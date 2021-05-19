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План отключения Украины от российской электросети оценил эксперт

19 мая 2021, 12:50  •  153 • Политика
Фото: pixabay.com
У Незалежной сейчас нет возможности сменить поставщика
Украина сможет обойтись без поставок электричества из России, когда подсоединится к европейской энергосистеме. На это указал специалист Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев. По оценке самого Киева, на этот процесс потребуется около трех лет. Поэтому сейчас запрет импорта электроэнергии из РФ чреват перебоями в работе украинской инфраструктуры.
Накануне новый министр энергетики Незалежной Герман Галущенко, занимающий данный пост менее месяца, выступил за полный и окончательный запрет поставок электроэнергии из России и Белоруссии. По его мнению, это будет стимулировать собственных производителей, а в будущем Украина подключится к энергорынку ЕС и сможет покрывать свои потребности за счет импорта электричества из Европы.
Как отмечает Коптев, Украина уже не раз пыталась ввести запрет на электроэнергию из РФ, но год за годом отменяет его с наступлением зимних холодов. Вот и теперь очередные призывы отказаться от поставок из РФ зазвучали с приходом лета, когда украинская энергосистема разгружена.
На самом деле, обойтись без российского электричества Киев сможет только после синхронизации энергосистем Украины и Европы (ENTSO-E). Как недавно заявлял президент Незалежной Владимир Зеленский, это может случиться в 2024 году.
"Для этого нужно, чтобы отсоединение от России и Белоруссии произошло в 2022 году",
– приводит РИА "Новости" пояснение эксперта.
Ранее Литва потребовала от Украины отказаться от белорусской электроэнергии, хотя сама имеет контракты с Минском.
Сами украинские специалисты уже заявляли, что отключению от российских энергосетей должен предшествовать масштабный ремонт местных АЭС и тепловых блоков. Между тем тревогу ученых вызывает даже состояние законсервированной Чернобыльской АЭС.

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