Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Deutsche Welle по требованию Украины исправило статью о конфликте в Донбассе
«Ретроспективная непредсказуемость»: чем обусловлено введение Минфином США новых...
В НБУ объяснили предназначение кредитов от МВФ
47 ронинов нашего хутора
Главная / Украина

План помощи перемещенным лицам на Украине финансируется недостаточно

12 июня 2018, 17:54  •  28 • Украина

ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Международный план помощи перемещенным лицам на Украине финансируется недостаточно. На настоящий момент поступило лишь 17% от необходимых на 2018 год $38 млн, сообщила во вторник Международная организация по миграции (МОМ).

В распространенном в Женеве сообщении для прессы официальный представитель МОМ Оливия Хидон обратила внимание на "эскалацию конфликта на востоке Украины в последние недели", что приводит к "широкомасштабным разрушениям, ранениям и смертям среди военных и гражданских лиц, усиливая страдания по обе стороны так называемой линии соприкосновения". "Несмотря на это, ответ на кризис на Украине остается недофинансированным. В прошлом году план гуманитарного реагирования был профинансирован только на 37%, а план этого года получил только 17% из требующихся $38 млн", - подчеркнула Хидон.

Как отмечается в сообщении для прессы, региональный директор МОМ по Юго-Восточной и Восточной Европе Аргентина Забадос, посетившая недавно Украину, назвала "скандальным" тот факт, что конфликт в этой стране, приведший к гибели тысяч людей и перемещению 1,5 млн человек, "остается в значительной степени забытым". "Особенно меня тронуло то, что треть затронутых [конфликтом] людей - это пожилые, у которых практически ничего нет. Как они будут заботиться о себе и обеспечивать, чтобы было достаточно пищи, топлива, теплой одежды или лекарств, или же ремонтировать свои дома, поврежденные артиллерийскими обстрелами?" - заявила Забадос.

Ее визит на Украину был призван продемонстрировать солидарность МОМ с пострадавшими от конфликта жителям Украины. "Участие международного сообщества имеет жизненно важное значение для оказания помощи наиболее уязвимым людям", - подчеркнула региональный директор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

28
Источник
Похожие новости
12 июня 2018, 04:54
Главы МИД "четверки" поручили политдиректорам проработать формат миссии ООН в Донбассе
12 июня 2018, 13:09
Deutsche Welle по требованию Украины исправило статью о конфликте в Донбассе
11 июня 2018, 20:54
Глава МИД Германии считает, что миссия ООН может оживить миротворческий процесс в Донбассе

12 июня 2018, 17:54
План помощи перемещенным лицам на Украине финансируется недостаточно
12 июня 2018, 04:54
Климкин заявил о необходимости давления на РФ в вопросе освобождения задержанных лиц
12 июня 2018, 16:24
В НБУ объяснили предназначение кредитов от МВФ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 июня 2018, 00:39
«У Киева нет сил им противостоять»: почему украинские власти заговорили о «донбасском сценарии» в Одессе
06 июня 2018, 07:55
Записки Колорадского Таракана. Шире наших замыслов только Днипро да штаны козацкие!
07 июня 2018, 00:09
Асад сдался Америке
08 июня 2018, 08:39
Знаковый прокол ВВС Израиля в небе над Бейрутом перед войной с Ираном: лёгких путей не предвидится
10 июня 2018, 06:09
Зажрались вы тут, в России!
07 июня 2018, 09:39
«Через несколько лет о военных кораблях можно будет забыть»: лишится ли Украина статуса морской державы
12 июня 2018, 06:55
Трамп слил проамериканскую агентуру влияния, а Меркель протрезвела
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.