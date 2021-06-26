Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на ...
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца нач...
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элемента...
"Вопли Украины" из-за инцидента с британским эсминцем заставили ирониз...
Главная / Украина

«План Б» Зеленского — перекрыть Донбассу воду?

26 июня 2021, 06:35  •  78 • Украина

Политолог, автор книги «Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта», уроженец Донецка Владимир Корнилов специально для RT прокомментировал наполеоновские планы Зеленского по возведению стены вокруг Донбасса и полному разрыву всех связей с ДНР и ЛНР.

«Итак, Зеленский озвучил свой “план Б” по Донбассу. Если помните, он заговорил о нём ещё в конце 2019 года: после парижской встречи в нормандском формате президент Украины отвёл ровно год на решение проблемы Донбасса политико-дипломатическим путём. А дальше, по его словам, оставался тот самый “план Б”, о котором затем долго судачили, гадая, что же он мог собой представлять.

Хотя сам Зеленский тогда же, в декабре 2019-го, в одном из эфиров примерно озвучил и контуры этого пресловутого плана, заявив, что сам не хочет его осуществления.

«Так называемый план Б по урегулированию ситуации в Донбассе — это последний план, стена, которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а что-то другое», — заявил тогда глава украинской державы.

И вот во вчерашнем интервью каналу, принадлежащему олигарху Коломойскому, бывшему спонсору Зеленского, президент прямым текстом пообещал вынести на референдум вопрос о реализации данного плана.

То есть читай: вопрос полного отгораживания Украины от Донбасса и согласия на превращение данного региона во «что-то другое». Президент даже намекнул, что на повестке — прекращение выплат пенсий старикам региона, а также водная блокада края.

Честно сказать, сам-то Донбасс был бы только рад, если бы Украина забыла об этом регионе раз и навсегда. Пенсии на деле давно и так никому не платят*.

С водой действительно могут быть серьёзные проблемы (по водной блокаде Крыма мы знаем, что Киев вполне способен на такое преступление) — и к этому надо готовиться не только Донбассу, но и России, размышляя о вариантах выхода из ситуации и ответных мерах.

Но главный-то вопрос остаётся: собирается ли Киев при реализации “плана Б” прекратить обстрелы мирных городов и диверсионные акты? Если нет, то в чём смысл?

В любом случае (и этого, похоже, Зеленский полностью не осознаёт), даже если всяческие отношения будут разорваны, Украине всё равно надо будет в постоянном контакте решать вопросы мирного сосуществования с отколовшимся регионом: правила пересечения границы, экологические и эпидемиологические проблемы, гуманитарные вопросы и т. д.

Со “стеной” или без оной, с референдумом или без, но голову в песок всё равно спрятать не удастся. Киеву так или иначе нужен будет регулярный диалог с соседями (с тем самым “чем-то другим” на твоих границах). И если Зеленский решил разрушить минскую площадку — единственную, в рамках которой этот диалог худо ли бедно ли поддерживался, то он должен понимать: мир этим он не приблизит. А если не будет мира, то какая разница, что за буква будет присвоена тому или иному плану?»

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






78
Источник
Похожие новости
25 июня 2021, 21:25
Снести маяк авианосцем? Валяйте, придурки!
25 июня 2021, 15:00
В случае конфликта РФ и США каждый пятый словак будет на стороне России
25 июня 2021, 19:35
Контуры их новой восточной политики – Великая Румыния и Троеморье
25 июня 2021, 15:00
О новой роли Турции в Афганистане
26 июня 2021, 04:45
Начало концерта Басты в Киеве: фанаты схлестнулись с неонацистами, полетели дымовые шашки
26 июня 2021, 01:05
При входе Пашиняна всем вставать
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2021, 14:00
Натовский военачальник принёс извинения русским: "Вы были правы"
20 июня 2021, 14:00
Операция "преемник" и громкая отставка: пятёрку Путина в "ЕР" оценила политолог
19 июня 2021, 07:45
"Мир всё больше устаёт от Зеленского": Болгары сделали объективные выводы о "Северном потоке - 2"
20 июня 2021, 02:05
Nasz Dziennik: Байден передаёт Польшу в руки Германии, что означает – и России
20 июня 2021, 21:20
Соловьёв задал неудобный вопрос после заявления США о санкциях против России
20 июня 2021, 17:40
Русским дали совет по сбережениям: "Сейчас самое время"
20 июня 2021, 08:30
Анализ потерь украинской армии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.