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План прорыва в Крым готов. А по зубам ли?

20 ноября 2021, 15:40  •  23 • Политика
Ветеран НАТО сообщил о том, что американская армия готовится к прорыву нашей обороны в Крыму. Однако план прорыва защиты полуострова вряд ли будет иностранным армиям по зубам.
Россия уже давно очертила "красные линии" для НАТО. Однако последние события показали, что попытки, что называется, "побряцать оружием" в акватории Чёрного моря силы Североатлантического альянса не оставляют. Тут и активные манёвры кораблей США и флота НАТО, и регулярные полёты самолётов, включая разведчиков, в непосредственной близости от границ нашей страны возле Крыма.
Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в своей статье для Business Insider обозначил планы США на полуостров. По его словам выходит, что американская армия готовится к прорыву нашей обороны в Крыму.
В качестве доказательства своим словам ветеран приводит выдержки из отчёта Командования специальных операций США (USASOC). В них прописаны цели для спецназа, среди которых в том числе умение незаметно проникать на закрытые объекты в тылу врага и поддержка подразделений в ближнем бою.
Вот только вопрос: а по зубам ли американцам защита Крыма?
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет уверен, что нет. И не только американским солдатам, но и другим иностранным армиям.
"Крым надёжно защищён, - подчеркнул парламентарий, отметив что у нашей страны есть уникальное оружие, аналогов которому нет нигде в мире. - Ни одной армии, в том числе американской, не по зубам прорвать оборону и вторгнуться на полуостров".
Депутат высказал уверенность в том, что сами американцы вряд ли станут "лезть на рожон" на полуостров - они используют для этого своих вассалов.
"Американцы преуспели в умении загребать жар чужими руками", - обратил внимание Шеремет.
Депутат высказал уверенность в том, что любой агрессор будет уничтожен на подступах к границам.
"Вместо того, чтобы сплотиться и объединиться для решения глобальных проблем сообща, США продолжают создавать точки напряжения, - пояснил Шеремет в интервью "РИА Новости". - Уверен, что настало время лидерам ведущих стран мира снова собраться на международную конференцию в Ялте и обозначить "красные линии", за которые никто не должен заходить ради мира и будущего нашей планеты".

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