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План провалился: Появилась новая версия о причине ухода США из Афганистана
08 июля 2021, 01:50 • 97 • Политика
США на 90% завершили вывод военных из Афганистана. Уход американских войск связали с провалом плана по подрыву России изнутри.
США завершили вывод своих сил из Афганистана на 90%, сообщает американское центральное командование. По мнению блогера Максима Войтенко, это свидетельствует о провале американского плана по наркотизации и последующему уничтожению России.
Он напомнил, как в 2001 году талибы* обязались уничтожить все маковые плантации в обмен на признание на международном уровне. При этом, когда они приступили к исполнению этого плана, в Афганистане появилась ударная группировка военных США, которая перечеркнула все договорённости.
А уже в 2008 году глава ФСКН России рапортовал о том, что контрабанда наркотиков из Афганистана увеличилась в 2,5 раза. Спустя всего два года ситуация с наркотрафиком и вовсе стала критической, а от опиатов в стране погибло почти 100 тысяч человек.
- указывает блогер.
По его мнению, всё это было частью плана США по наркотизации населения России и уничтожению страны как таковой. Однако Россия сумела устоять и справиться с этой напастью, поэтому американцам пришлось уйти из Афганистана, уверен Максим Войтенко.
- цитирует его слова Nation News.
* Участники движения "Талибан" - организации, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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