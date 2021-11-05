План "Стратегический ужас". США предлагают разделить Россию и Китай

Разделение России и Китая в интересах США - план, о котором всё чаще упоминают на экспертном уровне. Очередную интерпретацию назовём "Стратегический ужас", поскольку именно такое чувство, по версии авторов, испытывают Штаты, когда думают о сближении русских и китайцев.

Сближение России и Китая - это стратегический кошмар для США, ведь этот союз может быть направлен против Штатов, считает обозреватель американского издания 19Fortyfive Клинт Мэллори. Угрозу переоценить невозможно, поскольку США наживают себе самого опасного врага за всю историю:

Если две державы объединят свои возможности, они станут противником, которого практически невозможно одолеть, даже если бы у нас была политическая воля для этого.

В то же время у Вашингтона есть шанс разделить Россию и Китай, спровоцировав некие скрытые трения между государствами. Например, нужно начать предметный диалог с Москвой, чтобы вырвать русских из объятий Китая, продолжил Мэллори.

Шаг навстречу ради большой победы

США следует подумать о том, чтобы сделать минимальный, даже символический вклад в безопасность России, считает обозреватель. И тогда Москва, вполне возможно, пересмотрит своё отношение к Вашингтону и поменяет собственные позиции в пользу американцев, несколько отдалившись от Китая.

При этом Мэллори призывает выстроить политику так, чтобы сближение США с Россией не наносило ущерба странам Восточной Европы. Американцы должны учитывать интересы Балтии, Украины и Польши, говорит обозреватель. Например, можно начать переговоры с Россией с вопроса продвижения НАТО на восток - следует ослабить или скорректировать закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Кроме того, США могут лоббировать возвращение России в "Большую семёрку" (G7) и вести диалог в военной сфере. Всё это будет "отправной точкой" для изменения политики русских, считает автор материала.

Если США удастся перетянуть Россию на свою сторону, это позволит Белому дому сосредоточить большую часть ресурсов в направлении "угрожающего Америке" Китая, заключает Мэллори.

Версия военная. Поделить мир

В завершение стоит обратить внимание и на более официальные заявления, звучащие из США. Так, глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли в ходе форума по безопасности института Аспена вынужден был признать, что Вашингтон больше не является единственным центром устройства мира (да и являлся ли вообще?). Сегодня центры находятся в России, США и Китае, указал Милли.

Мы входим в триполярный мир с Китаем и Россией в качестве больших сил,

- такова цитата генерала Милли.

А дальше всё в лучших традициях США. С точки зрения Милли, триполярный мир опаснее того, что мы знали 40 и 50 лет тому назад. Планета стратегически стала менее стабильной, считает генерал.

Отдельно Милли оправдался за вывод войск США из Афганистана. Он подчеркнул, что не следует считать это бегством, а также призвал перестать недооценивать Вашингтон. Правительства других стран, как считает Милли, должны воспринимать США серьёзно.