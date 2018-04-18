План «Б» Трампа: Уничтожить Сирию чужими руками

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает заменить свои войска в Сирии на силы арабских стран. Об этом 16 апреля сообщила газета The Wall Street Journal. Контингент из военнослужащих арабских государств, по замыслу Вашингтона, поможет стабилизировать ситуацию на северо-востоке страны после разгрома «Исламского государства» *.

По информации издания, советник по национальной безопасности США Джон Болтон недавно звонил исполняющему обязанности главы Службы общей разведки Египта генералу Аббасу Камелю, чтобы выяснить, заинтересован ли Каир в реализации американского плана.

Отмечается, кроме того, что Белый дом уже обратился к Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с просьбой выделить миллиарды долларов на восстановление северной части Сирии. По словам источников, Вашингтон рассчитывает, что эти страны также направят в регион военнослужащих.

Напомним: 13 апреля, незадолго до удара по Сирии, Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что США не собираются оставаться в Арабской республике бесконечно. Причина — чрезмерные расходы, на которые Вашингтону пришлось пойти из-за череды войн на Ближнем Востоке.

«Мы не извлекли из этого никакой выгоды. Только представьте, потратили семь триллионов долларов за 17 лет. Не получили в обмен ничего, кроме смерти и разрушений. Это ужасно. Пришло время вывести войска. Я хочу вернуть войска домой. Я хочу начать восстанавливать нашу нацию», — заявил Трамп.

Союзники Вашингтона по НАТО отнеслись к этой идее без воодушевления. Заменить американцев в Сирии, на первый взгляд попросту некем.

Так, вводить войска в зону конфликта несколько недель назад отказалась Франция. Делегация сирийских курдов объявила, что президент Эммануэль Макрон обещал разместить французскую пехоту на границе с Турцией — однако в Елисейском дворце от этой инициативы поспешно открестились.

Не горит желанием выдвигаться на Ближний Восток и Великобритания. По мнению экспертов, премьер Тереза Мэй неслучайно отказалась ставить на обсуждение в парламенте вопрос о нанесении ударов по Сирии. В 2013-м парламент уже не поддержал планируемую атаку на Сирию — в Соединенном Королевстве еще не забылась иракская кампания 2003 года, признанная провальной. А дважды наступать на одни грабли англичане не собираются.

От вывода американских войск, если бы он состоялся, однозначно выиграла бы Москва. Мало того, что это ослабило бы риск прямого столкновения РФ и США. Правительству Башара Асада было бы куда проще договориться с курдами без американцев, поскольку уход США в значительной степени лиши бы курдов военно-политической поддержки.

Но именно чтобы не играть на руку Кремлю американцы, вероятнее всего, никуда из Сирии не уйдут. Не исключено, что Трамп, играя на готовности выполнить предвыборные обещания — вывести из Сирии двухтысячный американский контингент — попросту шантажирует европейских союзников, и вынуждает их платить США за военное присутствие.

Уйдут ли США из Сирии, способны ли силы арабских стран заменить американский контингент?

— В новой военной стратегии США использование силы за рубежом по-прежнему играет ключевую роль, но американцы стараются делать это более гибко, — отмечает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. — Это значит, более разумно, с меньшими затратами, и меньшим давлением на собственные ВС. Под последним пунктом имеются в виду сопутствующие потери, которые неизбежно возникают, когда речь идет о наземных операциях или расширенном военном присутствии.

Вашингтон пытается добиться всего этого, используя местные региональные силы. Мы наблюдаем такую тактику и в Ираке, и в Афганистане. Очевидно, что аналогичные планы вынашиваются и в отношении Сирии. Вопрос только в том, в какой пропорции в САР будут находиться американские военные, американские ЧВК, и силы сформированной так называемой Арабской армии.

Вокруг этого сейчас серьезные споры — как внутри США, так и в Европе. И главный вопрос — кто будет платить. Ведь операции в Афганистане и Ираке, напомню, частично

оплачивают европейцы, плюс европейцы участвуют в подготовке местных армий.

В принципе, этот план Трампа вполне читаем — он четко вписывается в стратегию и тактику США. Вместе с тем, изучение американского опыта подсказывает, что полностью из Сирии американцы уходить не хотят. Они желают сохранить и распространить свое влияние на Ближнем Востоке — как они говорят, иметь свободный доступ ко всем необходимым источникам: политической власти и ресурсам.

Конкретно в Сирии их, прежде всего, интересуют нефтеносные районы.

«СП»: — Насколько эти планы задевает интересы России?

— Не думаю, что планы Вашингтона целиком отвечают нашим интересам. Как мы, повторюсь, можем предположить, американское присутствие — либо прямое, в виде ВС США, либо неявное, в виде подконтрольных США армий, — все равно будет иметь место. А как показывают недавние события, Америка не собирается просто так мириться с успехами России.

Нас в целом — не только в Сирии — американцы воспринимают как серьезного конкурента. А значит, США в Сирии меняют лишь тактический прием и инструменты реализации своей стратегии, но никак не саму стратегию.

«СП»: — В какие сроки произойдет переформатирование американского присутствия в Сирии, как это будет обставлено технически?

— Прежде всего, США необходимо найти достаточно средств, чтобы сформировать Арабскую армию, и — пользуясь западной терминологией — приступить к государственному строительству в постконфликтное время.

Здесь, конечно, многое будет зависеть от того, насколько Трампу удастся убедить своих европейских союзников участвовать в этом проекте — вкладывать в него финансовые средства и нематериальные ресурсы. В том числе, принимать на государственном уровне соответствующие стратегии. Партнером США в этом деле, замечу, может выступить и Евросоюз в целом, который рвется играть более значимую роль в оборонных делах, и НАТО.

Саммит НАТО кстати сказать, намечен на июль 2018 года. Думаю, к этому сроку будут готовы первичные оценки стоимости проекта Вашингтона, плюс сформулированы базовые предложения. И уже к осени план Трампа, не исключено, будет вовсю реализовываться.

При этом неизбежно возникнет вопрос: как эти планы и стратегии увязываются с российской позицией?

«СП»: — Вашингтону придется договариваться с Москвой?

— Мы понимаем, что конечная цель Вашингтона — тут возможны варианты — от свержения Башара Асада и сохранения Сирии в более-менее интегрированном виде до расчленения страны на отдельные районы. Раз так, планы Трампа могут восприниматься нами как новая угроза.

Москву устраивает только один вариант: США, действуя в Сирии, будут учитывать интересы России. Только в этом случае с американцами можно о чем-то договариваться. Впрочем, в нынешних условиях этот вариант выглядит крайне маловероятным. Советники президента США, скорее, предложат Трампу не считаться с Кремлем, и воспользоваться ситуацией, чтобы дискредитировать успехи России в Сирии, и в конечном итоге усилить давление на нашу страну.

На деле, США хотят уже сейчас установить проамериканский режим над той частью сирийской территории, которая им наиболее интересна. Для этого они намерены сформировать квазигосударство взамен ИГИЛ, и под его флагом прибрать к рукам не только сирийские нефтеносные районы и политическую власть в Дамаске, но и весь регион.

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* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.