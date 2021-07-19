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План "Матрёшка": секрет Путина раскрыли в американском ток-шоу
19 июля 2021, 00:05 • 33 • Политика
Ведущие американских вечерних шоу - те ещё юмористы. Кому только не достаётся в этих программах кабельных каналов. В одном шоу недавно пошутили о плане Путина помочь "психически неуравновешенному" Дональду Трампу. Стоит признать, шутка "зашла" зрителям.
Ведущий одного из вечерних шоу заявил, что узнал о плане президента России Владимира Путина помочь экс-президенту США Дональду Трампу выиграть выборы в 2016 году, потому что этот "неуравновешенный" человек точно приведёт Америку к развалу. По его словам, Путин сказал, что Трамп - как матрёшка. С той лишь только разницей, что если её открыть, то там более ничего не будет. Видео перевел и озвучил Андрей Бочаров.
Зрителям понравилась шутка, оценили её и в нашей стране. Тем не менее многие американские политики и общественные деятели всерьёз уверены, что Россия вмешивалась в выборы в США и способствовала избранию Дональда Трампа на президентский пост. Так что в жёсткой сатире улавливается настроение в американском обществе.
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