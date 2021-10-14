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План Киева вывезти Поклонскую из Кабо-Верде насмешил специалиста
14 октября 2021, 15:05 • 296 • Политика
Украине напомнили о границах, до которых распространяется ее власть
Угрозы Киева договориться с руководством Кабо-Верде об "экстрадиции" посла РФ Натальи Поклонской на Украину практического значения не имеют. Об этом заявил политический эксперт Владимир Джаралла.
"Иммунитет посла, давние связи еще советского периода и нынешний вес нашей страны делают угрозы политических ничтожеств смешными",
– прокомментировал специалист в области политики заявления, прозвучавшие из уст разных украинских деятелей. При этом, по его оценке, Поклонской такое "внимание" даже полезно, передает РИА "Новости".
О назначении экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской послом в государство, расположенное на островах Зеленого мыса в Атлантическом океане, стало известно на этой неделе. В украинском МИД тут же заявили, что подготовят обращение к местным властям о выдаче Поклонской, которую Киев считает государственной изменщицей.
В МИД РФ в ответ напомнили о нормах Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой послы наделяются нерушимым дипломатическим иммунитетом, и рекомендовали Киеву реализовывать свои законы на территории своей страны, передает телеканал "360".
Ранее СНБО Украины обнародовал санкционный список, куда вошли как граждане России, так и украинцы.
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