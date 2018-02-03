План Ким Чен Ына работает: В Пхенчхан прибыли первые северокорейские олимпийцы

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Делегация из 10 северокорейских спортсменов и 22 сопровождающих их чиновников прибыла в столицу Зимних олимпийских игр 2018 года.

После того, как в информационном пространстве появились сообщения о том, что Пхеньян отменил ряд праздничных мероприятий по случаю начала Олимпиады-2018 года, у некоторых возникли сомнения касательно того, будет или нет КНДР вообще участвовать в играх в Пхенчхане. Эти сомнения только окрепли после того, как в Сеть поступила информация о том, что хоккеистки из объединенной сборной Севера и Юга "Не могут найти между собой общий язык".

Тем не менее, как оказалось, все эти пессимистические прогнозы были ложными. Поступила информация о том, что первая партия спортсменов из Северной Кореи уже прибыла на место проведения Олимпийских игр в южнокорейский город Пхенчхан.

Всего в составе делегации 10 атлетов, которым предстоит соревноваться в различных видах спорта, и 22 сопровождающих их чиновника. Теперь остается дождаться прибытия еще 12 спортсменок — упомянутых выше участниц объединенной женской хоккейной сборной.

Напомним, что Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. О том, что в них также будут участвовать атлеты из Северной Кореи лидер страны Ким Чен Ын заявил в ходе своего новогоднего обращения.