План Д: как в Евросоюзе отреагировали на новое предложение Лондона по брекситу

Главный переговорщик по брекситу от ЕС Мишель Барнье назвал новое предложение Лондона «прогрессом», однако подчеркнул, что предстоит ещё много работы. Ранее британский премьер Борис Джонсон сообщил, что направил Брюсселю новый вариант решения проблемы границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. При этом он отметил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября, даже если сделку заключить не удастся.

Мишель Барнье — главный переговорщик по брекситу от Европейской комиссии — заявил о значительном прогрессе в переговорах с Великобританией после того, как премьер-министр Борис Джонсон предложил Евросоюзу свой план выхода из ЕС. Вместе с тем Барнье не дал оценку предложению британского лидера, подчеркнув лишь, что предстоит ещё много работы, особенно по вопросу Северной Ирландии. После выхода Соединённого Королевства из ЕС только эта территория будет иметь сухопутную границу с союзом.

О новых предложениях по брекситу Джонсон сообщил 2 октября, выступая с речью на съезде Консервативной партии в городе Манчестер.

«Мы предлагаем к рассмотрению, как я считаю, конструктивные и разумные предложения, представляющие компромиссное решение для обеих сторон», — пояснил британский премьер-министр.

По словам Джонсона, его план, который в СМИ получил название «Две границы за четыре года», — это последнее предложение по брекситу от Великобритании. Если оно не будет принято, страна всё равно выйдет из Евросоюза в оговорённый ранее срок.

«31 октября мы выходим из ЕС, и будь что будет», — заявил Джонсон.

Напомним, ранее британский парламент принял закон, требующий от премьер-министра запросить у Евросоюза отсрочку брексита до 31 января 2020 года, если к 19 октября не удастся договориться об условиях сделки с ЕС. Таким образом, своим заявлением Джонсон подтвердил, что намерен проигнорировать решение парламентариев.

На сегодняшний день основным препятствием на пути к заключению договорённости с ЕС является вопрос о статусе Северной Ирландии, полагают эксперты. Сейчас между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, входящей в состав Британии, нет приграничного и таможенного контроля, поскольку оба государства входят в ЕС. Лондон и Брюссель пытаются найти способ, который позволил бы не вводить контроль на границе после брексита, чтобы избежать негативных последствий от разрыва экономических связей между различными частями острова.

«Евросоюз предлагает компромисс: сохранение Северной Ирландии и всей Великобритании в таможенном союзе с ЕС на неопределённый срок — так называемый бэкстоп. Однако такой вариант, в свою очередь, не устраивает Лондон, который считает, что принятие подобного предложения противоречит самой идее брексита», — пояснил в беседе с RT доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.

«Не то предложение»

Письмо Бориса Джонсона было опубликовано на сайте правительства поздно вечером 2 октября. В нём премьер-министр заявляет о неприемлемости бэкстопа, который он назвал «мостом в никуда».

В документе говорится о возможности создания единой «зоны особого регулирования», которая будет распространяться на весь остров Ирландия и на все категории товаров, включая сельскохозяйственные. Это, по мнению Джонсона, позволит избежать нормативного контроля при перемещении товаров через границу Ирландии и Северной Ирландии, поскольку стандарты в Северной Ирландии будут соответствовать правовым нормам ЕС.

При этом британский премьер отмечает, что существование этой зоны должно быть одобрено властями Северной Ирландии. Руководство региона должно дать своё согласие на создание зоны до того, как она начнёт действовать, то есть после старта переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года, а затем каждые четыре года подтверждать это решение. В противном случае зона перестанет действовать.

Также Джонсон отмечает, что контроль соответствия таможенным нормам ЕС и Великобритании должен осуществляться «на децентрализованной основе» — работа с документами проводиться в электронной форме, а необходимые «физические» проверки — на различных этапах цепочки поставок. Для этого британский премьер предлагает в течение переходного периода улучшить и упростить существующие таможенные нормы.

«Может получиться так, что в Северной Ирландии, остающейся частью Великобритании, будут действовать стандарты ЕС и после брексита», — пояснил Александр Тэвдой-Бурмули.

Эксперт также напомнил, что, поскольку Великобритании будет оставлено право вести собственную торговую политику (как планирует Джонсон), она, вероятно, заключит соглашение о свободной торговле с США, которое обсуждалось во время переговоров в августе этого года между министром иностранных дел Соединённого королевства Домиником Раабом и американским президентом Дональдом Трампом.

В самой Ирландии скептически оценили план Джонсона. Вице-премьер, министр иностранных дел и торговли республики Саймон Коувени в интервью Reuters заявил, что предложения британского премьер-министра вряд ли лягут в основу соглашения Великобритании с ЕС. При этом Демократическая юнионистская партия, представляющая интересы протестантов Северной Ирландии, поддержала Джонсона. На её съезде он побывал перед тем, как приехать на съезд консерваторов.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в телефонном разговоре с Джонсоном заявил, что руководящие органы ЕС будут изучать предложения британского премьер-министра, сообщает Reuters. При этом в заявлении Еврокомиссии, которое цитирует агентство, отмечается, что, несмотря на позитивный посыл, в плане премьер-министра Великобритании есть ряд спорных моментов.

Такие осторожные или негативные оценки предложений британского премьер-министра понятны и объяснимы, полагает Тэвдой-Бурмули.

«Северная Ирландия может или выйти из единого европейского рынка, или не выйти. Общий рынок предполагает и свободное беспошлинное хождение товаров, и единые регуляторные нормы. Как можно одно отделить от другого, непонятно», — пояснил он в беседе с RT.

В свою очередь, доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова считает, что в плане Джонсона есть рациональное зерно.

«Он позволяет сохранить территориальную целостность Великобритании и вместе с тем гарантирует то, что условия мирного соглашения 1997 года (соглашение, положившее конец этнополитическому конфликту в Северной Ирландии, вызванному спорами из-за статуса региона. — RT) будут выполняться. Но вместе с тем Евросоюз неоднократно заявлял, что уже пошёл на максимум уступок Великобритании», — говорит она.

Романова также напомнила, что летом в ЕС сменилось руководство. При этом старая команда ещё не ушла, а новая ещё не пришла. Так что принимать ответственные сложные решения в руководстве Европейского Союза пока просто некому, считает эксперт.

По мнению Тэвдой-Бурмули, Евросоюз, скорее всего, не примет план Джонсона.

«Ему вежливо скажут, что это не то предложение, которое следует обсуждать», — уверен эксперт.

Митинги сторонников и противников брексита у здания парламента Великобритании

Reuters

© Henry Nicholls

Брексит без Джонсона

Между тем в британских СМИ появилась информация о том, что в парламенте рассматривают возможность импичмента Джонсона. Сообщается, что с предложением начать процедуру импичмента уже выступила входящая в парламент Plaid Cymru (Партия Уэльса).

При этом варианте Джонсон уйдёт, а правительство останется, и досрочные выборы проводиться не будут.

Правда, Plaid Cymru имеет всего три места в Палате общин, и ей надо найти союзников, напоминает Тэвдой-Бурмули. Также не следует забывать, что для импичмента требуется время. До конца месяца его просто не успеют провести, полагает Тэвдой-Бурмули. Кроме того, импичмент премьер-министру последний раз пытались объявить в 1848 году, и тогда эта попытка окончилась неудачей.

Глава правительства досрочно менялся в Великобритании, только когда терял поддержку правящей партии. А консерваторы, при всём недовольстве Джонсоном, на партийном съезде в Манчестере против него не выступили.

По мнению Тэвдой-Бурмули, скорее всего, Джонсона сменят путём вотума недоверия.

«Тогда весь кабинет министров уйдёт в отставку и будут новые парламентские выборы. В принципе, не исключаю, что противники Джонсона ухитрятся устроить и вотум, и досрочные выборы до 31 октября. Если правительство сменится, тогда возможны какие-то варианты по брекситу», — полагает эксперт.

Однако Татьяна Романова считает, что вопрос отстранения Джонсона от власти не рассматривается в качестве ближайшей перспективы.

«Консервативная партия действительно находится в худшем за последние годы положении. Её популярность снижается, Джонсон её полностью не контролирует. Но в то же время консерваторам совершенно очевидно, что вопрос брексита каким-то образом нужно решать. Поэтому смещение Джонсона ещё больше усложнило бы им и без того неразрешимую задачу», — считает Татьяна Романова.

По мнению эксперта, Джонсону всё-таки дадут возможность доработать до 31 октября.

«При всех трудностях, которые есть у ЕС и Великобритании, и там, и там брексита без сделки мало кто хочет. Поэтому в Брюсселе скорее согласятся дать британцам ещё время на раздумье, чем пойдут на разрыв отношений без сделки», — заключила эксперт.