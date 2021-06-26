«План Б» Зеленского — перекрыть Донбассу воду? • 78 • Украина

Политолог, автор книги «Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта», уроженец Донецка Владимир Корнилов специально для RT прокомментировал наполеоновские планы Зеленского по возведению стены вокруг Донбасса и полному разрыву всех связей с ДНР и ЛНР.



«Итак, Зеленский озвучил свой “план Б” по Донбассу. Если помните, он заговорил о нём ещё в конце 2019 года: после парижской встречи в нормандском формате президент Украины отвёл ровно год на решение проблемы Донбасса политико-дипломатическим путём. А дальше, по его словам, оставался тот самый “план Б”, о котором затем долго судачили, гадая, что же он мог собой представлять.



Хотя сам Зеленский тогда же, в декабре 2019-го, в одном из эфиров примерно озвучил и контуры этого пресловутого плана, заявив, что сам не хочет его осуществления.



«Так называемый план Б по урегулированию ситуации в Донбассе — это последний план, стена, которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а что-то другое», — заявил тогда глава украинской державы.



И вот во вчерашнем интервью каналу, принадлежащему олигарху Коломойскому, бывшему спонсору Зеленского, президент прямым текстом пообещал вынести на референдум вопрос о реализации данного плана.



То есть читай: вопрос полного отгораживания Украины от Донбасса и согласия на превращение данного региона во «что-то другое». Президент даже намекнул, что на повестке — прекращение выплат пенсий старикам региона, а также водная блокада края.



Честно сказать, сам-то Донбасс был бы только рад, если бы Украина забыла об этом регионе раз и навсегда. Пенсии на деле давно и так никому не платят*.



С водой действительно могут быть серьёзные проблемы (по водной блокаде Крыма мы знаем, что Киев вполне способен на такое преступление) — и к этому надо готовиться не только Донбассу, но и России, размышляя о вариантах выхода из ситуации и ответных мерах.



Но главный-то вопрос остаётся: собирается ли Киев при реализации “плана Б” прекратить обстрелы мирных городов и диверсионные акты? Если нет, то в чём смысл?



В любом случае (и этого, похоже, Зеленский полностью не осознаёт), даже если всяческие отношения будут разорваны, Украине всё равно надо будет в постоянном контакте решать вопросы мирного сосуществования с отколовшимся регионом: правила пересечения границы, экологические и эпидемиологические проблемы, гуманитарные вопросы и т. д.



Со “стеной” или без оной, с референдумом или без, но голову в песок всё равно спрятать не удастся. Киеву так или иначе нужен будет регулярный диалог с соседями (с тем самым “чем-то другим” на твоих границах). И если Зеленский решил разрушить минскую площадку — единственную, в рамках которой этот диалог худо ли бедно ли поддерживался, то он должен понимать: мир этим он не приблизит. А если не будет мира, то какая разница, что за буква будет присвоена тому или иному плану?»

Политолог, автор книги «Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта», уроженец Донецка Владимир Корнилов специально для RT прокомментировал наполеоновские планы Зеленского по возведению стены вокруг Донбасса и полному разрыву всех связей с ДНР и ЛНР.«Итак, Зеленский озвучил свой “план Б” по Донбассу. Если помните, он заговорил о нём ещё в конце 2019 года: после парижской встречи в нормандском формате президент Украины отвёл ровно год на решение проблемы Донбасса политико-дипломатическим путём. А дальше, по его словам, оставался тот самый “план Б”, о котором затем долго судачили, гадая, что же он мог собой представлять.Хотя сам Зеленский тогда же, в декабре 2019-го, в одном из эфиров примерно озвучил и контуры этого пресловутого плана, заявив, что сам не хочет его осуществления.«Так называемый план Б по урегулированию ситуации в Донбассе — это последний план, стена, которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а что-то другое», — заявил тогда глава украинской державы.И вот во вчерашнем интервью каналу, принадлежащему олигарху Коломойскому, бывшему спонсору Зеленского, президент прямым текстом пообещал вынести на референдум вопрос о реализации данного плана.То есть читай: вопрос полного отгораживания Украины от Донбасса и согласия на превращение данного региона во «что-то другое». Президент даже намекнул, что на повестке — прекращение выплат пенсий старикам региона, а также водная блокада края.Честно сказать, сам-то Донбасс был бы только рад, если бы Украина забыла об этом регионе раз и навсегда. Пенсии на деле давно и так никому не платят*.С водой действительно могут быть серьёзные проблемы (по водной блокаде Крыма мы знаем, что Киев вполне способен на такое преступление) — и к этому надо готовиться не только Донбассу, но и России, размышляя о вариантах выхода из ситуации и ответных мерах.Но главный-то вопрос остаётся: собирается ли Киев при реализации “плана Б” прекратить обстрелы мирных городов и диверсионные акты? Если нет, то в чём смысл?В любом случае (и этого, похоже, Зеленский полностью не осознаёт), даже если всяческие отношения будут разорваны, Украине всё равно надо будет в постоянном контакте решать вопросы мирного сосуществования с отколовшимся регионом: правила пересечения границы, экологические и эпидемиологические проблемы, гуманитарные вопросы и т. д.Со “стеной” или без оной, с референдумом или без, но голову в песок всё равно спрятать не удастся. Киеву так или иначе нужен будет регулярный диалог с соседями (с тем самым “чем-то другим” на твоих границах). И если Зеленский решил разрушить минскую площадку — единственную, в рамках которой этот диалог худо ли бедно ли поддерживался, то он должен понимать: мир этим он не приблизит. А если не будет мира, то какая разница, что за буква будет присвоена тому или иному плану?» Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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