|
«План обороны Украины» готов
09 сентября 2021, 00:45 • 99 • Украина
Министерство обороны Украины подало на рассмотрение Кабинета Министров проект стратегического документа «План обороны государства», который, по решению военно-политического руководства страны, разрабатывали в течение 2019—2021 годов.
Об этом сообщается на сайте министерства.
По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, документ подготавливали совместно со всеми ведомствами сектора безопасности и обороны Украины.
План учитывает имеющиеся и прогнозируемые угрозы национальной безопасности Украины. Анализ действующей системы государственного стратегического планирования в сфере обороны показал, что имеющиеся подходы неэффективны. Согласно им основную роль отводили органам военного управления Вооружённых сил, которые не обладали достаточными полномочиями для полноценного вовлечения в процесс планирования других государственных органов.
«Флагманом обороны Украины от вооружённой агрессии остаются Вооружённые силы. Но защита территориальной целостности и неприкосновенности — это дело всего государства, органов власти и всего народа», — отметил Таран.
Он добавил, что можно понять, что в мирное время этому вопросу уделяли меньше внимания. Однако выразил непонимание, почему документ такого уровня не появился в первые годы «гибридной вооружённой агрессии со стороны России».
«Мы взяли на себя инициативу: впервые доктринально оформляется концентрация скоординированных усилий всего государственного аппарата, гражданского общества и сил безопасности и обороны в единую силу по отпору агрессии разного масштаба и географического направления на принципах „всеобъемлющей обороны‟», — пояснил министр.
«Всеобъемлющая защита», предусмотренная Стратегией военной безопасности Украины, положенная в основу структуры из более, чем 10 составляющих «Плана обороны». Они охватывают ключевые сферы функционирования государства во время вооружённой защиты её независимости и территориальной целостности.
«План позволяет использовать потенциал государственного аппарата и органов местного самоуправления для содействия, поддержки и обеспечения действий сил обороны во время выполнения ими задач в конкретном месте в конкретное время», — резюмировал Таран.
Сейчас документ передали на рассмотрение правительства. Если министры его одобрят, то план направят в Совет национальной безопасности и обороны, который и примет решение относительно рекомендаций президенту относительно его утверждения.
Напомним, 25 марта Владимир Зеленский утвердил Стратегию безопасности Украины, которая должна стать основой для разработки других документов стратегического планирования, которые будут определять пути и инструменты ее реализации.
Подпишитесь на нас
99
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 сентября 2021, 14:35
|
04 сентября 2021, 19:55
|
05 сентября 2021, 08:45
|
06 сентября 2021, 05:50
|
03 сентября 2021, 03:35
|
06 сентября 2021, 20:30
|
02 сентября 2021, 06:30