План Польши раскрыт. Русских хотят заставить стыдиться себя

Автор:

Латышев Сергей

Отвечая на вопрос РБК об исторических спорах с Польшей, которые на наших глазах с конца прошлого года превратились в настоящую и всё более расширяющуюся историческую войну, посол заявил: "Наши оппоненты постоянно пытаются задним числом "переиграть" историю, подогнать её толкование под запросы нынешней политической конъюнктуры: считают, что раз отношения с Россией сейчас плохие, значит, и роль нашей страны в истории следует рисовать исключительно в негативном виде. И делается это с целью ослабить международные позиции современной России".

Андреев далее доходчиво объяснил, почему это ныне так. Потому что "вся послевоенная система международных отношений, международного права, опирающаяся на Устав ООН, сформирована на фундаменте итогов Второй мировой войны", в результате которой СССР "по праву занял в этой системе место одной из главных держав-победительниц, и Россия унаследовала это место как государство – продолжатель СССР".

Кто и зачем навязывает фейковый нарратив?

Эту реальность поляки, симпатизирующие им на Западе силы и находящиеся под контролем США новые страны Восточной Европы намерены теперь подменить другим, выгодным им во всех отношениях историческим нарративом. Суть Второй мировой войны заключалась, дескать, в противостоянии "демократических государств", в число которых совершенно неоправданно включается Польша пилсудчиков, и "тоталитарных режимов", под которыми имеются в виду СССР и нацистская Германия. А коль скоро Москва и Берлин ставятся "на одну доску", решающий вклад СССР в победу над фашизмом "девальвируется, а главным оказывается то, что гитлеровской Германии противостояли западные демократии – они, мол, и являются настоящими победителями".

Сама Польша, по мнению Варшавы, не имеет к возникновению Второй мировой войны никакого отношения, она, напротив, её первая и главная жертва. Эта лживая мысль проводится несмотря на то, что между Польшей и Германией почти до самого начала войны были прекрасные, союзные отношения. Они копировали друг друга и соревновались во внутренней политике, например, в дискриминации евреев. Польша не задушила Германию после того как Гитлер начал вооружаться, хотя в течение нескольких лет, обладая миллионной армией, имела такую возможность.

Они совместно участвовали в международных разбоях (делёж Чехословакии). Готовились вместе воевать против СССР, но не договорились о разделе добычи из-за слишком больших польских аппетитов. Именно Варшава не допустила реализации инициативы Москвы о создании в Европе направленной против гитлеровской Германии системы коллективной безопасности, предусматривавшей совместные действия против нацистов именно с "демократиями". Всё это было настолько откровенно и цинично, что Уинстон Черчилль называл тогда Польшу "гиеной" и был убеждён и потом, что она сама виновата в происшедшей с ней катастрофе.

Пакт Гитлера – Пилсудского (Юзеф Пилсудский в центре) 1934 года стал первым документом такого рода, заключённым другими странами с нацистской Германией, которую Запад и поляки выращивали для войны против СССР. Фото: Globallookpress

И тем не менее всё это ныне замалчивается и не признаётся. Виновниками войны в новой польской исторической версии объявлены СССР и Германия, заключившие через год после Мюнхенского сговора Запада с Гитлером между собой пакт, чтобы не дать уже в 1939 году "партнёрам" столкнуть себя лбами. Освобождения русскими Европы в 1944-1945 годах в рамках этой фейковой истории также не было: одна "оккупация" сменилась другой, но поляки об этом были вынуждены до 1989 года молчать. При этом они совершенно не собираются возвращать бывшим хозяевам включённые "оккупантами" в состав возрождённой ими Польши немецкие земли – часть Восточной Пруссии, Западную Пруссию, Силезию…

Когда начался разлад

Столь откровенно ревизионистский подход (кстати, именно в нём Запад вместе с поляками обвиняет… Россию, так как с этим недавно состряпанным историческим фейком она не согласна) появился не сразу. По словам российского посла, "до 2014 года у нас были более-менее приличные отношения, и мы честно старались искать компромиссы по историческим сюжетам с нашими польскими тогда ещё партнёрами". До этого рубежа, отметил посол, полемику по принципиальным вопросам старались "особенно не обострять, "не бить горшки".

Однако после 2014 года, когда отношения резко испортились и когда историческое мифотворчество наших оппонентов стало переходить все мыслимые границы, в России в конце концов решили, что пора называть вещи своими именами,

– подчеркнул посол. Будучи всё-таки дипломатом, он не объяснил, почему после 2014 года между обеими странами вдруг испортились отношения.

Поляки знают ответ на этот вопрос, а русские могут не знать. Дело в том, что в 2015 году на парламентских выборах в Польше, которым предшествовала бурная предвыборная кампания, победила оппозиционная шовинистическая партия "Право и справедливость", в которой заправляют Ярослав Качиньский и его сторонники, делающие ставку на русофобию и видящие в ней средство мобилизации масс. Хотя могли бы без этого обойтись, так как их разумная экономическая политика и ставка на консервативные ценности поддержку народа им и так обеспечивают.

Пакт Молотова – Риббентропа появился тогда, когда войны было уже не избежать, и речь шла о том, кто в неё вступит первым, кто с кем будет воевать и какие у кого будут союзники. Фото: Globallookpress

Посол Андреев обратил внимание, что ещё лет десять назад поляков не оскорбляла историческая правда. Он привёл в качестве примера выступление 1 сентября 2009 года тогдашнего российского премьера Владимира Путина на мероприятиях в связи с 70-й годовщиной начала Второй мировой войны в Гданьске (Данциге). Путин тогда сказал, что пакт Молотова – Риббентропа заслуживает не большего осуждения, чем Мюнхенское соглашение 1938 года и вся политика умиротворения Германии, проводившаяся западными державами до 1939 года.

"Отвергнуть предложение Германии подписать пакт о ненападении – в условиях, когда возможные союзники СССР на Западе уже пошли на аналогичные договорённости с немецким рейхом и не хотели сотрудничать с Советским Союзом, в одиночку столкнуться с мощнейшей военной машиной нацизма – советская дипломатия того времени вполне обоснованно считала как минимум неразумным", – писал Путин в 2009 году для польской Gazeta Wyborcza.

И никакого скандала это тогда не вызвало. Поскольку западные фальсификаторы истории ещё не успели ударно потрудиться, а пропагандисты – внедрить ложный нарратив в сознание народа и политической элиты. Поэтому если на 60-ю годовщину освобождения Аушвица поляки Путина в 2005 году пригласили, то на 75-ю в 2020 году – уже нет.

Новые обстоятельства

Российский посол в Варшаве это прекрасно видит и делает вывод: "Мы не можем и не станем безропотно смотреть, как наши оппоненты перекорёживают историю под свои конъюнктурные политические интересы. Нам, в отличие от наших оппонентов, нет нужды искажать исторические факты… Можно, конечно, когда партнёры со своей стороны ведут себя прилично, не напоминать им лишний раз о неприятных страницах их собственной истории, всегда можно найти в нашем общем прошлом и то, что нас объединяет. Но мириться с извращением самой сути исторических событий и процессов недопустимо".

Российский дипломат подчеркнул, что в нынешней ситуации планов возобновить работу Российско-польской группы по сложным вопросам "нет абсолютно", ибо "это бессмысленно". Потому что "всё обсуждение исторических вопросов между нами и раньше сводилось к постоянным, настойчивым, повторяющимся попыткам польской стороны побудить нас к тому, чтобы мы признали её правоту и свои всевозможные прегрешения перед Польшей. Нам это ни к чему".

А сейчас ситуация вообще кардинально изменилась: "После массового сноса в Польше памятников советским воинам-освободителям, когда отрицается сам факт освобождения Польши Красной Армией, – у нас просто нет никакой общей платформы для обсуждения исторической тематики в рамках политического диалога".

Заказчиком Второй мировой войны были США, которым с середины 30-х годов помогали Англия и Франция, объявившие в 1939 году войну вышедшему из-под контроля Гитлеру, исполнителями и проигравшими – Германия, Италия и Япония, победителями – США и Россия. Фото: dpa / Globallookpress

Какое же это горькое признание для посла, для которого налаживание диалогов является смыслом профессии! Да, конечно, Андреев считает, что посол в Польше нужен и "каналы общения должны сохраняться при любых обстоятельствах", а дипломаты – давать "точное и своевременное представление о том, чего ждать и как действовать на том или ином направлении внешней политики". Но чувствуется в его словах откровенная безнадёжность – что по данной теме никакой прогресс невозможен и с этим долго придётся жить. Это, конечно, печально, но это не наш выбор.

Цель - Россия

О том, почему именно такой выбор был сделан Западом и теми странами, которые хотят к нему принадлежать, Царьград уже неоднократно писал. Речь идёт о русофобии и опрокинутой в прошлое политике в чистом виде, с перспективой монетизации и территориальных претензий к Москве в настоящем и будущем. Это составная часть ведущейся Западом гибридной войны против России, направленной на демонизацию и расчеловечивание русских в глазах остального мира.

Это попытка заставить нас каяться и расстаться с единственным, по сути, нравственным стержнем, скрепляющим нацию, – Великой Победой. Чтобы затем, повторим, "раскрутить" Москву на всевозможные "компенсации", "репарации" и даже территориальные уступки, которые уже сформулированы Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией...

Это подлая попытка заставить русских (как и другие народы бывшего СССР), десятки миллионов которых отдали свои жизни за свободу всех в той войне, засомневаться в самих себе и начать стыдиться себя. Если у поляков и Ко получится лишить нас колоссального нравственного капитала, созданного Великой Победой, Россия станет в глазах Запада ещё более презренной страной, чем Иран или Северная Корея, потому что она ближе, больше и сильнее. И мы сразу это почувствуем.

А теперь хорошая новость – это у них никогда не получится.