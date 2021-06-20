План объединения Молдовы и Румынии уже готов

Молдаван соблазняют тем, что они в один момент станут гражданами ЕС – с еврозарплатами и европенсиями

До внеочередных парламентских выборов в Молдове остаётся менее месяца, партия «Альянс за объединение румын» (AUR), у которой слишком мало шансов пройти в парламент, представила свой главный козырь – план объединения Молдовы и Румынии. Это объединение, согласно плану, должно произойти уже в 2025 году.

Глава «Альянса» Влад Билецкий обещает, что плоды объединения молдаване почувствуют сразу же – уровень их жизни приблизится к уровню жизни в европейской Румынии, тогда как «за тридцать лет независимости Республика Молдова не смогла обеспечить процветание своим жителям, безопасность и надежду на лучшее будущее».

В основу принципа объединения, согласно унионистскому плану, будет положена пропорция 1 к 6, что означает – Молдавия сможет рассчитывать на 1/6 часть расходов государственного бюджета Румынии; 1/6 мест депутатов и сенаторов; 1/6 должностей министров, государственных секретарей и их помощников, государственных советников, президентов агентств, офисов и национальных органов власти и т.д.

Молдаван пытаются соблазнить тем, что они в один момент станут гражданами Евросоюза – с европейскими зарплатами, пенсиями и социальными выплатами, всё это вступит в силу с первого дня объединения. Для того чтобы всё это стало реальностью, всего-то и необходимо, чтобы парламент Молдовы проголосовал за объединение с Румынией, а для этого унионисты должны в этот парламент попасть.

«Пока ни одна партия не выступила с таким конкретным планом, поэтапно разработанным, который предусматривал бы воссоединение румынской нации. Объединение создаётся каждый день конкретными делами, а не только обещаниями политиков, которые не вызывают доверия. AUR открыто говорит о своих устремлениях, и мы твёрдо верим, что только совместными усилиями сможем претворить в жизнь этот проект»,

– заявил кандидат в депутаты от партии AUR, бывший лидер Либеральной партии Дорин Киртоакэ.

Представила свою программу и партия «Патриоты Молдовы», которые предлагают провести референдум о присоединении Молдавии к России в качестве отдельной федеральной единицы.

«Впервые в истории Молдовы мы предлагаем избирателю самому определит путь дальнейшего развития страны. А именно, инициировать и провести референдум о присоединении Молдовы к России как отдельной федеральной единицы с сохранением статуса республики»,

– рассказал журналистам глава партии «Патриоты Молдовы» Михаил Гарбуз.