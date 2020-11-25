План Путина: Операция "Преемник" основана на "технологии заблаговременной победы"

Минченко не согласен с мнением наблюдателей, которые считают, что Путин "с нами навсегда". По его мнению, глава государства вовсе не заинтересован в "пожизненном президентстве". Он напомнил, что система даже при Путине проходила этапы трансформации, и если сравнить разные сроки пребывания у власти действующего лидера России, то можно заметить разницу в моделях управления.

"И в дальнейшем мы увидим, как система будет значительно меняться ещё при Путине. По крайней мере он будет пытаться это сделать. Критики говорят, что Мишустин затеял недостаточно амбициозную административную реформу. Но "достаточно амбициозную реформу" у нас может заявить только президент. И это неизбежно произойдёт", - уверен Минченко.

По его словам, сейчас Путин пытается найти баланс между увеличением гибкости системы и необходимостью повысить её устойчивость по отношению к внешним вызовам.

Однозначно сказать о том, будет ли Путин баллотироваться на следующий срок, пока нельзя, отмечает Минченко. Он даёт 60% на то, что будет, и 40% - нет.

"Более того, я не исключаю, что уход Путина с поста президента может произойти не в 2024 году, а ранее. У многих спортсменов есть свой набор базовых приёмов. Например, у Майка Тайсона была любимая связка - сдвоенный удар правой рукой по корпусу и затем в голову. У Путина тоже есть свой набор из пяти базовых политических приёмов. Технология заблаговременной победы - один из них. Именно благодаря этому приёму он в первый раз стал президентом на досрочных выборах", - пояснил свою точку зрения политолог.

Он добавил, что этот приём Путин уже использовал неоднократно. К примеру, когда отправил правительство в отставку перед выборами президента в 2004 году или когда заблаговременно объявил о своём возвращении на пост президента до думских выборов 2011 года.

"Его стиль - сделать ход, который необратимо меняет расстановку сил на политической шахматной доске. По большому счёту, голосование по Конституции 2020 года - это ещё одни промежуточные выборы Путина, подтверждающие наличие у него высокого уровня доверия населения", - отметил Минченко в разговоре с "МК".

Если эта технология часто используется властью и считается эффективной, то почему бы не использовать её и на этот раз, задал риторический вопрос политолог, подчеркнув, что он бы "не упирался" только в 2024 год.