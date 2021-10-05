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План, которого не было: Зеленский просил у США денег на несуществующий проект

05 октября 2021, 14:05  •  246 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/dpa/www.globallookpress.com
Киевские руководители не успевают оформлять свои идеи на бумаге
"План трансформации Украины", который президент Владимир Зеленский презентовал в Вашингтоне месяц назад, на самом деле еще только предстоит разработать. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, соответствующее поручение дано Министерству экономики Незалежной.
По словам премьера, глава Незалежной показал политикам и предпринимателям США "презентацию", которую составил сотрудник Офиса президента Тимофей Милованов на основании предложений украинских министерств и ведомств.
"Это не официально утвержденный документ. Это концептуальный план, содержащий целый перечень направлений и проектов, которые с помощью международных партнеров могут быть реализованы быстрее",
– пояснил Шмыгаль в интервью "Левому берегу". При этом он подтвердил, что Зеленский, анонсировав этот "План трансформации", сообщил американским партнерам, что для реализации Киеву нужно 227 миллиардов долларов.
"Речь не идет о просьбе "дайте", мы предлагаем инвестировать, совместно развиваться",
– сказал премьер, комментируя слова журналистов, что такую огромную сумму Украина не привлекала за все годы независимости. "Надо ставить амбициозные цели", – заявил Шмыгаль.
"План трансформации Украины" Зеленский представил, когда летал на переговоры с президентом США Джо Байденом в начале сентября. В Белом доме обещали частично помочь с финансированием. Но позже в Офисе президента не смогли показать документ, на основании которого Киев надеется получить сумму, вдвое больше годового ВВП.

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