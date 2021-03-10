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План «Б» Зеленского: «Откусить» часть Горловки, чтобы добиться пересмотра Минска-2

10 марта 2021, 05:05  •  93 • Украина

Слухи о подготовке военной операции Украины на Донбассе могут иметь основания – не исключено, что Киев рассчитывает на занятие армией части территории ЛДНР, чтобы использовать это как козырь на переговорах о необходимости пересмотра Минских соглашений.

Об этом заявил киевский политолог Андрей Золотарев.

«ВСУ по объективным причинам не способны на широкомасштабное наступление по всей линии соприкосновения. Но они могут попытаться откусить кусок территории, взяв под контроль, например, часть Горловки, – чтобы Украина могла, так сказать, зайти на переговоры с козырей, с лучших позиций.

Есть идея о том, что Минск-2 надо переписать на более приемлемых условиях. Это может быть одной из целей обострения.

Другой может быть стремление напугать западных партнеров оскалом русского медведя и вернуть европейцев к ситуации 2014 года, когда был консенсус по поводу антироссийских санкций, ведь сейчас мы видим разногласия по этому вопросу. Вероятно, Белый дом хочет исправить эту ситуацию, в том числе, и таким путем.

Думаю, есть риск эскалации в ближайшие недели. Такие события всегда начинаются, когда их меньше всего ждут», – сказал Золотарёв.

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