«План обороны Украины» готов

Министерство обороны Украины подало на рассмотрение Кабинета Министров проект стратегического документа «План обороны государства», который, по решению военно-политического руководства страны, разрабатывали в течение 2019—2021 годов.Об этом сообщается на сайте министерства.По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, документ подготавливали совместно со всеми ведомствами сектора безопасности и обороны Украины.План учитывает имеющиеся и прогнозируемые угрозы национальной безопасности Украины. Анализ действующей системы государственного стратегического планирования в сфере обороны показал, что имеющиеся подходы неэффективны. Согласно им основную роль отводили органам военного управления Вооружённых сил, которые не обладали достаточными полномочиями для полноценного вовлечения в процесс планирования других государственных органов.«Флагманом обороны Украины от вооружённой агрессии остаются Вооружённые силы. Но защита территориальной целостности и неприкосновенности — это дело всего государства, органов власти и всего народа», — отметил Таран.Он добавил, что можно понять, что в мирное время этому вопросу уделяли меньше внимания. Однако выразил непонимание, почему документ такого уровня не появился в первые годы «гибридной вооружённой агрессии со стороны России».«Мы взяли на себя инициативу: впервые доктринально оформляется концентрация скоординированных усилий всего государственного аппарата, гражданского общества и сил безопасности и обороны в единую силу по отпору агрессии разного масштаба и географического направления на принципах „всеобъемлющей обороны‟», — пояснил министр.«Всеобъемлющая защита», предусмотренная Стратегией военной безопасности Украины, положенная в основу структуры из более, чем 10 составляющих «Плана обороны». Они охватывают ключевые сферы функционирования государства во время вооружённой защиты её независимости и территориальной целостности.«План позволяет использовать потенциал государственного аппарата и органов местного самоуправления для содействия, поддержки и обеспечения действий сил обороны во время выполнения ими задач в конкретном месте в конкретное время», — резюмировал Таран.Сейчас документ передали на рассмотрение правительства. Если министры его одобрят, то план направят в Совет национальной безопасности и обороны, который и примет решение относительно рекомендаций президенту относительно его утверждения.Напомним, 25 марта Владимир Зеленский утвердил Стратегию безопасности Украины, которая должна стать основой для разработки других документов стратегического планирования, которые будут определять пути и инструменты ее реализации.