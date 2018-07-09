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План «Перехват»: Тель-Авив не комментирует удар ПВО Сирии по израильскому самолёту

09 июля 2018, 15:24  •  82 • В мире
Израильские ВВС нанесли удар по авиабазе САР в провинции Хомс, сообщает сирийское агентство SANA. Отмечается, что силы ПВО страны совершили ответную атаку: удалось сбить часть ракет, а также причинить материальный урон одному из самолётов ВВС Израиля. Пострадавших в результате инцидента нет. Источники агентства связывают произошедшее с успехами армии арабской республики в провинции Дараа на границе с Иорданией. В Центре по примирению враждующих сторон на территории САР подчёркивают, что в этом регионе боевики массово сдают оружие и покидают свои позиции.
 
Израильские солдаты на границе с Сирией, Голанские высоты. 7 июля 2018 года. Reuters / Ronen Zvulun © Ronen Zvulun / Reuters
 

По сообщениям сирийского агентства SANA, в среду ВВС Израиля нанесли удар по авиабазе в провинции Хомс. Согласно данным агентства, нападение было отражено сирийскими силами ПВО.

Как сообщает военный источник SANA, несколько самолётов израильских ВВС вошли в воздушное пространство арабской республики и выпустили ракеты по целям в Сирии. При этом несколько ракет удалось сбить. Также отмечается, что один из самолётов израильских ВВС получил повреждения — по цели был открыт огонь. В результате авиагруппа была вынуждена покинуть воздушное пространство Сирии. По информации агентства, погибших и раненых нет, нанесён лишь материальный ущерб.

В армии Израиля не комментируют сообщения СМИ о ракетном ударе в Сирии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ЦАХАЛ. 

Успехи в Дараа 

В сирийских СМИ связывают эту атаку с успехом правительственных войск в районе города Дараа, который имеет ключевое расположение — на границе с Иорданией. Об успехе сирийской армии на данном направлении сообщалось 6 июля.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, число населённых пунктов в провинции, присоединившихся к режиму перемирия, увеличилось за сутки на 16 и сейчас составляет 75. При этом «большая часть командиров незаконных вооружённых формирований» приняли решение перейти на сторону правительственных войск. Отмечается, что боевики сдали вооружение и технику, в том числе два танка и одну БМП.

В результате операций сирийской армии были достигнуты договорённости о прекращении боевых действий в провинции, «начался процесс сдачи тяжёлого и среднего вооружения». Также обеспечивается процесс возвращения беженцев. Российский центр оказал медицинскую помощь десяти гражданам, пять из которых — дети. При этом из региона выводятся боевики и члены их семей.

«Представителями российского Центра по примирению ведутся переговоры по выводу боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб. Совместно с Вооружёнными силами Сирийской Арабской Республики подготовлен пункт перехода в районе города Дараа. Всего планируется вывести до 1 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с израильским коллегой Авигдором Либерманом. Стороны обсудили ситуацию на юге Сирии. 

Постконфликтное урегулирование

В мае 2017 года на переговорах в Астане представители России, Ирана и Турции создали четыре зоны деэскалации в Сирии. В них вошли Восточная Гута, район на севере провинции Хомс, провинция Идлиб и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также районы провинций Дараа и Эль-Кунейтра на юге страны. Как сообщили в российском Центре по примирению сторон, ситуация в этих зонах стабильная. Согласно данным Минобороны РФ, зафиксировано четыре эпизода нарушения режима прекращения огня, по турецким источникам — два.

Сейчас в этих зонах Сирии продолжается процесс постконфликтного урегулирования при содействии российских военных. Проводятся гуманитарные акции, доставляются продукты питания, медикаменты и питьевая вода. Так, в ходе мероприятий 7 июля военные раздали около 10 тонн гумпомощи для трёх населённых пунктов.

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Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны государств, входящих в СНГ, призвал коллег принять участие в разминировании территории, совместном патрулировании зон деэскалации, оказании гуманитарной помощи и восстановлении инфраструктуры.

«Для всех очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями. В связи с этим обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, с предложением принять участие в налаживании мирной жизни в Сирии», — сказал глава Минобороны России.

  • Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь в поселении Джиба в сирийской провинции Эль-Кунейтра
  • © Михаил Алаеддин / РИА Новости

С таким же призывом выступал МИД России, обращаясь в целом к мировому сообществу. Призыв был опубликован на сайте ведомства.

«Призываем международное сообщество активно присоединиться к российско-сирийским усилиям на этом направлении и оказать соответствующую финансовую и техническую поддержку, которая в конечном счёте способствовала бы созданию достойных и безопасных условий для возвращения миллионов сирийцев в свои дома и восстановления страны», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в понедельник, 9 июля, стало известно, что из Сирии в Россию вернулись инженеры, которые проводили разминирование населённых пунктов арабской республики, а также обучали сирийских сапёров. Итоги работы в САР подвёл замначальника инженерных войск ВС РФ Константин Смешко. 

«Международный противоминный центр России во взаимодействии с сирийскими специалистами в рекордно короткие сроки провёл уникальные по масштабам и сложности операции по гуманитарному разминированию, которые позволили десяткам тысяч мирных сирийцев безопасно вернуться в свои дома. Спасены многие объекты всемирного исторического наследия, которым угрожало неизбежное уничтожение», — сказал Смешко.

Российским военным также удалось подготовить более 1200 специалистов инженерных войск Сирии. 

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