу «Моя борьба». В 1930 году Альфред Розенберг опубликовал свой труд «Миф XX века», который стал одной из главных работ нацистов.



После прихода к власти нацистов и Гитлера Розенберг стал одним из руководителей Рейха. С 1933 года возглавлял Внешнеполитическое управление НСДАП, с 1934 года он — уполномоченный фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП. С 1940 года — глава Центрального исследовательского института по вопросам национал-социалистической идеологии и воспитания. Розенберг учредил так называемый Штаб рейхсляйтера Розенберга, который формально должен был заниматься созданием научно-исследовательской библиотеки, но в годы войны стал мародерской организаций, которая производила захват культурно-исторических ценностей на захваченных землях. В июле 1941 года Розенберг возглавил Имперское министерство оккупированных восточных территорий. В министерство вошли: рейхскомиссариат «Остланд» (столица – Рига), в который входила Прибалтика и часть Белоруссии; «Украина» (Ровно) – часть Украины и Белоруссии, планировалось формирование рейхскомиссариатов «Кавказ», «Московия» — центральная часть России до Урала, «Волга-Дон» и «Туркестан».



Фактически под контроль Розенберга передавались огромные оккупированные территории СССР. Правда, сам Розенберг и его министерство большим влиянием не пользовались. Розенберга теснили с властного олимпа Рейха более активные и деловитые «хищники». Так, Й. Геббельс отнял сферу пропаганды. Начальник Партийной канцелярии НСДАП, личный секретарь фюрера Мартин Борман и рейхскомиссар Украины Эрих Кох постепенно оттеснили Розенберга от фюрера, лишили реальной власти.





«Перестройка» России

Прибалтику планировали полностью германизировать в течение двух поколений. Часть балтийского населения собирались депортировать в Белоруссию и Великороссию. Большое внимание уделялось Украине – Малороссии. Немцы понимали, что Великой России не будет без Украины, Юго-Западной Руси, десятков миллионов русских-украинцев. Фактически здесь планы нацистов были продолжение замыслов правящей верхушки Речи Посполитой, Австрии и Второго рейха. Наши враги хотели расколоть, разделить единый русский народ, стравить между собой его части. Поставить под свой контроль западную часть русских – украинцев-малороссов и использовать их в борьбе с остальной частью русского народа.



Розенберг предлагал создать «независимое» украинское государство, которое будет находиться в тесном, неразрывном союзе с Германской империей. Гитлер тут же внёс поправку – он был согласен только на протекторат. Для создания украинской государственности, по мысли Розенберга, требуется культивирование украинского языка, такое развитие системы образования, чтобы изменить сознание народа. Чтобы люди сфокусировались на собственной «незалежности» и союзе с Германией. По сути, с 1991 года делалось то же самое – концентрация на «развитии» украинского языка и истории, реформа системы образования, культивирование идеи независимости и союза с ЕС, США и НАТО.



Будущее Украины – это житница Европы (европейского Рейха). Украина должна быть поставщиком хлеба в Великий рейх. И здесь мы видим, как постсоветское руководство Украины полностью реализует замыслы идеологов Рейха. Украина – это колония Евросоюза, рынок сбыта европейских товаров, источник сырья, в первую очередь сельскохозяйственного, леса. Высокотехнологичные производства (космос, ракетостроение, кораблестроение, машиностроение, авиастроение и т. д), доставшиеся в наследство от СССР, погибают. Народ стремительно деградирует в духовном, культурном, интеллектуальном и физическом отношении, быстро вымирает. Украинцев-русских стравили с русскими-великороссами.



Крым как благодатный край, который в прошлом населяли германцы-готы, должен был войти в состав Рейха. Стать здравницей Германии. В частности, Гитлер одобрил переименование Симферополя в Готенбург, а Севастополя – в Теодорихсгафен. К Украине планировали присоединить часть Курской и Воронежской областей.



Кавказ интересовал гитлеровцев в первую очередь как источник нефти. Грузины считались наиболее культурно развитым народом Кавказа, сильнее всех связанными с европейской культурой, поэтому они должны были стать представителями гражданской и военной власти Рейха в регионе. Кавказ, как и Украина, также должен был стать антирусским краем.



Для ослабления центральной части России – Великороссии, ядра русской державы, необходимо отделить Дон и Поволжье. Розенберг отмечал, что здесь у населения национальное самосознание не так ярко выражено, как на Украине и Кавказе. Поэтому управление этой территории должно осуществляться более жестокими методами. Возможно, что будет сделала ставка на немцев Поволжья, либо их необходимо переселить на Украину, для усиления её колонизации.



Белоруссия считалась отсталой территорией, как в экономическом, так и культурном отношении. Также отмечался большой процент еврейского населения (евреев СССР гитлеровцы уничтожали поголовно). Создание самостоятельного государства и нации рассматривалось как чрезвычайно длительное и сложное мероприятие. Столицей региона предлагалось сделать Смоленск. Присоединить в Белоруссии часть Смоленской и Тверской областей.







Великороссия, центральный регион, имел наибольший потенциал, на основе которого была создана Российская империя и советская империя. Поэтому предлагалось максимально ослабить Великороссию. Ослабление центральной части России осуществлялось несколькими методами: 1) полное уничтожение коммунистической государственности, без создания в будущем нового госаппарата; 2) широкомасштабная экономическая эксплуатация, по сути, разграбление: конфискация всех ресурсов, богатств, машинного оборудования, транспорта, речного флота и т. д. Фактически Россию лишали промышленного, экономического потенциала, разрушали её транспортные коммуникации, связность; 3) Великороссию «обрезали» в пользу других рейхскомиссариатов – Украины, Белоруссии, Дона. Тем самым лишали части ресурсов и населения. Также Великороссия-Московия рассматривалась как зона депортации всего нежелательного населения из других регионов. С учётом лишения Московии её экономического потенциала, развитых сельскохозяйственных регионов (Дон – Поволжье, Северный Кавказ, Украина), великороссы и депортированные белорусы, малороссы и т. д обрекались на массовый голод и быстрое вымирание.



Кто расист, или Как обижали африканцев в Гуанчжоу

Рейхскомиссариаты по Генеральному плану Ост (1941)

Разделяй, стравливай и властвуй

Суть плана Розенберга была в том, чтобы навсегда разделить Россию. Чтобы русский мир и русский народ утратили единство. Россию нельзя просто захватить, необходимо разъединить и уничтожить её цивилизационный, государствообразующий и культурный стержень – русский суперэтнос, объединяющий вокруг своей культуры, истории и языка другие коренные этносы Руси-России.



Чтобы уничтожить русскую цивилизацию, необходимо расчленить её на множество слабых национальных автономий, которые будут находиться под протекторатом Третьего рейха. Умело стравливать их между собой, чтобы они в постоянной грызне и сварах никогда не смогли бы стать угрозой Германии. Главная ставка делалась на сепаратистов и местечковых националистов.



В первую очередь гитлеровцы стремились стравить русских с русскими, уничтожая источник силы русского народа. Так, из юго-западной части суперэтноса русов-русских – украинцев-малороссов, планировали сделать «таран», направленный на русских-великороссов. Получалась своего рода «этническая химера» — русские по происхождению люди, люто ненавидевшие всё русское: русский язык, культуру, историю, традиции и веру. Украина становилась «полицаем» Рейха в деле сохранения контроля над остальной Россией. При этом сами русские-украинцы были «одноразовым инструментом». Они изначально обращались в бесправных и необразованных рабов, обрекались на вымирание от болезней, голода и алкоголя.



Оставшуюся часть России также планировали расчленить на множество «самостийных» государственных образований. Превратить единый русский народ в массу малых наций. Вернуть русских в далекое прошлое. Когда жители Новгорода, Пскова, Твери, Москвы и Рязани жили сами по себе и регулярно воевали друг с другом. Можно было пойти и дальше, до союзов славянорусских племен – новгородских словен, вятичей Москвы и Рязани, кривичей Полоцка и Смоленска и т. д. По мнению Розенберга, небольшие русские субэтносы были неопасны, и их энергия полностью поглощалась борьбой друг с другом.



Таким образом, нацистские идеологи собирались расчленить Россию и русский народ на множество небольших государственных образований и субэтносов, полностью зависимых от Рейха. Их стравливали друг с другом. К примеру, Украину и остальную часть России. Русская сила и энергия уничтожались во внутренних войнах. То есть Русь-Россия возвращали на сотни лет в назад, в период феодальной раздробленности. Народ обрекался на постоянную культурную и хозяйственную деградацию и вымирание. Немцы как «высшая раса» получали возможность легко колонизировать западные части России. В частности, Прибалтика, Белоруссия и Крым подвергались германизации и должны были в перспективе стать частью «Вечного рейха». Местное народонаселение частично уничтожалось, частично выселялось, частью подвергалось германизации и ассимиляции. Некоторую часть оставляли в качестве бессловесных, бесправных и лишенных образования и медицины рабов. Коронакризис ускорит создание "Большой тройки" Москва — Вашингтон — Пекин



После поражения Рейха эти планы не были забыты. Они перешли «по наследству» к США и блоку НАТО. Фактически, когда Горбачёв со своей командой громили СССР-Россию, они воплотили в жизнь замыслы нацистской верхушки и заправил Запада в отношении русского мира и русского народа. Единую Россию расчленили, отторгли её исторические части, включая древнюю столицу Русского государства – Киев. Русский народ стал самым крупным разделённым этносам на планете. Русских разделили, стали превращать в отдельные субэтносы, стравливая друг с другом.





Вид на скамью подсудимых Нюрнбергского процесса. В первом ряду на скамье подсудимых: Геринг, Гесс, фон Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Франк, Фрик, Штрайхер, Функ, Шахт. Во втором ряду — Дениц, Редер, фон Ширах, Заукель, Йодль, фон Папен, Зейсс-Ингварт, Шпеер, фон Нойрат, Фриче В 1941 году нацистский идеолог Альфред Розенберг изложил Гитлеру план расчленения СССР-России. Суть плана Розенберга была в том, чтобы навсегда разделить Россию, чтобы русский мир и русский народ утратили единство.В январе 1941 года один из наиболее влиятельных членов и идеолог Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), глава Внешнеполитического управления НСДАП Альфред Эрнст Розенберг представил Гитлеру несколько докладов, в которых описывал план «перестройки» Советского Союза после победы Третьего рейха. Украина, Белоруссия, Дон и Кавказ становились «самостийными», им прирезали часть территории Великой России, остальная часть России становилась резервацией, местом для депортации.Интересно, что сам Розенберг был «русским немцем». Он родился в Ревеле-Таллине в 1862 году (тогда Прибалтика была частью Российской империи) в семье с немецкими и французскими корнями. Учился в Ревельском реальном училище, Рижском политехническом институте, в 1918 году окончил Московское высшее техническое училище, получил диплом инженера-архитектора. Пытался в Прибалтике вступить в германский добровольческий корпус, но Розенберга не взяли как «русского».Перебрался в Германию, где стал членом эзотерического «Общества Туле», сошёлся с Адольфом Гитлером и в 1920 году стал членом НСДАП. Стал одним из главных идеологов нацистов, главным редактором их центрального печатного органа — «Фёлькишер беобахтер» (нем. Völkischer Beobachter, «Народный обозреватель»). Розенберг оказал серьёзное влияние на становление взглядов Гитлера, его идеи вошли в книгу «Моя борьба». В 1930 году Альфред Розенберг опубликовал свой труд «Миф XX века», который стал одной из главных работ нацистов.После прихода к власти нацистов и Гитлера Розенберг стал одним из руководителей Рейха. С 1933 года возглавлял Внешнеполитическое управление НСДАП, с 1934 года он — уполномоченный фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП. С 1940 года — глава Центрального исследовательского института по вопросам национал-социалистической идеологии и воспитания. Розенберг учредил так называемый Штаб рейхсляйтера Розенберга, который формально должен был заниматься созданием научно-исследовательской библиотеки, но в годы войны стал мародерской организаций, которая производила захват культурно-исторических ценностей на захваченных землях. В июле 1941 года Розенберг возглавил Имперское министерство оккупированных восточных территорий. В министерство вошли: рейхскомиссариат «Остланд» (столица – Рига), в который входила Прибалтика и часть Белоруссии; «Украина» (Ровно) – часть Украины и Белоруссии, планировалось формирование рейхскомиссариатов «Кавказ», «Московия» — центральная часть России до Урала, «Волга-Дон» и «Туркестан».Фактически под контроль Розенберга передавались огромные оккупированные территории СССР. Правда, сам Розенберг и его министерство большим влиянием не пользовались. Розенберга теснили с властного олимпа Рейха более активные и деловитые «хищники». Так, Й. Геббельс отнял сферу пропаганды. Начальник Партийной канцелярии НСДАП, личный секретарь фюрера Мартин Борман и рейхскомиссар Украины Эрих Кох постепенно оттеснили Розенберга от фюрера, лишили реальной власти.Прибалтику планировали полностью германизировать в течение двух поколений. Часть балтийского населения собирались депортировать в Белоруссию и Великороссию. Большое внимание уделялось Украине – Малороссии. Немцы понимали, что Великой России не будет без Украины, Юго-Западной Руси, десятков миллионов русских-украинцев. Фактически здесь планы нацистов были продолжение замыслов правящей верхушки Речи Посполитой, Австрии и Второго рейха. Наши враги хотели расколоть, разделить единый русский народ, стравить между собой его части. Поставить под свой контроль западную часть русских – украинцев-малороссов и использовать их в борьбе с остальной частью русского народа.Розенберг предлагал создать «независимое» украинское государство, которое будет находиться в тесном, неразрывном союзе с Германской империей. Гитлер тут же внёс поправку – он был согласен только на протекторат. Для создания украинской государственности, по мысли Розенберга, требуется культивирование украинского языка, такое развитие системы образования, чтобы изменить сознание народа. Чтобы люди сфокусировались на собственной «незалежности» и союзе с Германией. По сути, с 1991 года делалось то же самое – концентрация на «развитии» украинского языка и истории, реформа системы образования, культивирование идеи независимости и союза с ЕС, США и НАТО.Будущее Украины – это житница Европы (европейского Рейха). Украина должна быть поставщиком хлеба в Великий рейх. И здесь мы видим, как постсоветское руководство Украины полностью реализует замыслы идеологов Рейха. Украина – это колония Евросоюза, рынок сбыта европейских товаров, источник сырья, в первую очередь сельскохозяйственного, леса. Высокотехнологичные производства (космос, ракетостроение, кораблестроение, машиностроение, авиастроение и т. д), доставшиеся в наследство от СССР, погибают. Народ стремительно деградирует в духовном, культурном, интеллектуальном и физическом отношении, быстро вымирает. Украинцев-русских стравили с русскими-великороссами.Крым как благодатный край, который в прошлом населяли германцы-готы, должен был войти в состав Рейха. Стать здравницей Германии. В частности, Гитлер одобрил переименование Симферополя в Готенбург, а Севастополя – в Теодорихсгафен. К Украине планировали присоединить часть Курской и Воронежской областей.Кавказ интересовал гитлеровцев в первую очередь как источник нефти. Грузины считались наиболее культурно развитым народом Кавказа, сильнее всех связанными с европейской культурой, поэтому они должны были стать представителями гражданской и военной власти Рейха в регионе. Кавказ, как и Украина, также должен был стать антирусским краем.Для ослабления центральной части России – Великороссии, ядра русской державы, необходимо отделить Дон и Поволжье. Розенберг отмечал, что здесь у населения национальное самосознание не так ярко выражено, как на Украине и Кавказе. Поэтому управление этой территории должно осуществляться более жестокими методами. Возможно, что будет сделала ставка на немцев Поволжья, либо их необходимо переселить на Украину, для усиления её колонизации.Белоруссия считалась отсталой территорией, как в экономическом, так и культурном отношении. Также отмечался большой процент еврейского населения (евреев СССР гитлеровцы уничтожали поголовно). Создание самостоятельного государства и нации рассматривалось как чрезвычайно длительное и сложное мероприятие. Столицей региона предлагалось сделать Смоленск. Присоединить в Белоруссии часть Смоленской и Тверской областей.Великороссия, центральный регион, имел наибольший потенциал, на основе которого была создана Российская империя и советская империя. Поэтому предлагалось максимально ослабить Великороссию. Ослабление центральной части России осуществлялось несколькими методами: 1) полное уничтожение коммунистической государственности, без создания в будущем нового госаппарата; 2) широкомасштабная экономическая эксплуатация, по сути, разграбление: конфискация всех ресурсов, богатств, машинного оборудования, транспорта, речного флота и т. д. Фактически Россию лишали промышленного, экономического потенциала, разрушали её транспортные коммуникации, связность; 3) Великороссию «обрезали» в пользу других рейхскомиссариатов – Украины, Белоруссии, Дона. Тем самым лишали части ресурсов и населения. Также Великороссия-Московия рассматривалась как зона депортации всего нежелательного населения из других регионов. С учётом лишения Московии её экономического потенциала, развитых сельскохозяйственных регионов (Дон – Поволжье, Северный Кавказ, Украина), великороссы и депортированные белорусы, малороссы и т. д обрекались на массовый голод и быстрое вымирание.Суть плана Розенберга была в том, чтобы навсегда разделить Россию. Чтобы русский мир и русский народ утратили единство. Россию нельзя просто захватить, необходимо разъединить и уничтожить её цивилизационный, государствообразующий и культурный стержень – русский суперэтнос, объединяющий вокруг своей культуры, истории и языка другие коренные этносы Руси-России.Чтобы уничтожить русскую цивилизацию, необходимо расчленить её на множество слабых национальных автономий, которые будут находиться под протекторатом Третьего рейха. Умело стравливать их между собой, чтобы они в постоянной грызне и сварах никогда не смогли бы стать угрозой Германии. Главная ставка делалась на сепаратистов и местечковых националистов.В первую очередь гитлеровцы стремились стравить русских с русскими, уничтожая источник силы русского народа. Так, из юго-западной части суперэтноса русов-русских – украинцев-малороссов, планировали сделать «таран», направленный на русских-великороссов. Получалась своего рода «этническая химера» — русские по происхождению люди, люто ненавидевшие всё русское: русский язык, культуру, историю, традиции и веру. Украина становилась «полицаем» Рейха в деле сохранения контроля над остальной Россией. При этом сами русские-украинцы были «одноразовым инструментом». Они изначально обращались в бесправных и необразованных рабов, обрекались на вымирание от болезней, голода и алкоголя.Оставшуюся часть России также планировали расчленить на множество «самостийных» государственных образований. Превратить единый русский народ в массу малых наций. Вернуть русских в далекое прошлое. Когда жители Новгорода, Пскова, Твери, Москвы и Рязани жили сами по себе и регулярно воевали друг с другом. Можно было пойти и дальше, до союзов славянорусских племен – новгородских словен, вятичей Москвы и Рязани, кривичей Полоцка и Смоленска и т. д. По мнению Розенберга, небольшие русские субэтносы были неопасны, и их энергия полностью поглощалась борьбой друг с другом.Таким образом, нацистские идеологи собирались расчленить Россию и русский народ на множество небольших государственных образований и субэтносов, полностью зависимых от Рейха. Их стравливали друг с другом. К примеру, Украину и остальную часть России. Русская сила и энергия уничтожались во внутренних войнах. То есть Русь-Россия возвращали на сотни лет в назад, в период феодальной раздробленности. Народ обрекался на постоянную культурную и хозяйственную деградацию и вымирание. Немцы как «высшая раса» получали возможность легко колонизировать западные части России. В частности, Прибалтика, Белоруссия и Крым подвергались германизации и должны были в перспективе стать частью «Вечного рейха». Местное народонаселение частично уничтожалось, частично выселялось, частью подвергалось германизации и ассимиляции. Некоторую часть оставляли в качестве бессловесных, бесправных и лишенных образования и медицины рабов.После поражения Рейха эти планы не были забыты. Они перешли «по наследству» к США и блоку НАТО. Фактически, когда Горбачёв со своей командой громили СССР-Россию, они воплотили в жизнь замыслы нацистской верхушки и заправил Запада в отношении русского мира и русского народа. Единую Россию расчленили, отторгли её исторические части, включая древнюю столицу Русского государства – Киев. Русский народ стал самым крупным разделённым этносам на планете. Русских разделили, стали превращать в отдельные субэтносы, стравливая друг с другом. Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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