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План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
26 декабря 2021, 05:10 • 117 • Политика
Виктор Баранец рассказал об известном русском мате в три хода, который будет реализован Россией, как только Украина вступит в НАТО. Целью в этом случае станут США.
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин объяснил, почему вступление Украины в НАТО - это прямая угроза для нашей страны. Альянс может использовать наших соседей для размещения ракетных комплексов, нацеленных на русских, - не исключено, что это будет гиперзвуковое оружие. Понимая это, Россия будет указывать на "красные линии", которые не стоит пересекать. В противном случае последует ответ.
Но каким будет ответ? О русском плане высказался военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. В эфире программы "60 минут" он заявил, что это будет мат в три хода:
Как только Россия разместит свои силы в перечисленных странах, против США будет создан военный блок. И тогда противостоять будет просто бесполезно. О том, как Россия будет останавливать расширение НАТО, Виктор Баранец высказывался и в авторской передаче на "Радио КП" - в программе "Военное ревю".
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