План, которого не было: Зеленский просил у США денег на несуществующий проект

Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/dpa/www.globallookpress.com

Киевские руководители не успевают оформлять свои идеи на бумаге

"План трансформации Украины", который президент Владимир Зеленский презентовал в Вашингтоне месяц назад, на самом деле еще только предстоит разработать. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, соответствующее поручение дано Министерству экономики Незалежной.

По словам премьера, глава Незалежной показал политикам и предпринимателям США "презентацию", которую составил сотрудник Офиса президента Тимофей Милованов на основании предложений украинских министерств и ведомств.

"Это не официально утвержденный документ. Это концептуальный план, содержащий целый перечень направлений и проектов, которые с помощью международных партнеров могут быть реализованы быстрее",

– пояснил Шмыгаль в интервью "Левому берегу". При этом он подтвердил, что Зеленский, анонсировав этот "План трансформации", сообщил американским партнерам, что для реализации Киеву нужно 227 миллиардов долларов.

"Речь не идет о просьбе "дайте", мы предлагаем инвестировать, совместно развиваться",

– сказал премьер, комментируя слова журналистов, что такую огромную сумму Украина не привлекала за все годы независимости. "Надо ставить амбициозные цели", – заявил Шмыгаль.

"План трансформации Украины" Зеленский представил, когда летал на переговоры с президентом США Джо Байденом в начале сентября. В Белом доме обещали частично помочь с финансированием. Но позже в Офисе президента не смогли показать документ, на основании которого Киев надеется получить сумму, вдвое больше годового ВВП.