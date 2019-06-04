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План "регуляторной гильотины", которая "изменит мышление предпринимателей" в России, утвержден
04 июня 2019, 14:54 • 29 • Политика
Медведев утвердил дорожную карту "регуляторной гильотины". По мнению Силуанова, это первый шаг к изменению мышления предпринимателей.
Дмитрий Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины", об этом сказано на сайте кабмина.
Соответствующие ведомства займутся подготовкой нового закона о контрольно-надзорной деятельности, созданием структуры нормативного регулирования различных сфер общественных отношений. Эти законы также затронут виды контроля в этих областях.
В феврале президент страны Владимир Путин поручил к 2021 году пересмотреть все нормативные акты в сфере контроля и надзора, чтобы среди них остались только актуальные.
В январе премьер-министр предложил ввести механизм "регуляторной гильотины". Она подразумевает под собой утрату силы прежних правил и ограничений, которые не будут одобрены.
Первый вице-премьер Антон Силаунов отметил, что это первый шаг к изменению мышления предпринимателей.
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