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План Гордона по "свержению Путина" сорвался: "А почему вы меня спрашиваете?"

30 октября 2020, 22:20  •  255 • Политика
Дмитрий Гордон взял интервью у российского спортивного комментатора Василия Уткина, который в последнее время играет и в громкие политические заявления. Однако план украинского журналиста со "свержением Путина" в этой беседе сорвался. Уткин не стал делать громких заявлений и даже поинтересовался: "А почему вы меня спрашиваете?"
Дмитрий Гордон очень часто приглашает именно российских спикеров для интервью. Вот и на этот раз его собеседником стал Василий Уткин. Спортивный коментатор в последнее время удивляет скорее политическими высказываниями, нежели спортивными. Вероятно, на это и рассчитывал Гордон, когда задал свой коронный вопрос о "свержении Путина". Журналист процитировал фразу Уткина о том, что "Путину осталось недолго". Но... сразу выяснилось, что сказанного о президенте России Владимире Путине собеседник не помнит.
"А почему вы меня спрашиваете? Я разве это где-то говорил?" - тут же спросил Уткин.
После спортивный комментатор попытался всё же ответить. Но снова не так, как, по всей видимости, хотелось Гордону. Он сказал о "неких приготовлениях" и переданной информации от "самых разных осведомлённых людей". Мол, говорят... Потом Уткин и вовсе заявил, что Путин - это метафора, олицетворение нашей страны. И добавил, что перемены в нашей жизни в любом случае произойдут. И в завершение Уткин признался, что боится глобальных потрясений.
Кстати, в заходе о претензиях к российской власти Уткин сначала заявил, что чиновники его "обманывают и не защищают". А после добавил, что на самом-то деле у него никаких претензий к власти страны нет... Словом, громкой эта часть интервью не получилась. Зато Уткин вспомнил свой конфликт с тележурналистом Владимиром Соловьёвым и здесь старался не стесняться в выражениях.
Интервью Гордона с Уткиным доступно на официальном канале журналиста в YouTube.

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