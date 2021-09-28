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План Пентагона по сотрудничеству с Россией противоречит целям США – сенаторы

28 сентября 2021, 11:20  •  108 • Политика
Фото: pixabay.com
Американские законодатели потребовали объяснений от Пентагона и Госдепа
Переговоры между оборонными ведомствами РФ и США по поводу возможного использования американцами российских военных баз вызвали негодование сенаторов в Вашингтоне. Они напомнили, что законодательство Соединенных Штатов запрещает совместные операции с РФ, и потребовали объяснений от Пентагона и Белого дома.
Американские сенаторы, в числе которых председатель комитета сената по международным делам Джим Риш, члены комитета палаты представителей по внешней политике Майкл Роджерс и Майкл Маккол, узнали из газет о встрече главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. По данным  The Wall Street Journal, среди прочего обсуждалась возможность использования американскими военными российских баз в республиках Центральной Азии.
Никаких соглашений подписано не было, но сам факт переговоров сенаторов возмутил. Такие планы и контакты не отвечают интересам и целям США, сообщили они в открытом письме госсекретарю Энтони Блинкену министру обороны Ллойду Остину.
"Приглашение России к диалогу не будет способствовать достижению жизненно важных контртеррористических целей США, и это не путь к "стабильным и предсказуемым" отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация Байдена, она добивается",
– подчеркивается в письме. Сенаторы напомнили, что военное сотрудничество РФ и США запрещено законом, и призвали Белый дом провести брифинг, на котором будут раскрыты истинные планы администрации, передает телеканал "360".
Ранее американские военнослужащие покинули Афганистан после 20-летнего пребывания в республики. С их уходом власть там захватил "Талибан" (запрещенное в РФ террористическое движение). О том, в какой спешке подразделения США эвакуировались из Афганистана, свидетельствует хаос на брошенных ими военных базах в стране.

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