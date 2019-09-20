План по захвату Калининграда существует. США пока тренируются в Сирии – военный эксперт

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с Царьградом прокомментировал заявления американского генерала о том, что у США есть плана по прорыву многослойной противовоздушной обороны ПВО в Калининградской области.

По словам эксперта, это не просто слова. Дело в том, что американцы в действительности проводят систематические учения близ этого региона. И при этом умудряются делать это "хитро".

"Если мы посмотрим, учения в районе Калининграда, то есть, территория Польши и Прибалтика. То есть, вот это все связано с выходом к морю, - отмечает Кнутов. - Вот, например, в течение 10-ти дней проводятся учения по высадке морского десанта, в которых участвуют, например, 10—12 тысяч человек. Потому что по договору не более 15-ти тысяч в Европе может участвовать одновременно в учениях. Только эти учения заканчиваются, начинаются учения, например, сухопутных войск по захвату города. В которых тоже участвует 12 тысяч человек. Они закончились, начинаются учения ВВС по преодолению системы ПВО там и нанесению ударов высокоточным оружием. Они закончились, начинаются морские учения, в которых отрабатываются задачи нанесения поражения целей, как морских, так и наземных".

Эксперт обращает внимание, что это действительно масштабные и мощнейшие учения. И вот почему: на протяжении трех месяцев идут маневры, в которых задействованы до 300 тысяч человек. Объем техники, которую там используют, тоже колоссально большой.

"Они же в этом году приняли стратегию «троянского коня». То есть, в соответствии с этой стратегией, должна внутри действовать «пятая колонна». Когда она активизируется, то с в игру вступают самолеты F-35, которые должны будут прорывать систему противовоздушной обороны и уничтожать те части, которые остаются верными присяге.

Далее, как говорит, Кнутов, эта "пятая колонна" берет власть, соответственно, обращается к НАТО – и НАТО вводит свои войска.

"Вот этот сценарий, они его отрабатывают уже несколько лет. Причем, он из стадии бумажной начинает переходить в практическую плоскость. Особенно меня насторожило это, когда появилась буквально на днях информация о закупке F-35 Польшей, - признается эксперт. – То есть, как раз вот эта вот стратегия «троянского коня» - она четко очень просматривается вокруг Калининградской области. И именно поэтому они отрабатывают задачи прорыва системы противовоздушной обороны".

Но теория – теорией. А где-то надо отработать приемы на практике. И, поверьте, Штаты делают и это. Американская сторона тренируется в Сирии.