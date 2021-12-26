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План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец

26 декабря 2021, 05:10  •  117 • Политика
Виктор Баранец рассказал об известном русском мате в три хода, который будет реализован Россией, как только Украина вступит в НАТО. Целью в этом случае станут США.
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин объяснил, почему вступление Украины в НАТО - это прямая угроза для нашей страны. Альянс может использовать наших соседей для размещения ракетных комплексов, нацеленных на русских, - не исключено, что это будет гиперзвуковое оружие. Понимая это, Россия будет указывать на "красные линии", которые не стоит пересекать. В противном случае последует ответ.
Но каким будет ответ? О русском плане высказался военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. В эфире программы "60 минут" он заявил, что это будет мат в три хода:
Как только Украину принимают в НАТО, мы спокойно, без лишнего шума отправляемся в Венесуэлу, на Кубу и в Никарагуа. Можно, в принципе, и Мексику зацепить.
Как только Россия разместит свои силы в перечисленных странах, против США будет создан военный блок. И тогда противостоять будет просто бесполезно. О том, как Россия будет останавливать расширение НАТО, Виктор Баранец высказывался и в авторской передаче на "Радио КП" - в программе "Военное ревю".

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