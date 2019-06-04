План "регуляторной гильотины", которая "изменит мышление предпринимателей" в России, утвержден

Дмитрий Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины", об этом сказано на сайте кабмина.

Соответствующие ведомства займутся подготовкой нового закона о контрольно-надзорной деятельности, созданием структуры нормативного регулирования различных сфер общественных отношений. Эти законы также затронут виды контроля в этих областях.

В феврале президент страны Владимир Путин поручил к 2021 году пересмотреть все нормативные акты в сфере контроля и надзора, чтобы среди них остались только актуальные.

В январе премьер-министр предложил ввести механизм "регуляторной гильотины". Она подразумевает под собой утрату силы прежних правил и ограничений, которые не будут одобрены.

Первый вице-премьер Антон Силаунов отметил, что это первый шаг к изменению мышления предпринимателей.