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План по спасению России провалился. Стране сулят катастрофу
18 июня 2021, 19:50 • 361 • Политика
План по спасению России провалился. Остановить вымирание к 2024 году, очевидно, уже не удастся. Темпы убыли населения, напротив, только выросли. В связи с этим стране сулят катастрофу.
Россия в глубочайшей демографической яме. Зампредседателя правительства Татьяна Голикова называет сегодняшнюю ситуацию не иначе, как "катастрофической убылью населения", передал в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Всё можно было бы списать на COVID-19. Однако негативный процесс стартовал ещё в 2019-м, когда естественная убыль населения составила более 316 тыс. человек, в 2020-м произошёл резкий скачок в два раза – более 688 тыс. человек.
2021-й может нанести по России самый настоящий смертельный удар, когда естественная убыль может вплотную приблизиться к отметке в один миллион человек, подчеркнул ведущий "Первого русского".
Показатели всех последних трёх лет говорят о том, что наша страна стремительно вымирает. COVID ускорил данный опасный процесс, однако негативные тенденции наблюдались задолго до пандемии.
В правительстве в своё время был подписан целый план, призванный снизить скорость вымирания в России вдвое в 2020 году, а к 2024-му - полностью её остановить, добавил Пронько:
Возможно, чиновники сами не верили в свои расчёты, потому что даже в базовом сценарии прогноза Росстата заложено двукратное ускорение естественной убыли к 2027 году - до 583,5 тыс. человек в год, отметил обозреватель Царьграда.
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