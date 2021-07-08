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План провалился: Появилась новая версия о причине ухода США из Афганистана

08 июля 2021, 01:50  •  97 • Политика
США на 90% завершили вывод военных из Афганистана. Уход американских войск связали с провалом плана по подрыву России изнутри.
США завершили вывод своих сил из Афганистана на 90%, сообщает американское центральное командование. По мнению блогера Максима Войтенко, это свидетельствует о провале американского плана по наркотизации и последующему уничтожению России.
Он напомнил, как в 2001 году талибы* обязались уничтожить все маковые плантации в обмен на признание на международном уровне. При этом, когда они приступили к исполнению этого плана, в Афганистане появилась ударная группировка военных США, которая перечеркнула все договорённости.
А уже в 2008 году глава ФСКН России рапортовал о том, что контрабанда наркотиков из Афганистана увеличилась в 2,5 раза. Спустя всего два года ситуация с наркотрафиком и вовсе стала критической, а от опиатов в стране погибло почти 100 тысяч человек.
В ООН признали, что с начала операции "Несокрушимая свобода" под эгидой НАТО в Афганистане урожаи опиума выросли в 40 раз,
- указывает блогер.
По его мнению, всё это было частью плана США по наркотизации населения России и уничтожению страны как таковой. Однако Россия сумела устоять и справиться с этой напастью, поэтому американцам пришлось уйти из Афганистана, уверен Максим Войтенко.
Если бы опиумные поля до сих пор приносили те же убийственные плоды, американские войска никогда не покинули бы исламскую республику,
- цитирует его слова Nation News.
* Участники движения "Талибан" - организации, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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