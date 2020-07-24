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План Путина по-британски: "Чтобы Запад сам себя уничтожил"
24 июля 2020, 18:05 • 51 • Политика
В британском издании The Spectator вышла статья на публикацию доклада комитета по разведке и безопасности о вмешательстве России в политику Великобритании. Автор материала утверждает, что чиновники не привели достоверных фактов, а лишь создали образ "аморфного и грозного врага". Так, по словам журналиста, у президента России Владимира Путина есть план - посмотреть на то, как Запад сам себя уничтожит.
По мнению журналиста The Spectator Оуэна Мэттьюза, есть только один человек, который будет доволен докладом комитета по разведке и безопасности о вмешательстве России в политику Великобритании. И этот человек - президент России Владимир Путин.
Так, отмечает Мэттьюз, в документе Россия представлена как грозный и аморфный враг, однако никаких убедительных доводов о том, что Москва вмешивалась в процесс Брексита, не приводится. Это, отмечает автор статьи, породит конспирологические теории, которые окажут губительное воздействие на британскую политику.
В свою очередь один из ведущих специалистов в Оперативной группе по противодействию иностранному влиянию ФБР Дэвид Портер заявил, что Россия стала проводить всё более дерзкие и губительные операции влияния.
"Проще говоря, Россия хочет понаблюдать за тем, как мы сами разорвем себя на части", - считает Портер.
Автор материала согласен с этой позицией, отмечая, что это как раз-таки и есть план Путин - наблюдать за тем, как Запад уничтожит сам себя, а Брексит и продолжающийся кризис доверия к Евросоюзу в этом контексте стали "музыкой для ушей Кремля".
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