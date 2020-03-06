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План по Идлибу: Лавров озвучил главные договорённости Путина и Эрдогана

06 марта 2020, 02:35  •  101 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал журналистам о главных договорённостях президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии.
В четверг, 5 марта, в Москве состоялись переговоры Путина и Эрдогана, которые длились более шести часов.
По завершении встречи российский лидер назвал переговоры трудными, но конструктивными, отметив, что Москва не всегда согласна с Анкарой в оценке происходящего в Сирии.
Тем не менее удалось достичь договорённостей, которые должны принести в Идлиб мир.
Как указал Лавров, оба президента согласились, что военного решения ситуации в Сирии нет.
Москва и Анкара обязались уничтожить все признанные СБ ООН террористическими группировки.
Кроме того, все боевые действия будт прекращены по существующей в Идлибе линии разграничения.
С 15 марта Турция и Россия будут вместе патрулировать трассу М-4, к северу и югу от которой будет создан коридор безопасности.
По словам Эрдогана, режим прекращения огня начнёт действовать в Идлибе в ночь с четверга на пятницу, 6 марта.

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