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План "Б" и специальное обращение Путина: В Кремле развеяли один из мифов
04 июня 2020, 15:55 • 39 • Политика
В Кремле развеяли один из мифов, связанный с голосованием по поправкам в Конституцию России. Источники сообщили о некоем плане "Б" для ЦИК России. Кроме того, обсуждается очередное обращение Путина к гражданам России.
Президент России Владимир Путин, по информации источника РБК, готовится выступить с новым обращением к нации. Вероятнее всего, президент обратится к нации после голосования по поправкам в Конституцию, сказали собеседники журналистов.
Предполагается, что Владимир Путин поблагодарит граждан за участие в плебисците и за поддержку предложенных поправок - при условии, конечно, что такая поддержка будет получена. Однако одним лишь обращением президент, вероятнее всего, не ограничится. Предполагается также, что Путин даст ряд поручений федеральным органам власти.
На вопрос о возможности такого выступления президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что всё будет зависеть от решения Владимира Путина. Кроме того, Песков опроверг один миф, также связанный с голосованием по поправкам в Конституцию. Журналисты сегодня интересовались неким планом "Б", который поменяет принятые решения по голосованию в конце июня и 1 июля. Песков заверил, что пока ничего о плане "Б" не знает.
"Я вам не могу ответить на этот вопрос. Но очевидно, что наш ЦИК находится в постоянном контакте с нашими эпидемиологами", - сказал представитель Кремля.
План "Б" якобы включат, если регионы не выйдут из сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Этот миф Песков пока развенчал.
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