План Путина сработал: США угодили в собственную санкционную ловушку

Визит президента России Владимира Путина в Индию поставил США в неудобное положение. После того, как Дели демонстративно пошёл на сближение с Москвой, Вашингтон, по сути, угодил в собственную санкционную ловушку.

В обстоятельствах визита Владимира Путина в Индию и последствиях его политики для США разбиралась Мария Бутина. Она пояснила, что Дели пошёл на сознательный разрыв отношений с Вашингтоном, поняв "ненадёжность" этого партнёра. Индия не стала отказываться от военных контрактов с Россией под угрозами американских санкций и даже, наоборот, расширила перечень приобретаемой у Москвы техники. В такой ситуации ранее оказалась Турция, купившая русские комплексы С-400 и сразу же получившая отказ в поставках истребителей F-35. Анкару не спасло даже членство в НАТО. Страна попала под действие пресловутого закона CAATSA 2017 года, созданного специально для упрощения процедуры введения санкций на третьи страны за сотрудничество с Россией.

По словам Марии Бутиной, теперь США попали в "вилку": либо наказать Индию санкциями и потерять над ней влияние, либо в исключительном порядке не вводить санкции и потерять лицо. В любом случае план Путина в этой ситуации сработал на все 100%. Ничего не делать у США не получится, потому что весь мир следит за реакцией Вашингтона и ждёт, случится ли опасный для американской политики прецедент.