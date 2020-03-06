План по Идлибу: Лавров озвучил главные договорённости Путина и Эрдогана

В четверг, 5 марта, в Москве состоялись переговоры Путина и Эрдогана, которые длились более шести часов.

По завершении встречи российский лидер назвал переговоры трудными, но конструктивными, отметив, что Москва не всегда согласна с Анкарой в оценке происходящего в Сирии.

Тем не менее удалось достичь договорённостей, которые должны принести в Идлиб мир.

Как указал Лавров, оба президента согласились, что военного решения ситуации в Сирии нет.

Москва и Анкара обязались уничтожить все признанные СБ ООН террористическими группировки.

Кроме того, все боевые действия будт прекращены по существующей в Идлибе линии разграничения.

С 15 марта Турция и Россия будут вместе патрулировать трассу М-4, к северу и югу от которой будет создан коридор безопасности.

По словам Эрдогана, режим прекращения огня начнёт действовать в Идлибе в ночь с четверга на пятницу, 6 марта.