План Горбачёва был страшнее? Профессор указал на главную брешь в оправданиях о развале СССР

Первый президент СССР Михаил Горбачёв дал интервью РИА Новости, назвав в нём главных виновных в срыве перестройки в СССР. По мнению политика, за развал Союза несут ответственность сотрудники ГКЧП и те, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну.

Доктор исторических наук профессор факультета политологии МГУ Сергей Перевезенцев в разговоре с Царьградом признался, что не может оценивать, насколько искренне Михаил Сергеевич считает себя непричастным к развалу Советов, однако как человек, который жил в те времена, и участник тех событий, Перевезенцев заявил, что даже если бы перестройка состоялась, то неизвестно, было ли бы это благом.

"Ведь абсолютно прав был недавно ушедший он нас Юрий Васильевич Бондарев, который ещё тогда на одном из партийных форумов прилюдно задал вопрос: вы подняли самолёт, а где вы его собираетесь сажать? За что его освистали. Это было как раз о целях перестройки. И как мы знаем по воспоминаниям одного из первых помощников Михаила Сергеевича и одного и главных деятелей перестройки господина Яковлева, собственно, задача перестройки состояла в уничтожении и социалистического строя, и Советского Союза как геополитического пространства. Это было главной задачей. Если верить воспоминаниям одного из главных инициаторов и архитекторов перестройки", - напомнил историк.

Поэтому, по его словам, когда звучат слова о том, что перестройку кто-то сорвал, то стоит задуматься, может, слава Богу, что кто-то её хотел сорвать, если цели были таковы на самом деле.

"Ведь Михаил Сергеевич ничего не говорит об истинных целях всего того, что начало делаться в конце 80-х - начале 90-х годов в Советском Союзе. Несомненно, менять, и многое менять, в жизни СССР было нужно, и, может быть, нужно было каким-то образом менять и социалистические основы бытия тогдашнего Советского Союза, но ни в коем случае нельзя было уничтожать Советский Союз как геополитическое пространство, потому что это была земля, построенная кровью, потом, прежде всего, русского народа и руками, кровью и потом народов всей исторической России, всего Советского Союза, сплотившихся вокруг русского народа. То есть фактически перестройка обокрала жителей, население тогдашнего Советского Союза или, можно говорить, исторической России", - считает Перевезенцев.

Именно поэтому, считает эксперт, сейчас можно услышать от деятелей той эпохи, что в срыве перестройки и развале Советского Союза виноваты непонятные враги, которые хотели что-то сорвать, и некие объективные обстоятельства.

"Все они снимают с себя вину за то, что произошло. Все. Нет ни одного, кто бы честно сказал, что да, я виноват. Ну вот Михаил Сергеевич, видимо, из той же когорты. ГКЧП не сыграло никакой роли, по сути дела. Более того, в силу нерешительности тех, кто попытался остановить этот развал Советского Союза, потому что цели понятны, цели были достаточно честные, они, те, кого называют гэкачэпистами, они пытались остановить развал Советского Союза, который должен был бы наступить после возвращения Михаила Сергеевича из Крыма и подписания нового союзного договора с оставшимися республиками. При этом, как вы знаете, уже множество республик были отпущены, пользуясь Конституцией Советского Союза, из состава этого государства. Но в итоге в силу нерешительности, в силу, может, где-то трусости, может, где-то невозможности, ведь я напомню, что большинство лидеров тогдашних республик поддержали деятельность ГКЧП и ждали каких-то решительных действий. Решительных действий не последовало", - описывает ситуацию историк.

Напротив, замечает он, эта нерешительность спровоцировала ещё более быстрый распад не только Советского Союза, но и СНГ как геополитического пространства. Что касается Горбачёва, то, по мнению Перевезенцева, ему не хочется брать на себя вину.

"Но дело в том, что он до сих пор, как я уже говорил, не давал исторических оценок перестройке и её срыву. Никогда не говорил о целях этого процесса, который он начал. Максимум - абстрактное ускорение, максимум - абстрактное что-то ещё, как термин "перейстройка". Перестройка куда, чего, во имя чего, зачем? На эти вопросы он не отвечал ни тогда, ни потом, ни сегодня он на эти вопросы не отвечает", - заметил историк.