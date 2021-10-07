План правительства: для лучшей жизни в России утвердили 42 инициативы

Правительство России утвердило список из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.

Перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России утверждён правительством. Реализовать принятые инициативы надеются в период с 2024 по 2030 год.

О подписании важного пакета документов сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Пакет инициатив представляет собой предложения по шести ключевым направлениям.