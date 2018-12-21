Поддержав планы Украины по организации очередной провокации в Керченском проливе, американская и украинские стороны надеются реализовать сценарий с так называемой "Флотилией свободы". Так считает журналист Ирина Алкснис.

США поддержали планы Киева по организации новой провокации в Керченском проливе. При этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов планирует привлечь к акции международные организации, а ряд депутатов Верховной рады захотели войти в состав экипажей.

Как указано в резолюции, поддержанной 41 американским сенатором, инициатива направлена на скорейшее проведение "масштабной многонациональной операции" по обеспечению свободы судоходства в Черном море, что позволит выступить против "чрезмерных претензий Российской Федерации на суверенитет".

Как отмечает Алкснис, подобные формулировки нужно распечатать и повесить в рамочках в кабинетах российских чиновников в качестве высшего признания их заслуг.

Напомним, в мае 2010 года шесть турецких кораблей с гумгрузом попыталась прорвать блокаду сектора Газа, организованную израильскими военными. Последние попытались задержать суда, в результате чего погибли девять человек, еще 30 получили ранения. Пострадали также около 10 израильских солдат.

Инцидент с "Флотилией свободы" спровоцировал обострение конфликта на Ближнем Востоке, а действия Тель-Авива раскритиковал Запад, в результате чего премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху принес извинения главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и пообещал выплатить компенсации.

Нужно понимать, что Керченский пролив не является Средиземным морем, а на дворе давно не 2010 год. Да, теоретически можно предположить, что Киев снарядит несколько кораблей, на которых будет некоторое количество иностранцев, готовых пожертвовать своими жизнями ради укрепления рейтинга действующего главы государства Петра Порошенко перед выборами.

Однако не стоит рассчитывать на помощь представителей ОБСЕ в столь сомнительном мероприятии. Кроме того, за последние годы Москву обвинили в целом ряде грехов, но результаты наказаний за "преступления" не радуют Брюссель и Вашингтон.

Поэтому попытка повторить сценарий "Флотилии свободы" может заинтересовать только американских и украинских политиков.

"Дело в том, что люди, реально принимающие решения, обычно смотрят на ситуацию несколько более реально и понимают, чем дело кончится, даже если все пройдет как по нотам и провокация достигнет своей цели", - пишет она в своей статье для РИА Новости.

Что касается России, то она ясно дала понять, что готова твердо отстаивать свою позицию, ссылаясь на международное право.