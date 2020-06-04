План "Б" и специальное обращение Путина: В Кремле развеяли один из мифов

Президент России Владимир Путин, по информации источника РБК, готовится выступить с новым обращением к нации. Вероятнее всего, президент обратится к нации после голосования по поправкам в Конституцию, сказали собеседники журналистов.

Предполагается, что Владимир Путин поблагодарит граждан за участие в плебисците и за поддержку предложенных поправок - при условии, конечно, что такая поддержка будет получена. Однако одним лишь обращением президент, вероятнее всего, не ограничится. Предполагается также, что Путин даст ряд поручений федеральным органам власти.

На вопрос о возможности такого выступления президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что всё будет зависеть от решения Владимира Путина. Кроме того, Песков опроверг один миф, также связанный с голосованием по поправкам в Конституцию. Журналисты сегодня интересовались неким планом "Б", который поменяет принятые решения по голосованию в конце июня и 1 июля. Песков заверил, что пока ничего о плане "Б" не знает.

"Я вам не могу ответить на этот вопрос. Но очевидно, что наш ЦИК находится в постоянном контакте с нашими эпидемиологами", - сказал представитель Кремля.

План "Б" якобы включат, если регионы не выйдут из сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Этот миф Песков пока развенчал.