План Киева вывезти Поклонскую из Кабо-Верде насмешил специалиста

Наталья Поклонская. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

Украине напомнили о границах, до которых распространяется ее власть

Угрозы Киева договориться с руководством Кабо-Верде об "экстрадиции" посла РФ Натальи Поклонской на Украину практического значения не имеют. Об этом заявил политический эксперт Владимир Джаралла.

"Иммунитет посла, давние связи еще советского периода и нынешний вес нашей страны делают угрозы политических ничтожеств смешными",

– прокомментировал специалист в области политики заявления, прозвучавшие из уст разных украинских деятелей. При этом, по его оценке, Поклонской такое "внимание" даже полезно, передает РИА "Новости".

О назначении экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской послом в государство, расположенное на островах Зеленого мыса в Атлантическом океане, стало известно на этой неделе. В украинском МИД тут же заявили, что подготовят обращение к местным властям о выдаче Поклонской, которую Киев считает государственной изменщицей.

В МИД РФ в ответ напомнили о нормах Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой послы наделяются нерушимым дипломатическим иммунитетом, и рекомендовали Киеву реализовывать свои законы на территории своей страны, передает телеканал "360".

Ранее СНБО Украины обнародовал санкционный список, куда вошли как граждане России, так и украинцы.