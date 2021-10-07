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План правительства: для лучшей жизни в России утвердили 42 инициативы
07 октября 2021, 15:40 • 66 • Политика
Правительство России утвердило список из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.
Перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России утверждён правительством. Реализовать принятые инициативы надеются в период с 2024 по 2030 год.
О подписании важного пакета документов сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Пакет инициатив представляет собой предложения по шести ключевым направлениям.
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