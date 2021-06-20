Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши п...
План по спасению России провалился. Стране сулят катастрофу
"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина
"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях
Главная / Украина

План объединения Молдовы и Румынии уже готов

20 июня 2021, 02:05  •  6 • Украина
Молдаван соблазняют тем, что они в один момент станут гражданами ЕС – с еврозарплатами и европенсиями
До внеочередных парламентских выборов в Молдове остаётся менее месяца, партия «Альянс за объединение румын» (AUR), у которой слишком мало шансов пройти в парламент, представила свой главный козырь – план объединения Молдовы и Румынии. Это объединение, согласно плану, должно произойти уже в 2025 году.
Глава «Альянса» Влад Билецкий обещает, что плоды объединения молдаване почувствуют сразу же – уровень их жизни приблизится к уровню жизни в европейской Румынии, тогда как «за тридцать лет независимости Республика Молдова не смогла обеспечить процветание своим жителям, безопасность и надежду на лучшее будущее».
В основу принципа объединения, согласно унионистскому плану, будет положена пропорция 1 к 6, что означает – Молдавия сможет рассчитывать на 1/6 часть расходов государственного бюджета Румынии; 1/6 мест депутатов и сенаторов; 1/6 должностей министров, государственных секретарей и их помощников, государственных советников, президентов агентств, офисов и национальных органов власти и т.д.
Молдаван пытаются соблазнить тем, что они в один момент станут гражданами Евросоюза – с европейскими зарплатами, пенсиями и социальными выплатами, всё это вступит в силу с первого дня объединения. Для того чтобы всё это стало реальностью, всего-то и необходимо, чтобы парламент Молдовы проголосовал за объединение с Румынией, а для этого унионисты должны в этот парламент попасть.
«Пока ни одна партия не выступила с таким конкретным планом, поэтапно разработанным, который предусматривал бы воссоединение румынской нации. Объединение создаётся каждый день конкретными делами, а не только обещаниями политиков, которые не вызывают доверия. AUR открыто говорит о своих устремлениях, и мы твёрдо верим, что только совместными усилиями сможем претворить в жизнь этот проект»,
– заявил кандидат в депутаты от партии AUR, бывший лидер Либеральной партии Дорин Киртоакэ.
Представила свою программу и партия «Патриоты Молдовы», которые предлагают провести референдум о присоединении Молдавии к России в качестве отдельной федеральной единицы.
«Впервые в истории Молдовы мы предлагаем избирателю самому определит путь дальнейшего развития страны. А именно, инициировать и провести референдум о присоединении Молдовы к России как отдельной федеральной единицы с сохранением статуса республики»,
– рассказал журналистам глава партии «Патриоты Молдовы» Михаил Гарбуз.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






6
Источник
Похожие новости
17 июня 2021, 13:35
Военные Молдовы требуют от Майи Санду ответа
19 июня 2021, 07:45
Зеленский стирает «красные линии» и требует от МВФ компенсации за «Северный поток-2»?
17 июня 2021, 06:15
Зеленский запутался с вопросом нападения России, но пообещал не сдаться ей в Третьей мировой войне
17 июня 2021, 13:35
Владимир Зеленский вынужден выполнить условия «Минска-2», но выполнить их он боится
16 июня 2021, 17:25
Зеленский повторно отказался называть Путина «убийцей»
19 июня 2021, 07:45
Витренко: Потеря Украиной транзита газа «повышает риск полномасштабного вторжения России»
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 июня 2021, 18:45
Россия - сверхдержава: Пушков привёл 8 доказательств, которые США придётся принять
19 июня 2021, 22:25
Один звонок - и русская армия на границе: В заморозке военной помощи Украине нашли но...
19 июня 2021, 20:35
Прожил с Джо 13 лет и умер: В семье Байденов случилась трагедия
19 июня 2021, 20:35
Увольнение за отказ от вакцинации: Министр труда России поставил точку в вопросе
19 июня 2021, 19:40
Новый курс государства и фиксация буйных (Сергей Михеев)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июня 2021, 01:00
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обращения Тихановской
17 июня 2021, 06:15
Из офиса Зеленского едва дозвонились в Белый дом. Оказалось, зря
15 июня 2021, 04:40
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии"
19 июня 2021, 15:05
Ответ Лукашенко Киеву уместился в русской народной пословице
18 июня 2021, 07:00
"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина
17 июня 2021, 02:35
У США десяток версий раздельных конференций Байдена и Путина. У русских - одна, но какая!
17 июня 2021, 20:55
В Чехии внезапно захотели "новых отношений" с Россией: Захарова назвала причину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.