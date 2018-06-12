• 28 • Украина

ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Международный план помощи перемещенным лицам на Украине финансируется недостаточно. На настоящий момент поступило лишь 17% от необходимых на 2018 год $38 млн, сообщила во вторник Международная организация по миграции (МОМ).

В распространенном в Женеве сообщении для прессы официальный представитель МОМ Оливия Хидон обратила внимание на "эскалацию конфликта на востоке Украины в последние недели", что приводит к "широкомасштабным разрушениям, ранениям и смертям среди военных и гражданских лиц, усиливая страдания по обе стороны так называемой линии соприкосновения". "Несмотря на это, ответ на кризис на Украине остается недофинансированным. В прошлом году план гуманитарного реагирования был профинансирован только на 37%, а план этого года получил только 17% из требующихся $38 млн", - подчеркнула Хидон.

Как отмечается в сообщении для прессы, региональный директор МОМ по Юго-Восточной и Восточной Европе Аргентина Забадос, посетившая недавно Украину, назвала "скандальным" тот факт, что конфликт в этой стране, приведший к гибели тысяч людей и перемещению 1,5 млн человек, "остается в значительной степени забытым". "Особенно меня тронуло то, что треть затронутых [конфликтом] людей - это пожилые, у которых практически ничего нет. Как они будут заботиться о себе и обеспечивать, чтобы было достаточно пищи, топлива, теплой одежды или лекарств, или же ремонтировать свои дома, поврежденные артиллерийскими обстрелами?" - заявила Забадос.

Ее визит на Украину был призван продемонстрировать солидарность МОМ с пострадавшими от конфликта жителям Украины. "Участие международного сообщества имеет жизненно важное значение для оказания помощи наиболее уязвимым людям", - подчеркнула региональный директор.