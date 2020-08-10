План «Б», или Сказки дедушки Кравчука • 121 • Аналитика

Иногда они возвращаются…



Перемирие с неминуемой реализацией плана «Б», назначенной на 9 октября, равно как и политическая эксгумация первого украинского президента Леонида Кравчука, уже озвучившего суть этого самого плана, — это новая стратегия шоу-президента Владимира Зеленского, направленная на повышение тяжелораненого рейтинга в преддверии местных выборов на Украине. Украинский лидер как бы говорит нации: «Вот вам мир на Донбассе! Вот вам коварный план, чтобы покарать непокорных мятежников. И вот вам политический тяжеловес, который совсем не тот, что были давеча, и сейчас всё решит». И Леонид Макарович незамедлительно принялся «решать», напомнив всем, откуда взялись ростки украинского политического маразма. Размяв затёкшие политические члены, бывший второй секретарь ЦК КПУ, по всем правилам диалектического материализма, родил несколько гремучих фраз, на первый взгляд выглядящих осмысленными, а на деле продолжающих славную украинскую традицию политического пустословия. Кравчук пообещал реанимировать Будапештский меморандум и даже расширить его за счёт Польши и Германии.



«Я думаю, мы будем не обновлять, а расширять. Мы будем думать о новой редакции документа… Начнем с Будапештского меморандума. Украина тогда сложила ядерное оружие, 175 ракет. На каждой ракете стояло по пять боеголовок, в общем — более 1000. Каждая шахта стоила миллиард долларов, тех долларов, сейчас это около 300 миллиардов»,

— заявил Леонид Кравчук украинским СМИ.



А уже через несколько дней экс-президент заявил, что нынешнее полное и окончательное перемирие не совсем полное и не очень окончательное, поэтому в августе все стороны контактной группы должны провести видеоконференцию, чтобы подписать соглашение о… перемирии.



«Украина готова идти на уступки, если соответствующие шаги будут и с той стороны. Ни одна из сторон не может предъявлять ультиматумы другой. Украина готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые были поставлены, уважались и нами, и теми людьми, которые подчинены в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго»,

— утверждает Кравчук.



Будапештский формат?

Стоит напомнить, что Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году Украиной, РФ, Великобританией и США, не был ратифицирован. Если бы его можно было бы использовать против России, Киев давно разыграл бы эту карту, однако США на эти попытки ответили неласково, заявив, что ядерное оружие против Украины никто не использовал, поэтому и говорить не о чем. Каким образом меморандум может помочь Украине ускользнуть от выполнения Минских соглашений сегодня и как его можно расширить за счёт Польши и Германии, знает, пожалуй, только 86-летний Кравчук. Остальные киевские политики отчаянно делают вид, что тоже догадываются, но получается не очень уверенно.



Будапештский меморандум был, по сути, акцией по выкупу у обезьяны особо опасной гранаты. Причём сам Леонид Кравчук в интервью «Deutsche Welle» в декабре 2014 года утверждал, что сделка для Украины была крайне выгодной, потому что



«Россия полностью осуществляла контроль над системой: так называемый чёрный чемоданчик с красной кнопкой находился у президента России Бориса Ельцина… При этом сохранение ядерного вооружения стоило бы около 65 млрд. долларов, а госбюджет был пуст. Единственным возможным решением был отказ от ядерного оружия».

Взамен Украина получила финансовую помощь от США, уран для своих АЭС от России и обещания блюсти украинскую территориальную целостность, которые нигде не были закреплены, а значит, обесценились (как и вся сделка), как только Киев вывез или уничтожил последнюю боеголовку. Для того чтобы оживить сделку или каким-то образом пересмотреть или расширить её, у Киева нет абсолютно никаких оснований или ресурсов. Разве что послушаться безумцев-националистов и начать лепить грязные бомбы, но тогда, пожалуй, власть в Киеве мгновенно поменяется. Подобные эксцессы не нужны никому, включая ЕС и США.



Бесполезная клоунада

Всю эту суету с политической эксгумацией Кравчука и его псевдоосмысленными грозными заявлениями стоит понимать (помимо предвыборной активности) лишь в одном ключе: Украина продолжает планомерно искать лазейки, которые позволили бы безнаказанно выйти из Минских соглашений или же добиться их пересмотра. Для этого Украина выдумывает всё новые и новые трюки, от включения в состав переговорной группы Казанского и Гармаша (что предсказуемо ничуть не повлияло на ситуацию) до экс-президента Кравчука в качестве сильной фигуры. К сожалению для Киева, Леонид Кравчук явно не справляется с поставленными задачами, анонсируя вместо концептуальных шагов по выходу из кризиса очередной крестовый поход за мифическим золотом гетмана Полуботка.



Вот бы понять, что именно заставляет Зеленского так отчаянно искать пути выхода из тупика! Такое впечатление, что на Украину тем или иным способом всё-таки оказывается давление то ли со стороны РФ, то ли со стороны ЕС. В противном случае зачем бы все эти телодвижения? Можно было бы и дальше регулярно собираться на бесплодные «минские посиделки» и сетовать на происки «страны-агрессора» и «боевиков». А так… Что-то всё-таки происходит, но что именно, неизвестно никому. В особенности бесчисленным «инсайдерам» и «аналитикам», у которых по соглядатаю сидит на каждой кремлёвской башне.



В любом случае, что бы ни происходило на самом деле, всё, на что пока сподобились в Киеве, помимо дежурного фарса, — нынешнее перемирие. И его соблюдение (или последствия срыва) являются тем единственным обстоятельством, по которому можно будет более или менее адекватно оценивать происходящее. Перемирие с неминуемой реализацией плана «Б», назначенной на 9 октября, равно как и политическая эксгумация первого украинского президента Леонида Кравчука, уже озвучившего суть этого самого плана, — это новая стратегия шоу-президента Владимира Зеленского, направленная на повышение тяжелораненого рейтинга в преддверии местных выборов на Украине. Украинский лидер как бы говорит нации: «Вот вам мир на Донбассе! Вот вам коварный план, чтобы покарать непокорных мятежников. И вот вам политический тяжеловес, который совсем не тот, что были давеча, и сейчас всё решит». И Леонид Макарович незамедлительно принялся «решать», напомнив всем, откуда взялись ростки украинского политического маразма. Размяв затёкшие политические члены, бывший второй секретарь ЦК КПУ, по всем правилам диалектического материализма, родил несколько гремучих фраз, на первый взгляд выглядящих осмысленными, а на деле продолжающих славную украинскую традицию политического пустословия. Кравчук пообещал реанимировать Будапештский меморандум и даже расширить его за счёт Польши и Германии.— заявил Леонид Кравчук украинским СМИ.А уже через несколько дней экс-президент заявил, что нынешнее полное и окончательное перемирие не совсем полное и не очень окончательное, поэтому в августе все стороны контактной группы должны провести видеоконференцию, чтобы подписать соглашение о… перемирии.— утверждает Кравчук.Стоит напомнить, что Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году Украиной, РФ, Великобританией и США, не был ратифицирован. Если бы его можно было бы использовать против России, Киев давно разыграл бы эту карту, однако США на эти попытки ответили неласково, заявив, что ядерное оружие против Украины никто не использовал, поэтому и говорить не о чем. Каким образом меморандум может помочь Украине ускользнуть от выполнения Минских соглашений сегодня и как его можно расширить за счёт Польши и Германии, знает, пожалуй, только 86-летний Кравчук. Остальные киевские политики отчаянно делают вид, что тоже догадываются, но получается не очень уверенно.Будапештский меморандум был, по сути, акцией по выкупу у обезьяны особо опасной гранаты. Причём сам Леонид Кравчук в интервью «Deutsche Welle» в декабре 2014 года утверждал, что сделка для Украины была крайне выгодной, потому чтоВзамен Украина получила финансовую помощь от США, уран для своих АЭС от России и обещания блюсти украинскую территориальную целостность, которые нигде не были закреплены, а значит, обесценились (как и вся сделка), как только Киев вывез или уничтожил последнюю боеголовку. Для того чтобы оживить сделку или каким-то образом пересмотреть или расширить её, у Киева нет абсолютно никаких оснований или ресурсов. Разве что послушаться безумцев-националистов и начать лепить грязные бомбы, но тогда, пожалуй, власть в Киеве мгновенно поменяется. Подобные эксцессы не нужны никому, включая ЕС и США.Всю эту суету с политической эксгумацией Кравчука и его псевдоосмысленными грозными заявлениями стоит понимать (помимо предвыборной активности) лишь в одном ключе: Украина продолжает планомерно искать лазейки, которые позволили бы безнаказанно выйти из Минских соглашений или же добиться их пересмотра. Для этого Украина выдумывает всё новые и новые трюки, от включения в состав переговорной группы Казанского и Гармаша (что предсказуемо ничуть не повлияло на ситуацию) до экс-президента Кравчука в качестве сильной фигуры. К сожалению для Киева, Леонид Кравчук явно не справляется с поставленными задачами, анонсируя вместо концептуальных шагов по выходу из кризиса очередной крестовый поход за мифическим золотом гетмана Полуботка.Вот бы понять, что именно заставляет Зеленского так отчаянно искать пути выхода из тупика! Такое впечатление, что на Украину тем или иным способом всё-таки оказывается давление то ли со стороны РФ, то ли со стороны ЕС. В противном случае зачем бы все эти телодвижения? Можно было бы и дальше регулярно собираться на бесплодные «минские посиделки» и сетовать на происки «страны-агрессора» и «боевиков». А так… Что-то всё-таки происходит, но что именно, неизвестно никому. В особенности бесчисленным «инсайдерам» и «аналитикам», у которых по соглядатаю сидит на каждой кремлёвской башне.В любом случае, что бы ни происходило на самом деле, всё, на что пока сподобились в Киеве, помимо дежурного фарса, — нынешнее перемирие. И его соблюдение (или последствия срыва) являются тем единственным обстоятельством, по которому можно будет более или менее адекватно оценивать происходящее. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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