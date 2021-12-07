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План госпереворота в России. Версия Михаила Ходорковского

07 декабря 2021, 14:15  •  101 • Политика
Россию вновь пытались освободить из Вильнюса. Продолжаем рассказывать, как выглядит вмешательство в дела нашей страны, в том числе приводим заявление Михаила Ходорковского, где он с улыбкой сообщает о предстоящем госперевороте в России.
"Форум свободной России" в Вильнюсе проводится много лет подряд, что лишь подтверждает несостоятельность события. С точки зрения организаторов, Россию нужно "обезглавить", совершив госпереворот. И версии такого госпереворота озвучиваются совершенно открыто - под аплодисменты и с улыбкой на лицах спикеров.
Так, за дружеской беседой слом в России в этом году обсуждали беглый олигарх Михаил Ходорковский, осевший в Лондоне, и шахматист Гарри Каспаров, решивший начать политическую карьеру для России, но... находясь то в Хорватии, то в США. Страну Каспаров покинул ещё в 2013 году, после чего получил хорватское гражданство, но, судя по постоянному участию в политических провокациях, Россия его не отпускает.
Но вернёмся к плану Ходорковского.
"Можно ли построить единую демократическую Россию? Мой ответ: "нет". Россия может быть либо единой, либо демократической, - пояснил олигарх. - Если это всё (сегодняшняя Россия. - Ред.) рванёт в один момент, то очень трудно будет представить, как это удержать".
Гарри Каспаров, выслушав Ходорковского, отметил, что речь идёт о гипотетической версии госпереворта. Однако отметил, что все революционные процессы происходят внезапно. После собеседники перешли к теме создания временного правительства, которое придёт к власти в России после госпереворота. Демократическим путём эти "правители" действовать не собираются:
"Переходное правительство не сможет быть демократичным. Оно не будет построено в результате демократической модели, и ему придётся действовать на переломе. А это значит за пределами демократических методов".
Удивительно, но даже русский народ Ходорковского не устраивает. И цели у нас не те, и мечты настораживают:
"Россия - одна из тех стран, которая живёт мечтой. Нас успехи Маска задевают гораздо больше, чем социальные успехи Швеции. Кто будет первым на Марсе? Кто построит первый марсианский город? Да, это наше".
Остаётся лишь выразить удивление, что призывы к захвату власти в России в данном случае остаются без внимания правоохранительных органов.

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